Málaga recupera un centro de FP para el Empleo en el Puerto de la Torre

La recuperación por parte de la Junta de Andalucía de un centro de Formación Profesional para el Empleo (FPE), que llevaba varios años cerrado en el distrito de Puerto de la Torre de la capital malagueña, ya es una realidad. La rehabilitación integral del Centro de FPE Remedios Rojo, con una inversión de 4,8 millones de euros cofinanciados con fondos europeos, ha reactivado para Málaga un semillero laboral encaminado a formar a los trabajadores en los perfiles más demandados por las empresas y a generar empleo cualificado.

Durante su intervención en la inauguración de las remozadas instalaciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, celebró que Málaga cuenta, a partir de ahora, con "un centro moderno , sostenible y con una oferta formativa de vanguardia, presencial y virtual, adaptada al mercado laboral", que aportará "más formación, más empleo y mejor futuro para Andalucía".

Otra imagen de la visita de Juanma Moreno y el alcalde Paco de la Torre. / L.O.

"El resultado es espectacular: un edificio con más de 130 placas solares y el jardín horizontal, el edificio es autosuficiente energéticamente y es el centro público más eficiente de la ciudad de Málaga", subrayó el presidente andaluz antes de apuntar que en este centro se preparará a los trabajadores para empleos vinculados a la ingeniería de software, la seguridad informática o la Inteligencia Artificial.

Detalle de las nuevas instalaciones. / L.O.

Asimismo, Moreno tuvo presente en su discurso a la mujer que da nombre a este centro educativo: "La maestra Remedios Rojo fue una mujer volcada en la enseñanza y en sus alumnos, a quienes se entregó durante más de 40 años. Aprendió lengua de signos para poder enseñar a una alumna sordomuda. Estas son las personas importantes de verdad, las que se vuelcan".

Apuesta por el empleo

El presidente de la Junta expuso que este centro "es un ejemplo de colaboración con las empresas y los agentes sociales" y defendió que "la clave es conocer las necesidades de las empresas para que no se desperdicie ni un solo puesto de trabajo por falta de personal cualificado". “En Andalucía hay más de 20.000 vacantes sin cubrir, según la Encuesta de Coste Laboral del INE. No puede ser que haya empresas que no encuentren candidatos para cubrir vacantes”, resaltó.

Moreno aprovechó la ocasión para insistir en que "el empleo es una prioridad real para el Gobierno andaluz; Andalucía crea empleo, y por eso en 2025 el Presupuesto de FPE supera los 280 millones de euros y se destinan 30 millones para prácticas remuneradas en empresas".

"Este mismo año vamos a poner en marcha un nuevo plan de empleo juvenil con los ayuntamientos por unos 95 millones de euros, y está dirigido sobre todo a pequeños municipios, para facilitar la contratación de unos 8.000 jóvenes andaluces", desgranó el presidente andaluz.

El presidente andaluz imprimió, igualmente, un matiz político a su intervención cuando recordó que "la FP para el Empleo se extinguió en Andalucía, por cuestiones que en esta tierra han quedado atrás". "Hoy, los centros de FPE y las escuelas del Servicio Andaluz de Empleo son instrumentos reales y efectivos para que muchos andaluces se formen gratuitamente y obtengan trabajo", afirmó.

Detalle del estado que presentaban las instalaciones en 2019 antes de la rehabilitación. / L.O.

Financiación del Gobierno

En un comunicado, el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, recordó que el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "ha financiado con 3,8 millones de euros la rehabilitación del Centro Público de Formación Profesional para el Empleo Remedios Rojo, situado en el barrio de Puerto de la Torre, de Málaga capital, y cuyas obras de reforma se inauguran este viernes".

“Las mejoras en el Centro Público de Formación Profesional para el Empleo Remedios Rojo en Málaga han sido posible gracias al esfuerzo del presidente Pedro Sánchez para traer a España los Fondos Next Generation EU y a que el Gobierno de España puso en marcha un plan para su gestión, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”, añadió Salas.

El subdelegado subrayó que “esta actuación es un ejemplo más de que el Gobierno de España demuestra con acciones su firme compromiso para ejecutar de forma efectiva los fondos europeos y para establecer un marco de cogobernanza para que estos fondos se inviertan de manera efectiva, en este caso incidiendo de forma positiva en la mejora de infraestructuras y equipamientos públicos cuya titularidad es de las comunidades autónomas”.

"Se trata de una actuación incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP autonómico) y el PIREP autonómico contempla una financiación total del Gobierno de España en la provincia de Málaga que asciende a 17,2 millones de euros; en esta partida se incluyen también actuaciones en el Hospital Materno Infantil de Málaga, el Palacio de Justicia de Fuengirola y los Servicios Centrales de la Dirección General de Infraestructuras del Agua en Málaga", contextualizó Salas.