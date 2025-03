Rocío Díaz, paciente de covid persistente: “La gente no comprende por lo que estamos pasando”

Cinco años después de que el mundo se parase por culpa de la pandemia de covid-19, ya nadie parece acordarse de aquel virus que trajo consigo una era de confinamientos, mascarillas, PCR, incertidumbre y miedo. Sin embargo, para muchas personas la pesadilla del coronavirus nunca llegó a terminar, ya que quedaron atrapadas en una enfermedad contra la que siguen luchando cada día.

Sufren covid persistente, también conocido como long covid, y para ellos la infección del virus SARS-CoV-2 no fue solo una patología pasajera, sino que se convirtió en un problema de salud crónico que, un lustro más tarde, les sigue impidiendo recuperar su vida anterior.

Fatiga crónica, dificultad para respirar, problemas cognitivos, falta de memoria, incapacidad de concentración, o visión borrosa son algunos de los más de 200 síntomas que se han identificado con esta enfermedad, que se calcula que afecta a unos dos millones de personas en España.

Una enfermedad desconocida

“Yo me contagié en la Navidad del 2021-2022 y desde entonces no volví a sentirme como antes”, afirma la malagueña Rocío Díaz, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y miembro de la Asociación Long Covid Andalucía.

“Los médicos no sabían nada de esto, entonces lo que hacían en muchos casos era enviarte a salud mental y recetarte antidepresivos porque se pensaban que teníamos un trastorno ansioso depresivo, que, en realidad, muchas personas lo acaban teniendo, pero no como causa de la enfermedad, sino como una consecuencia de nuestra nueva situación de incomprensión por parte del colectivo sanitario, de los empleadores y de la sociedad en general”, relata Rocío, que confiesa que eso fue lo que le ocurrió a ella.

Y es que a la propia sintomatología hay que sumar la enorme falta de empatía y comprensión con la que se encuentran los pacientes de covid persistente. “Es una enfermedad que es tan nueva que la gente no comprende por lo que estamos pasando”, añade la malagueña de 43 años, que lamenta que la mayoría de ellos han tenido que soportar que les tachen de vagos o mentirosos. “Es una enfermedad muy estigmatizada”, precisa Rocío, que asegura que, como pacientes, se sienten olvidados.

Peregrinaje de médicos

“Hay gente que llega a cuestionarse lo que les está pasando porque nadie les cree y se piensan que es algo psicológico, que no es real”, destaca. Asimismo, explica que todos los pacientes se ven envueltos en un largo peregrinaje de médicos de muchas especialidades, incluso varios dentro de la misma, hasta que logran dar con un profesional que tiene conocimientos respecto a la afección y, sobre todo, que les tome en serio.

Así pues, llegar hasta el diagnóstico es el primer gran obstáculo con el que se encuentran y, en su caso, al igual que otros muchos, se vio obligada a tomar la iniciativa, porque sostiene que “el sistema de salud pública nos abandonó completamente”. De manera que, ella misma tuvo que ponerse a investigar, buscar a todos los especialistas y, por supuesto, pagarlos, ya que la mayoría eran privados y no estaban cubiertos por el seguro que tenía.

Finalmente, tras mucho indagar y probar, encontró a la profesional que, por primera vez, puso nombre a su sufrimiento: una neuropsicóloga de Oviedo con la que comenzó a hacer rehabilitación neurocognitiva online semanal -con la que continúa a día de hoy-. Aun así, el diagnóstico oficial por parte de la sanidad pública no llegó hasta mucho después, y fue gracias a que la propia Rocío le proporcionó el código de la enfermedad a su médica de cabecera.

“Es un enfermedad muy debilitante e incapacitante”

“Encontré la clínica de Oviedo, que estaban atendiendo a pacientes de covid persistente y que ofrecían una sesión gratuita online. Así que asistí, me gustó mucho y decidí seguir. Además, me hicieron unas pruebas diagnósticas muy completas que fueron las que me permitieron identificar que tenía déficit cognitivo por covid persistente”, cuenta la malagueña, que subraya que la falta de pruebas específicas dificulta el reconocimiento y atención a esta patología muy desconocida todavía. “En otros lugares te hacen pruebas que no la identifican porque usan parámetros que no son válidos, por ejemplo, pruebas para personas mayores con Alzheimer, eso no sirve”.

