Málaga da un ultimátum a la única empresa que mantiene aún un centenar de patinetes operativos

Después de un par de meses de reservas y poca información con respecto al futuro de los patinetes y bicicletas de alquiler en Málaga, el Ayuntamiento ha puesto hoy negro sobre blanco con respecto al estado del servicio en la ciudad, que en la última semana ha decaído visiblemente aunque no del todo, como ha informado este periódico.

Según la información aportada por la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, actualmente solo una empresa sigue ofreciendo el servicio de alquiler de patinetes, de las seis que estaban operando. Esta compañía, Lime, mantiene activos 135 patinetes de alquiler mientras que el resto de firmas Dott, Voi, Tier, Bird y Bolt ya se han retirado.

"Lime planteó una suspensión de la ejecución de la resolución [del fin del servicio] la semana pasada, se la contestamos el viernes denegándosela", ha expuesto Hernández durante la Comisión de Movilidad durante el debate de una moción de Con Málaga.

Tras este último intento de la empresa por mantener su presencia en ciudad, el Ayuntamiento de Málaga le ha dado un ultimátum, fijando un último plazo para retirar los vehículos. Ese plazo se agota el próximo 25 de marzo y, en caso de que Lime lo incumpla, la concejala de Movilidad ha asegurado que dará instrucciones al Área de Seguridad para proceda a retirarlos.

Un usuario recoge un patinete de alquiler. / Álex Zea

¿Adiós definitivo a los patinetes de alquiler?

En cuanto a si esta retirada de los patinetes de alquiler es definitiva o solo una medida temporal, Hernández ha reconocido que aunque la intención del Ayuntamiento de Málaga siempre ha sido contar con un servicio con un único operador regulado mediante una concesión, esta fórmula que trató de desplegar hace ya tres años fue recurrida por la CNMC y hasta que ese pleito no se resuelva, no hay "nada pensado".

Esta concesión contemplaba que una sola adjudicataria se encargaría de instalar, mantener y explotar una infraestructura de estaciones de transporte personal en la vía pública de la ciudad, con 50 estacionamientos de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas de pedaleo asistido. No obstante, su tramitación se mantiene en "stand by" hasta que no se pronuncie la Audiencia Nacional sobre el recurso de la CNMC.

Servicio público de bicicletas

En 2021, la ciudad de Málaga retiró el servicio público de alquiler de bicicletas, limitándose a autorizar a las empresas privadas que ya ofrecían el alquiler de patinetes que también ofrecieran este servicio.

Una decisión que los grupos de la oposición han denunciado en repetidas ocasiones y que, tal y como ya avanzó el equipo de Gobierno a finales del año pasado, se va a dar marcha atrás.

Un patinete de alquiler mal estacionado en Málaga, en una imagen de archivo. / Álex Zea

La concejala de Movilidad ha insistido en que están a la espera de una convocatoria de subvenciones del Ministerio de Transportes para desplegar el servicio, que volverá a ser municipal y, al mismo tiempo, ha descartado que se use esta misma fórmula pública para el alquiler de patinetes, como le consultaba la concejala de Con Málaga, Toni Morillas: "Creemos que abre un marco para valorar que ese servicio público pudiera operar tambien en los patinetes".

"Los patinetes ha sido un elemento de gran discordia por el mal uso que se ha realizado en esta ciudad, donde se ha generado", ha apuntado el concejal socialista, Jorge Quero, que también ha defendido una moción para solicitar un plan municipal de movilidad que no ha salido adelante.

El concejal de Vox, Antonio Alcázar, ha insistido en que la ciudad requiere "ingentes" inversiones en materia de infraestructuras y más planificación en la movilidad urbana de la capital.