Ana Covadonga Castro es inspectora de policía en una unidad de élite de la Comisaría Provincial de Málaga. Psicóloga de formación y policía de profesión, también es escritora, y tiene en su día a día profesional un material apasionante que luego, tras los imprescindibles giros de ficción, convierte en apasionantes thrillers. Hace unos meses zanjó su trilogía protagonizada por la inspectora Julieta Collado, libros ambientados en Málaga que fueron autoeditados y que le valieron un potente contrato con Espasa, cuyo primer fruto, 'Hágase su voluntad', llega ahora a las librerías.

Los thrillers de Covadonga Castro son bastante atípicos; cuentan historias realistas que podrían pasar en una comisaría normal de una ciudad cualquiera. «En mis libros no te vas a encontrar policías con superpoderes ni investigaciones de la NASA», nos cuenta la autora. Explora con cada novela los límites entre el bien y el mal e indaga, gracias a su formación académica, los rincones más oscuros de la mente humana. Y lo hace también desde la precisión y el respeto, cualidades que, dice, se han perdido últimamente con la irrupción del llamado true crime, los productos que llevan casos policiales reales a la pantalla: «Muchos true crime se recrean en el sufrimiento de la víctima, es lo que más pena me da. Las cosas hay que tratarlas con respeto, que se haga un espectáculo de la muerte de tu hijo no es algo que le agrade a nadie», declara.

Suicidio

En 'Hágase su voluntad' regresa a su Asturias, concretamente a Avilés, y nos presenta a Deva Prendes, la jefa de la comisaría de la localidad, una mujer de 52 años, de una determinación inquebrantable. Prendes debe enfrentarse al caso más complicado de su carrera, el del suicidio macabro y sangriento de una joven en plena plaza principal y que parece más un ritual satánico que la triste conclusión de una vida a la deriva. El equipo de policía debe actuar rápido porque ella ha sido la primera, pero no la última, puesto que alguien puede ser capaz de influir en los demás hasta límites perturbadores.

Debemos conversar sobre el suicidio de otra manera, porque los índices no mejoran

La idea argumental parte de la preocupación de la escritora e inspectora por los índices de suicidios. «Para que alguien llegue a ese punto tiene que estar destrozado mentalmente y es algo que me impone, me da mucha rabia», reflexiona. Y asegura que habría que cambiar radicalmente nuestra perspectiva a la hora de aproximarnos y conversar sobre este asunto, «porque la cantidad de gente que muere por suicidio es abrumadora y no mejora».

La portada de 'Hágase su voluntad' / Espasa

Hay más asuntos sobre el tapete de intereses de Ana Covadonga Castro. Así, por ejemplo, quiere reivindicar, dar voz a las mujeres que, cuando atraviesan cierto umbral de edad, «parecen dejar de importar o existir»: de ahí surge Deva Prendes, «una tía fuerte pero que tiene sus dudas, que es humana». ¿Es ella y Julieta Collado un trasunto de la autora? No es tan sencillo: «Todos mis personajes llevan un poquito mío y sus preocupaciones son las mías, salen de mí», explica esta, por este orden, «mujer, madre, psicóloga y policía» a la que siempre le ha gustado escribir y que ha combinado sus pasiones e intereses para perderle el vértigo de la página en blanco. Ahora los que sienten vértigo, al asomarse a las tramas tan adictivas como humanas que idea, son sus lectores.