Corte de la carretera Ronda-San Pedro: «Hay empresas que trabajan solo para la Costa y cerrarán si el corte de la carretera se alarga»

Los estragos de la borrasca ‘Jana’ no serán olvidados tan fácilmente por los vecinos de la Serranía de Ronda. El temporal los ha condenado a una situación de cierto aislamiento, tras golpear en la línea de flotación de sus ya de por sí maltrechas o escasas vías de comunicación. El corte total y sin fecha aún prevista de reapertura de la carretera A-397, que conecta Ronda con San Pedro de Alcántara, ha marcado un antes y un después. Ha sumido en una odisea la vida de miles de personas, en más de una veintena de localidades de la Serranía y su entorno. Cuatro alcaldes de la zona relatan cómo lo está viviendo la población. Sobre todo, quienes a diario se desplazan para trabajar a la Costa del Sol desde el interior.

Francisco Lozano (Júzcar)

«Cuando se valoren bien los daños y haya una información técnica más exhaustiva, ya se sabrá más sobre el tiempo de ejecución de la obra que se hará para dar seguridad a toda la circulación. Y, de momento, afecta bastante. Siempre afecta, tanto a las personas de aquí del pueblo que trabajan fuera, como al pueblo en sí, por la gente que viene y nos visita o por los vecinos que están fuera y vienen los fines de semana. Ahora, tienen que rodear más para llegar. Esperemos que la solución se pueda acelerar lo máximo posible. Hay muchas circunstancias que así lo merecen. Hay empresas, incluso las canteras que hay en la zona, a las que le afecta mucho. Y, en algunos casos, si se alarga el corte tendrían que cerrar porque la mayoría de su producción es para la Costa. Y a nuestros vecinos que están trabajando en la Costa, a algunos les han dado una semana de vacaciones y otros van por la parte de Gaucín. Dependiendo la zona donde estén trabajando, tardan casi dos horas en lo que antes se tardaba mucho menos, una hora más o menos. Antes, llegaban en una hora y ahora en dos. Y parece que esto durará meses. La repercusión es clara y va a dejar en la economía una ralentización. Pero, claro, la obra tienen que hacerla con la mayor seguridad posible. Ha sido un fenómeno natural y ahí no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es acelerar en lo posible los trabajos y poco más. No queda otra. Mientras, desde los ayuntamientos intentaremos facilitarle a los vecinos un autobús u otros medios y ayudarles para sus trabajos».

Daños en la A-397 entre San Pedro y Ronda. / Foto cedida por Nacho Martín (@nachomartinn)

Francisco Javier Anet (Arriate)

«A nivel laboral, afecta a muchos sectores y es extrapolable a todos los pueblos. Mientras más población tengan, más personas habrá afectadas. Y siempre son más de las que nos creemos. Yo conozco desde enfermeros o celadores que van al Hospital Costa del Sol, a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o, por supuesto, trabajadores de todos los gremios de la construcción. Todo, en general, se ve afectado por el corte de la carretera de una forma o de otra. Va a ser algo que se resolverá, como mínimo, a medio plazo. Un mes y medio o dos meses, como poco, según nos dijo la delegada de Fomento, va a estar cortada la carretera. Esperemos que no sea demasiado tiempo. Porque repercute económicamente o en temas de seguridad, ya que los trabajadores tienen que irse por otras vías, y en tiempo. Incluso, afecta al turismo porque el número de personas que van y vienen a la Costa y visitan nuestros pueblos se va a resentir».

Operarios trabajan en la instalación de una línea de vida para actuar con seguridad en la carretera cortada. / L.O.

María Dolores Bullón (Alpandeire)

«En nuestro pueblo, como más lo vamos a notar es en el turismo. Viene mucha gente desde la Costa a visitar el pueblo y la casa de Fray Leopoldo y ese número de personas será menor. Afortunadamente, ahora mismo no hay apenas vecinos que bajen y suban a diario para trabajar en la zona de Marbella, muchos viven ya allí y los que trabajan a Estepona van por otro lado. Sí sabemos que en otros pueblos hay muchísima gente que van a diario a trabajar allí y las consecuencias son horrorosas, tienen que dar muchísimo rodeo. Mientras, todos los pueblos estamos unidos y ayudaremos a conseguir cuanto antes una solución. Además, hemos pedido que se nos vaya informando a todos al mismo tiempo. Lo que importa en este caso son las personas, no el signo político. Pero esto va para largo, tienen que mirarlo muy bien y asegurarse de que todo se hace correctamente. El problema no solo es la lengua de la que caen piedras, habrá que ver sobre todo los daños que tiene el puente».

Katrín Ortega (Parauta)

«Parece que va a tener que estar cortada al tráfico unos tres meses, pedimos a la Junta de Andalucía que la reparación de los daños se haga con la máxima celeridad. El corte de esta carretera afecta a miles de personas de la comarca de la Serranía que ahora no tienen más opción que ir hasta Ardales para bajar a la Costa o ir por Castellar de la Frontera y volver por Estepona. En cualquiera de los dos casos, estamos hablando de que un trayecto que antes se hacía desde Parauta en 40 minutos, ahora se hace en dos horas. A la gente del pueblo se le ha complicado mucho ir a sus trabajos. En Parauta, hay mucha gente que trabaja en la Costa del Sol . Y, en mi caso particular, es una faena. Tengo mi vivienda principal en San Pedro de Alcántara. Tengo los niños allí escolarizados desde antes de presentarme a la alcaldía. Entonces, iba y venía. A veces me quedaba a dormir en mi casa de Parauta, soy de allí, pero sobre todo iba y venía. Y ahora tendré que organizarme un poquito más. Me quedaré más días seguidos en Parauta y con los niños me ayudan mis padres. Al final, todo es cuestión de organizarse. Pero es verdad que es una faena importante. Creo que yo tardaba 45 minutos, o si conducía de noche tardaba 35, y ahora son dos horas o más».