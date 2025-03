«Málaga es en el campo tecnológico la ciudad de los sueños posibles; por eso todos quieren venir»

El científico y emprendedor Javier García (Logroño, 1973) fue ayer uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural del Foro Transfiere de Málaga, donde encandiló a todos los presentes con una lúcida conferencia inaugural donde analizó los cambios y desafíos que afronta el campo de la investigación y la innovación a nivel mundial. García, galardonado con el Premio Rey Jaime I 2014 y el Premio Nacional de Investigación 2023, es uno de los expertos más destacados en el ámbito de la transferencia tecnológica. Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y fundador de Rive Technology es también presidente (ahora saliente) de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés), organización fundada en 1919 y formada por 2.000 miembros de 57 países. Durante la inauguración del Transfiere, García recibió los guiños de diferentes representantes institucionales sobre una posible llegada de la sede de la IUPAC a Málaga. Este periódico habló con Javier García sobre todas estas cuestiones.

Ha comentado en la conferencia inaugural del Transfiere que los tiempos son complicados en el campo de la investigación mundial.

El titular que le daría es que la ciencia es la mejor defensa que tenemos contra la 'guerra' arancelaria, porque los países que lideran la innovación producen productos y servicios que no pueden bloquearse, no pueden protegerse, porque son indispensables. El conocimiento y el talento va más allá de cualquier barrera que queramos poner. Y precisamente los países que lideran la ciencia y la innovación van a ser los más resilientes y se van a volver mucho más fuertes..., pero vivimos tiempos muy complejos. El Nasdaq está solo una semana perdido buena parte de su valor y muchos proyectos internacionales de ciencia están en peligro, algunos incluso se han suspendido. Para Europa es un problema porque Estados Unidos también es nuestro primer socio científico, y esto le deja el paso libre a China, que va a ser un socio inevitable y que ya lidera en ciencia. ‘Nature’ publicaba hace unos meses que siete de las diez instituciones más importantes de ciencia son ya chinas.

¿Y cómo hay que actuar ahora?

En este momento, cuando están cambiando las alianzas, centrar el foco fundamental. Y el foco tiene que estar en las personas. La innovación la hacen muchas veces jóvenes que no han emprendido nunca. Esa fue mi experiencia personal en el MIT de Massachusetts: no hablaba el idioma, no conocía a nadie, estaba en un país extranjero... viéndolo con perspectiva, lo que me ayudó es que las personas de la universidad de allí se dieron cuenta que era un pato mareado. Tenía muy buena tecnología y muchas ganas, pero había que acompañarme. Por eso, mi mensaje a las universidades, a los centros tecnológicos y a la administración es que apoyen a los jóvenes que emprenden.

Invertir en ciencia, una opción cada vez más atractiva

Afirma usted que los grandes capitales están acudiendo ya a las ferias científicas en busca de descubrimientos en los que invertir.

No solamente a esta feria, que es algo que no nos sorprendería, sino a los congresos de ciencia pura y dura, desde la cuántica a la nanotecnología, y eso antes no ocurría. Está tan claro que la economía del futuro va a estar fundada en los descubrimientos científicos que la gente que quiere apostar su dinero van allí. Hasta ahora, las empresas que lo han transformado todo eran empresas tecnológicas que vendían su tecnología. Eso ya ha cambiado. Ahora, las empresas que lo cambian todo venden ciencia-frontera: genética, inteligencia artificial,... y tienen departamentos de I+D con científicos extraordinarios. Buena parte de la mejor ciencia del mundo se hace hoy en empresas que no rinden cuentas a los gobiernos, que no hacen proyectos de investigación como hacemos nosotros. La idea tradicional de la transferencia de tecnología, paso a paso, ha cambiado. Todo ocurre en empresas en las que se hace la mejor ciencia del mundo, y luego es esa misma empresa la que termina comercializándola. Hay que ir muy espabilado, porque están cambiando mucho las reglas del juego.

Javier García, ponente inagural del Foro Transfiere y experto en transferencia tecnológica. / L. O.

¿España está bien colocada en toda esa carrera que comenta?

En algunas cosas sí, en otras tenemos que mejorar. Por ejemplo, España es un país líder en generación de conocimiento y ciencia. Estamos en la posición número 11, por encima de lo que nos corresponde por PIB. Los científicos hacemos mucho y bien con pocos recursos, porque la ciencia está infrafinanciada. En cuanto a la transferencia, hemos mejorado muchísimo, pero las métricas no nos salen todavía tan bien, es algo que nos cuesta. ¿Qué ocurre? Que las universidades públicas españolas, los centros tecnológicos, el sistema universitario español, no se diseñó para la transferencia. Las universidades se crearon y se hizo un impulso muy fuerte, sobre todo en la Transición, para que todos los españoles pudiéramos estudiar, ir a la universidad y tener una buena carrera, no para que emprendiéramos y creáramos tecnologías. Esto ha cambiado y el Foro Transfiere es un buen ejemplo sobre cómo España, las universidades, las administraciones se están dando cuenta de que es aquí es donde nos jugamos el futuro. De alguna forma, estamos reinventando las instituciones, las universidades, para que hagan algo para estaban diseñadas. Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja y, por tanto, hace las cosas mejor, sabe cómo hacerlo, tiene masa crítica y mucha experiencia.

La pujanza de la Málaga tecnológica y la posible llegada de la IUPAC

Ha piropeado a Málaga en su ponencia ¿Es un sitio donde se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista tecnológico?

Es una referencia. Málaga se convierte estos días en la capital de lo que yo llamo ‘los sueños posibles’ en el campo de la tecnología (un poco como la idea americana de ‘tierra de las oportunidades’), porque está atrayendo a grandes empresas y tiene una buena universidad y buenos centros tecnológicos, ahora también el IMEC... Los emprendedores y los científicos, van donde ocurren cosas interesantes y en Málaga están ocurriendo esas cosas. Transfiere es un ejemplo: viene gente de todo el mundo. Este tipo de eventos hace que merezca la pena acercarse a Málaga. Cómo aprovechemos eso es ya cosa nuestra, pero sí, es un buen ingrediente.

Ha presidido en 2022 y 2023 la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y es todavía presidente saliente ¿Málaga puede ser la sede futura de este organismo?

No lo puedo decir, es muy precipitado aún. La IUPAC hizo el año pasado un llamamiento internacional para cualquier ciudad del mundo que quisiera acoger la sede internacional del organismo que gobierna la química mundial y que tiene más de 100 años. Y hay muchas, no puedo decir cuántas ni cuáles. Málaga es la única española y el resto ya son grandes ciudades de todo el mundo. El proceso de selección se está desarollando ahora. Sí puedo decir que Málaga y su Universidad han hecho una propuesta muy en firme para traer aquí esta organización pero yo, como presidente que soy, no puedo intervenir, tampoco votar, por el tema de conflicto de intereses. Me haría mucho ilusión, por supuesto, y sería algo buenísimo, pero será una decisión que se tomará a lo largo de este año.