Problemas cognitivos y de concentración

En su caso, cuando se contagió no tuvo síntomas muy graves, más allá de un dolor de garganta severo y mucho cansancio. Un agotamiento constante que la sigue lastrando a día de hoy. “Es un cansancio continuo. Da igual cuánto duerma, puedo dormir muchísimo que sigo cansada. El cansancio está siempre de base, entonces, en el momento en que me paso de mi límite, que es pequeño, pues me agoto y eso supone que me tenga que quedar acostada, por ejemplo, la mañana entera”, narra Rocío, que asevera que “es una enfermedad muy debilitante e incapacitante, porque tenemos una energía muy limitada”.

Rocío Díaz en su despacho en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga / A.T.

Otro de los síntomas que desarrolló fueron los problemas cognitivos, que le provocaban que no pudiese entender bien las cosas y que tareas que antes eran sencillas ahora le costaran “muchísimo trabajo”, por ejemplo, aprender a usar un nuevo programa de ordenador. “He tenido que aprender estrategias para no ser tan lenta”.

También le afectó a su capacidad de concentración y de memoria. “Iba a la cocina a coger algo y cuando llegaba no me acordaba de a qué había ido. Tenía que llevar unas listas e ir apuntando todo”, rememora la malagueña, que resalta que también le provocó problemas de desorientación, visión borrosa y trastornos del sueño. “En mi caso, yo sí puedo hacer cosas. La diferencia es que ahora me cuesta mucho más que antes”, reconoce Rocío, que hace hincapié en lo mucho que le ayudó encontrarse con la asociación.

Sentirse comprendido

“Tenemos un grupo de WhatsApp con muchísima gente y, aunque no nos conocemos, es como si lo hiciéramos porque podemos compartir experiencias y sentirnos comprendidos, que es muy importante”, defiende la malagueña, que indica que, además de desahogarse y apoyarse, van compartiendo las últimas investigaciones y avances, los profesionales con los que han tenido buenas experiencias, e incluso cuestiones legales o de la inspección médica, ya que, por desgracia, como destaca Rocío, los pacientes de covid persistente suelen tener muchos problemas laborales o con el propio Instituto Nacional de Seguridad Social para conseguir las bajas de larga duración. “Vamos con mucho miedo a la inspección médica”.

Ella misma se vio obligada a dejar su anterior trabajo debido al acoso psicológico que estaba sufriendo. “El estrés laboral me estaba matando”, remarca. Ahora, tras casi dos años de baja, trabaja en la UMA, donde ya está completamente incorporada con una adaptación del puesto de trabajo, un factor “fundamental”, pues, según Rocío, los pacientes de covid persistente necesitan una incorporación progresiva al trabajo y mantener una adaptación del puesto, ya que no disponen de las mismas fuerzas y capacidades que antes.

En este sentido, recuerda que no existe un tratamiento específico para ellos ni, mucho menos, una cura. “Todos los tratamientos que tenemos son para que los síntomas que tengamos, que son muy heterogéneos, se mantengan estables o puedan mejorar”, puntualiza.

Reivindicaciones

Por todo ello, desde la Asociación Long Covid Andalucía quieren aprovechar que, por un lado, este 14 de marzo se cumplen cinco años del inicio del estado de alarma en España y que, por otro lado, el 15 de marzo es el International Long Covid Awareness Day para dar visibilidad a la dura realidad a la que se enfrentan estos pacientes y concienciar a la sociedad de que no pueden desentenderse de ellos.

“Desde mi perspectiva, siempre hemos estado olvidados. En ningún momento nos han intentado atender como nos merecemos”, opina Rocío, que insiste en que “la gente tiene que entender en qué consiste esto, que somos muchos, que tenemos muchas dificultades y que necesitamos ayuda”.

Además de una mayor visibilidad y apoyo social, desde la asociación reivindican la necesidad de crear un registro oficial de pacientes de covid persistente, que se unifiquen las pruebas médicas, se centralicen los diagnósticos y se ofrezca una asistencia sanitaria homogénea, independientemente del lugar de residencia. Asimismo, solicitan la creación de centros y unidades multidisciplinares “reales”, así como fondos para la investigación.

