El ‘Alameda’: de teatro y cine a Teatro Soho-CaixaBank

En 2017, en estas mismas páginas de La Opinión, se publicó un artículo dedicado al Teatro Cine Alameda, que cumplía 56 años desde su inauguración.

En el citado año, lo que fue teatro, cine, multicines y teatro otra vez, por iniciativa de Antonio Banderas se transformó en algo nuevo, ya que el local está preparado para teatro, cine, conciertos, celebraciones, musicales, con orquesta propia, academia de Arte Dramático… Responde al nombre de Teatro del Soho CaixaBank.

Lo único que no me gusta es lo de Soho, que es un importante barrio de Londres, y alguien de nuestro Ayuntamiento decidió dar ese nombre al conjunto de calles que tienen nombres de malagueños famosos -Trinidad Grund, Duquesa de Parcent, Tomás Heredia… - y otra de origen gremial, Vendeja, donde estaban las empresas que manipulaban los productos típicos de Málaga - pasas, higos, almendras…, para su venta en diversos países.

La nueva sala de espectáculos se levantó sobre el solar donde estuvo uno de los cines más populares de Málaga, el Pascualini, junto a un edificio que albergaba nada menos que al Banco de España.

Los dos fueron víctimas de la Guerra Civil. La calle fue rotulada Carlos Haes, como homenaje al pintor paisajista nacido en Bélgica y afincado en Málaga. Un Ayuntamiento - no es moda de ahora - le cambió el nombre y se lo dedicó a Córdoba, como es conocida desde entonces. De Carlos Haes solo se acuerdan los pintores y los historiadores.

La calle Córdoba ha tenido siempre una gran actividad y movimiento. Desaparecidos el Banco de España, que construyó su nueva sede junto a la Casa Consistorial, y el citado Pascualini que desapareció para siempre, fue elegida por la empresa Autobuses Portillo, titular de las líneas de Torremolinos, Fuengirola, Marbella… hasta La Línea y Algeciras, como terminal de llegadas y salidas. Se apropió de las tres calles adyacentes y del espacio que le correspondía en la calle Córdoba.

Los autobuses que llegaban y salían dificultaban el tráfico rodado porque era el paso obligado del tráfico procedente de la avenida de Heredia. Se adjudicó, por decirlo de alguna manera, las calles Arriarán y parte de Vendeja y Casas de Campos (esta denominación no tiene nada que ver con los edificios construidos en la plaza de la Merced).

Teatro Alameda Multicines, cuadro de Diego Ceano / Diego Ceano

Al tráfico de toda clase de vehículos que se incorporaba a la Alameda había que sumar el de los autobuses Portillo, y al generado primero por el Gran Olimpia (cine, teatro, boxeo, patinaje, canoas…), después por el Instituto Nacional de Previsión - Seguridad Social -, la oficina de una naviera marroquí que atendía el servicio Málaga-Tánger, el café Cruz, un lateral del Banco Hispano Americano, dos cafeterías, un bar y para que no faltara de nada, una sastrería de caballeros y un taller de neumáticos conocido por el apodo de su propietario, El Chato de las Gomas. La calle en cuestión era una de las más ruidosas de la ciudad… y ahora también.

A todo esto se sumó el Teatro Cine Alameda, que no producía ruidos pero sí contribuía al trajín diario de autobuses, automóviles, camiones. La empresa Sánchez Ramade no escatimó medios ni en la construcción ni en las instalaciones para representaciones teatrales y proyección de películas.

El director del periódico La Tarde me encomendó la información del acto de inauguración el 22 de diciembre de 1961. La reproducción del acto está, repito, en La Opinión del 17 de diciembre de 2017. El primer estreno cinematográfico se produjo días después. La película elegida fue ‘Rey de Reyes’, una espectacular producción de Samuel Bronston, que decidió instalarse en España para llevar a cabo un plan de películas de gran espectáculo y presupuestos elevados.

La elección de España no fue un capricho; rodar en España era mucho más barato que en Hollywood; en Madrid había varios estudios - Chamartín, Sevilla, Roptence, Ballesteros… - dotados de espacios y de material moderno, personal técnico de gran nivel, actores y actrices, extras o figurantes con experiencia de muchas películas y un buen ambiente en todos los sentidos. (Hago un aparte: Uno de mis hijos, que estuvo hace poco en Hungría, me contó que el guía turístico que le acompañaba le informó de que películas que se desarrollan en París se ruedan en calles de Budapest por su similitud… y más barato).

