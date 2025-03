La Junta pide al Gobierno que «cambie de opinión» sobre el auditorio

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, insistió ayer en que «Málaga necesita un auditorio» y pidió al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «recapaciten, reflexionen y que cambien de opinión» sobre el auditorio.

«Málaga se merece su auditorio y se merece también que el Gobierno de España haga una apuesta por Málaga y los malagueños», afirmó España tras ser cuestionada por los periodistas tras las declaraciones del ministro en las que señalaba que el Gobierno centra sus «esfuerzos» en la Biblioteca Pública del Estado y no habló de auditorio. En este sentido, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos dijo que se está viendo al hilo del auditorio de Málaga que «el Gobierno de España ni está ni se le espera».

«Una vez más vuelve a darle la espalda a los malagueños diciendo que ya está trabajando en la futura biblioteca de San Agustín», señaló, al tiempo que afirmó que eso es «como si la Junta de Andalucía dijera bueno, pues nosotros como estamos haciendo el metro no vamos a colaborar en el auditorio, no vamos a colaborar en la remodelación de la Rosaleda, no vamos a hacer obras hidráulicas, no vamos a hacer nada más».

Sin auditorio

«¿Esto qué es?», se preguntó la consejera, que dejó claro que «esto es tomarle el pelo a los ciudadanos». «Málaga es una de las pocas ciudades de España, capital, que no tiene auditorio», recordó e incidió en que «hay ciudades como Valencia que el auditorio lo ha financiado al 100% el Gobierno de España».

La consejera indicó que «nosotros no le estamos pidiendo que lo haga al 100 por ciento, le estamos pidiendo que lo haga en colaboración con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía y que ponga el porcentaje que le corresponde», lamentando que «resulta que viene el ministro al Festival de Cine y dice que no va a poner ni un euro para el auditorio de Málaga».

«¿Qué pasa con Málaga y los malagueños?», se preguntó, lamentado que «es que no lo entendemos en absoluto... ¿Cómo puede ser así?», reprochó España.

Por ello, espera que «el próximo ministro de Cultura tenga más interés en el auditorio de Málaga», precisando que «digo el próximo porque, claro, yo espero que este ministro que está en contra de incrementar los gastos de defensa pues a lo mejor se va y nos permite que otro que llegue apueste por el auditorio».

Fondos y presupuestos

España advirtió de que «estamos cansados» porque, entre otros, en infraestructuras como remodelar el estadio de la Rosaleda, arreglar la Catedral o hacer el auditorio están «al final la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación ¿Dónde está el Gobierno de España?» que «es que él que tiene de verdad fondos y presupuestos», aunque dijo que «no tiene presupuestos» generales del Estado.

Eso sí, señaló que «para enviar miles de millones de euros para los Rodalíes de Cataluña, para la amnistía, para la financiación privilegiada, para que haya más juzgado allí, sí, para el independentismo, sí». «Hay que empezar también a mirar al sur y Málaga necesita un auditorio y yo le pido al ministro de Cultura y a la señora ministra de Hacienda que recapaciten y que reflexionen y que cambien de opinión» porque «Málaga se merece su auditorio y se merece también que el Gobierno de España haga una apuesta por Málaga y los malagueños».

Por último, recordó en cuanto al auditorio que la Junta «ya en su momento hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Málaga, manifestando nuestra voluntad, nuestro compromiso de aportar recursos y financiación» y, «de hecho, en diciembre, cuando firmamos el convenio, no solo fue una voluntad política y un compromiso, sino que ya se le ha hecho la transferencia de los 15 millones de euros». «Los 15 millones de euros ya han salido de la Junta de Andalucía y ya están en la ciudad de Málaga, en el Ayuntamiento de Málaga, como un primer paso para mostrar nuestra voluntad política y nuestro compromiso», concluyó.

