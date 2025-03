Hacer testamento, una práctica cada vez más común en Málaga

Gestionar una herencia tras el fallecimiento de un ser querido no solo implica un proceso emocional complejo, sino también enfrentarse a un entramado legal que regula la sucesión de bienes y derechos. En este contexto, los testamentos desempeñan un papel clave al garantizar que la voluntad del fallecido se cumpla de manera ordenada y sin conflictos.

En Málaga cada vez se hacen más testamentos. Así lo afirma Carmen Casasola, notaria malagueña y censora primera de la provincia en la junta directiva del Colegio Notarial de Andalucía. Dejar por escrito las últimas voluntades ya no es solo cosa de mayores, sino que los jóvenes también realizan testamentos: "Cada vez se hacen más testamentos y a edades más tempranas. Se ha perdido el miedo a hacerlo. No te vas a morir por hacer un testamento. Prácticamente hago uno al día", asegura la notaria.

En Málaga, lo habitual es que los bienes se hereden en línea familiar directa: "Lo normal es que los malagueños dejen sus bienes a sus hijos, padres o algún que otro sobrino en caso de ser una persona soltera", explica Casasola.

No obstante, cada vez hay más personas que optan por los testamentos solidarios, dejando su herencia a causas benéficas: "Se dona a distintas asociaciones, como por ejemplo asociaciones del cáncer, en definitiva, destinadas a hacer obras sociales", destaca.

El año pasado en la ciudad de Shanghái, una mujer decidió excluir a sus hijos y legar su fortuna de 2,6 millones de euros a sus perros y gatos. Un hecho que no es posible en España: "La legislación no permite dejar una herencia directamente a un animal. No puedes dejárselo a un perro, pero sí a una protectora de animales, las herencias se deben dejar a una persona física o jurídica", aclara Casasola.

¿Qué dejan los malagueños?

Según la notaria, la mayoría de las herencias en Málaga son "modestas": "Lo normal es dejar una vivienda, algún dinero en el banco o una segunda residencia", comenta. Además, destaca la creciente concienciación sobre la importancia de hacer testamento: "Es fundamental para proteger a viudos, hijos y demás familiares".

Desheredar en España

En España, la ley protege a los herederos forzosos y no permite desheredar a los hijos salvo en casos concretos: "A los hijos solo se les deshereda si un juez establece que ha habido malos tratos, abandono u otras causas justificadas", explica Casasola. En el caso de los nietos, es todavía más difícil: "Es complicado justificar que un menor haya hecho algo para ser desheredado".

La ley garantiza que los hijos reciban la legítima, que equivale a un tercio del patrimonio y debe repartirse a partes iguales entre los herederos forzosos.

¿Cuánto cuesta este trámite?

En la actualidad, la mayoría de las herencias en la provincia de Málaga están exentas del impuesto de sucesiones, ya que está bonificado hasta un millón de euros por hijo. Sin embargo, lo que sí se paga es la plusvalía municipal.

En cuanto al costo de hacer un testamento, este oscila entre 50 y 100 euros, dependiendo de su extensión: "Si lo haces joven, tienes la ventaja de poder modificarlo según cambien tus circunstancia", destaca la notaria. Además, resalta el papel de los notarios en este proceso: "Acompañamos en los momentos importantes de la vida, asesorando cuando te casas, compras una vivienda o cuando decides planificar tu herencia".