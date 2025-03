El 33% de las exportaciones de aceite y vino, «en jaque» por los aranceles

La amenaza de Donald Trump de aplicar nuevos aranceles a productos españoles como el aceite de oliva y el vino podrían poner «en jaque» a exportaciones desde Málaga cuya facturación anual ya asciende a cerca de 230 millones de euros. Así lo han confirmado responsables tanto del gigante del aceite, Dcoop, como portavoces del sector vitivinícola. Hay productores que confían en que las grandes cadenas de distribución puedan poner esos productos en otros mercados internacionales, pero otros, aunque sean los menos, sí que reconocen su preocupación por este nuevo escenario.

Al cierre de 204, con los datos oficiales facilitados por la Junta, la exportación de aceite de oliva malagueño al país estadounidense había aumentado un 45% respecto al año anterior. En concreto se facturaron durante esos 12 meses más de 221 millones de euros. Es prácticamente un tercio de los 663 millones de todas las exportaciones desde Málaga.

Vino

Y en porcentaje parecido, Estados Unidos acapara un tercio del mercado del vino malagueño con denominación de origen. En este caso, la facturación total que anda en juego, con ese arancel del 200% anunciado por Trump, se aproxima a los 6 millones de euros. Este último arancel acabaría sin lugar a dudas con la presencia de vino español en aquel país.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado ese arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos procedentes de la Unión Europea, mientras que Bruselas no retire el gravamen del 50% que ha anunciado para el whisky estadounidense.

«Este no es un buen camino. Que los productos agroalimentarios sean objeto de una batalla comercial es muy malo», expresó con motivo de la reunión de la Comisión de Agricultura en el Congreso. Agregó que cuando sube la inflación de los alimentos, «evidentemente los ciudadanos y las familias no están contentos». Planas confía en que lo expresado por el presidente de Estados Unidos no pase de ser un anuncio, como otros tantos que de momento no se han materializado.

Búsqueda de otros destinos

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha ocultado que los posibles aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea, de implantarse, obligarán a «recalcular un poco» las previsiones de crecimiento, debido al importante impacto que tienen el aceite de oliva o el vino en la economía andaluza.

Al respecto, Moreno aboga por iniciar un cambio de posición y a «virar hacia Asia, donde hay mercados internacionales que aprecian mucho los productos andaluces, como en China o Japón». A su juicio es pronto para conocer al detalle el impacto que se avecina con «esta guerra comercial». Al presidente autonómico, se le «rompe el corazón», pues señala que conoce «empresas que llevan décadas abriendo mercado en Estados Unidos, relacionadas con el aceite e incluso con el vino».

Mientras que Luis Planas avanza que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea van a optar por mantener «la serenidad, pero también la firmeza» en esta guerra comercial, Juanma Moreno ha querido lanzar un mensaje «de cierta certidumbre, porque dentro de lo malo, creo que esto nos va a servir para que nos pegue un zarandeo y orientemos de una vez a la Unión Europea, que tiene un enorme músculo».

Hablar y negociar

Los discursos en Madrid y en Sevilla no distan demasiado en este momento. Luis Planas apela a la necesidad de «hablar, negociar y entendernos», aunque luego no tiemble el pulso en la defensa de los productores españoles o europeos. Y a juicio del presidente andaluz, «la diplomacia inteligente y el sentido común» deben establecer puentes para evitar el desastre comercial que generarían aranceles como ese 200% para las bebidas alcohólicas, incluido el vino.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha pedido precisamente al Gobierno andaluz que convoque una mesa específica para trabajar el impacto que pueden tener los aranceles en suelo andaluz. «Somos la primera comunidad exportadora en aceite, hortalizas y otro tipo de grasas, y nos preocupa qué impacto va a tener en la comunidad, tanto las empresas como los trabajadores», argumentó esta portavoz sindical.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, considera como una «vía equivocada el aumento de los aranceles» por parte de Trump. «Ahora más que nunca hay que hacer diplomacia inteligente, tendiendo manos, construyendo puentes, buscando la manera de que las decisiones sean siempre mucho menos perversas de lo que podríamos esperar o desearíamos que se produjeran», sostiene. Y no oculta que estamos ante un «tiempo convulso», preocupante en el seno de todo el «empresariado andaluz».