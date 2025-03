El emprendimiento en Málaga: Mujer de 45 años, universitaria y parada que prueba en la hostelería

Mujer de 45 años, universitaria y desempleada que se lanza a abrir su propio negocio principalmente en hostelería, aunque también en comercio o "servicios personales". Ese es el perfil del emprendimiento en Málaga, según el último barómetro elaborado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE).

Las mujeres suponen el 61,3% de la población malagueña que se decide a emprender. El 51,6% de ellas se encuentra en situación de desempleo, mientras que los hombres emprendedores, en el 49,3% de los casos, ya tienen una empresa y persiguen una mejora en su situación laboral.

Y mientras las emprendedoras malagueñas buscan nuevas oportunidades, principalmente en hostelería, este estudio, el Termómetro de Emprendimiento en Málaga para el segundo semestre de 2024, refleja que en realidad consideran que el mayor "potencial" está en las nuevas tecnologías, aunque no acaben lanzándose a ello.

Trasvase de universitarias a la hosteleria

Y sobre ese trasvase de mujeres universitarias que buscan nuevas oportunidades en la restauración o el turismo, la concejala de Educación, María Paz Flores, señala que "no es excluyente" estar formado en turismo para dedicarse a la hostelería, ya que se pueden tener "otros estudios" que permitan dedicarse a ello.

"Si tú eres una persona que ha estudiado, por ejemplo, Dirección y Administración de Empresas, realmente estás capacitada para aprender un negocio de hostelería o de hotelería, porque luego te puedes formar con mayor detalle en lo que vas a emprender. La capacidad, la formación y la capacitación la tienes para aprender cualquier tipo de negocio", recalca la concejala.

En cuanto a la madurez de las empresas que abren los malagueños, el estudio no arroja datos concretos aunque el director del IMFE, Enrique Nadales, señala que de media en Málaga "después de cinco años, uno de cada tres negocios son los que siguen vivo aproximadamente".

"Lo que no quiere decir que el emprendedor o emprendedora no siga con una actividad emprendedora, porque lo mismo empieza un negocio de hostelería, no le va bien, y sigue con uno de hostelería u otro tipo de negocio vinculado al turismo. Lo único que pasa es que aprenden del primero, que lamentablemente han tenido que cerrar, pero la experiencia siempre les sirve para la segunda o tercera oportunidad", apunta el director del IMFE.

En cuanto al estado de los proyectos empresariales, en el caso de las mujeres, la mayoría se encuentra en el análisis de la idea y el desarrollo del plan de negocio, mientras que los hombres se encuentran mejorando, ampliando o diversificando la empresa que ya tienen.

Emprender para salir del paro

Por otro lado, también resulta llamativo que el emprendimiento es con más frecuencia una salida para personas paradas que para trabajadores por cuenta ajena que buscan mejorar su situación, como refleja el estudio.

Para las mujeres, sus principales motivaciones para emprender son la "satisfacción personal", ser "su propia jefa" y "obtener mejores ingresos" mientras que para los hombres el primer motivo es "ser su propio jefe", seguido de explorar una "oportunidad de negocio" y lograr su "satisfacción personal" en tercer lugar.

Las principales barreras para los emprendedores son factores tributarios y financieros y señalan también un factor cultural, que frena la apertura de nuevos negocios.