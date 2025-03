¿Le pasa algo al suelo de Dos Hermanas?

«¿Está pasando algo aquí?, sí», resume Paco. Este vecino de Dos Hermanas cree que en esta barriada de la Carretera de Cádiz algo está ocurriendo con los terrenos en los que se levantó, a comienzos de los años 60 del siglo pasado. «Vivo en una casa mata y noto el desencaje de las puertas, así como pequeñas fisuras en las paredes que no son normales», explica.

Paco también resalta que, en este barrio, que en su día tuvo de límite norte las vías del tren, «se hunden las aceras por ciertos sitios y esto es un movimiento continuo».

La nueva asociación de vecinos de Dos Hermanas, que se ha puesto en marcha, está tratando de recabar testimonios de vecinos y, por ahora, se puso en contacto este mes con La Opinión para trasladar su preocupación.

La vicepresidenta vecinal, Mónica Camero, muestra a este diario la foto de una de las viviendas de Dos Hermanas, un barrio en el que conviven bloques de cuatro plantas con casas matas. «Una vecina tuvo que apuntalar el quicio de su puerta, de la humedad, porque está en un bajo y le salían las ratas», cuenta de la foto.

Una vecina muestra cómo vuelve a ceder la escalera de su casa mata. / A.V.

Muros de la vía

El bloque que se encuentra en peor estado está en la calle Sillita de la Reina. Una vecina afectada que vive en la cuarta planta, y que prefiere no dar su nombre, cree que los problemas comenzaron «desde que echaron abajo los muros de la vía, porque las puertas no me cerraban; vinieron dos personas a mi casa y me dijeron que era verdad que el bloque se había movido; de hecho, nada más empezaron a tirar todo abajo escuché que decían que este bloque estorbaba». Al pie del bloque, por cierto, se aprecia un hundimiento y un agujero en una esquina que ya está siendo examinado por técnicos de Emasa, cuenta Mónica Camero. La preocupación de los vecinos es que el agua de estos días lluviosos se filtre y esté dañando la cimentación del inmueble.

Miembros de la asociación de vecinos con una vecina afectada. / A.V.

La escalera se hunde

También tiene problemas María Luisa, que vive en una casa mata en la calle Puerto de los Pinos. Como explica, el suelo se le hundió y, como consecuencia, se le vino abajo la escalera de acceso al segundo piso. Ahora que un albañil se la ha arreglado, muestra al periódico cómo uno de los peldaños ya se ha roto, mientras que aparecen grietas en la pared.

¿Tienen conexión todos estos desperfectos?, ¿le pasa algo al suelo de Dos Hermanas?, ¿guardan relación estos problemas con el soterramiento de las vías del tren? La vicepresidenta de la asociación de vecinos pide a Emasa «que venga y nos diga en qué estado esta todo, que diga qué cosas ha cambiado y nos lo dé por escrito, y con eso nos podemos mover; no podemos dar palos de ciego».

Este diario estaba ayer a la espera de que se pronunciara el Ayuntamiento de Málaga.