Tan a gusto estaba Samuel Bronston en España que decidió comprar los estudios Chamartín donde rodó, entre otras superproducciones, ‘El Cid’, ‘55 días en Pekín’, ‘La caída del Imperio Romano’, la citada ‘Rey de Reyes’…, contrató a los actores y actrices del momento como Charlton Heston, Omar Sharif, Sofía Loren, Ava Gardner, Nicholas Ray, David Niven…

Cine, solo cine

La representación de la ópera bufa ‘La serva padrona’ no tuvo continuidad. Aunque conservaba lo de Teatro Cine, los estrenos de películas se sucedieron durante años. Estaba ‘un poco alejado del Centro’, pero la calidad de la programación superó la ‘incomodidad’ de tener que cruzar la Alameda para llegar al nuevo cine, que contaba con una sala amplia, con butacas cómodas, unas proyecciones impecables, un público distinguido… Lo único molesto eran los autobuses Portillo, el ruido exterior…

No es posible relacionar todos los títulos de las películas que se proyectaron por primera vez en Málaga en el cine Alameda. La media de estrenos por año superaba la veintena; 24 en 1969; 24 en 1976; 29 en 1977…, también 29 en 1979; 23 en 1980; 29 en 1983; 22 en 1986…

Tengo recogidos unos cuatrocientos títulos durante el periodo que ejercí la crítica cinematográfica. Hay otros muchos que corresponden a los años posteriores a mi jubilación y que ya no anoté. No sé si alguien hizo lo mismo que yo y puede completar los datos reseñados.

El cine Alameda compitió con los demás del Centro; unas veces les ganó por la mano y contrataron lo mejor de la temporada, y en otros casos desvió la programación hacia lo que se llevaba, esa avalancha de películas claramente comerciales que hasta que no llegó la Transición no pasaron por la rigurosa censura. Hoy no hay censura… en el mundo del cine y del teatro; en otros sectores, la censura la ejercen los propios medios de comunicación, los políticos, los…

¿Títulos entre los varios cientos de cintas que se estrenaron en el Alameda? Ahí van algunos sin distinción de género: ‘Odessa’, ‘Godspell’, ‘Kramer contra Kramer’, ‘Drácula’, ‘El señor de los anillos’, ‘Spiderman’, ‘Equus’, ‘Manhattan’, ‘El regreso de la Pantera Rosa’, ‘Rosebud’, ‘El hombre que pudo reinar’, ‘De repente el último verano’, ‘Emanuelle negra’, ‘Annie Hall’, ‘¡Qué verde era mi duque!’, ‘Psicosis III’, ‘Amadeus’, ‘Coco Chanel’… Algunos de estos estrenos eran compartidos con otras salas, como el Cervantes, Regio… y algunos las matinales de los domingos.

Las veleidades del comercio de la exhibición aconsejaron a la empresa realizar obras en el interior para dar entrada a la moda de una época determinada: los minicines o multicines.

Diego Ceano, en su libro ‘Málaga de Cine’, editado en 2023, idealiza lo que fue el Teatro Alameda Multicines con uno de sus cuadros estilo Naïflimpista. Creo que es el único documento gráfico de lo que fue el Alameda en su etapa de multicines.

Tras esta etapa de cines y multicines, el Alameda volvió a sus orígenes; el teatro. La última etapa de su existencia estuvo dedicada a esta arte, el teatro, con el paso de compañías que incluyeron Málaga en sus giras. Poco después, el Teatro Cine cerró…, pero no para siempre, porque la extraña o complicada política municipal con su lenta burocracia que todo lo demora hasta el aburrimiento, movió al gran actor, emprendedor y malagueño Antonio Banderas a renunciar a construir su soñado centro cultural en el solar de los antiguos cines Victoria y Astoria y ponerse de acuerdo con los propietarios del cerrado cine Alameda.

Adquirió el local, contrató arquitecto, empresa constructora, técnicos y en poco tiempo convirtió el Alameda en el Teatro del Soho CaixaBank, uno de sus sueños, una novedad, algo nuevo único en España. El 15 de noviembre de 2019 - el tiempo vuela, parece que fue ayer - se inauguró con el musical ‘A Chorus Line’, el primero de muchos que se fueron presentados e interpretados por el incansable actor que lleva Málaga en su corazón, al que la fama no ha endiosado.

¿Y qué ha pasado con el solar Victoria-Astoria? Nada. Muchas ideas, muchos proyectos, mucho parloteo, descalificaciones, nuevas soluciones, nuevos anteproyectos, qué hacer con los restos arqueológicos… y así hasta hoy. En lista de espera.

La demolición de los dos cines se inició en 2019… el mismo año en que Antonio Banderas inauguraba su teatro… No hay prisa. Otro anteproyecto, otro presupuesto… Ya hay dos proyectos en lista de espera: el solar de marras y el edificio de la antigua cárcel. Ocho o diez años más de espera no son nada.

Mientras tanto, el Soho-CaixaBank, ‘vaquechuta’, o sea, viento en popa.