Málaga tendrá un aparcamiento de un millar de plazas junto al Martín Carpena

Málaga construirá junto al Palacio de los Deportes Martín Carpena un gran aparcamiento con un millar de plazas, de las que en torno a la mitad serán disuasorias, esto es, reservadas para el usuario que necesita desplazarse al Centro de la ciudad y estaciona su vehículo en la periferia para desplazarse en transporte público urbano. El resto serán plazas de rotación.

Para el aparcamiento disuasorio, según la estimación que maneja un estudio de demanda elaborado por la empresa Tool Alfa para el Ayuntamiento de Málaga, es necesario reservar 467 plazas, a las que podrán acceder los conductores que cuenten con un abono de transportes que luego emplearán, por ejemplo, para usar el autobús o el metro.

En ese sentido, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha explicado que deberán negociar convenios de actuación tanto con el metro como con el Consorcio de Transportes para coordinar la intermodalidad del aparcamiento disuasorio con las diferentes fórmulas de transporte público en Málaga.

Aparcamiento disuasorio previsto en el Carpena / L.O.

Es una de las fórmulas que el consistorio quiere desarrollar para garantizar la movilidad urbana en la capital malagueña, teniendo en cuenta las progresivas restricciones al tráfico rodado que impone la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ya está operativa en la ciudad.

Este estudio de demanda contempla también la mejora en los accesos a la MA-21 y a la MA-20, como vías de acceso a la capital.

Bulevar Adolfo Suárez

Por otro lado, el consistorio sigue tratando de impulsar la conexión del bulevar Adolfo Suárez con la MA-20, un enlace que hasta ahora el Ministerio de Transportes no ha dado el visto bueno por no ajustarse a la normativa. Hernández ha reconocido que esa negativa se produce porque el proyecto no cumple con las distancias mínimas que deben cumplirse entre las entradas y salidas de la autovía.

“No se respetaría la distancias mínimas con las entradas y salidas que existen en este momento”, ha señalado la concejala de Movilidad, quien al mismo tiempo ha señalado que “hay fórmulas” para solventar este escollo y estas se “exploran” en otro estudio de movilidad que ha ejecutado la UTE Cinesi y Sanvi Consulting Mobility.

“El estudio enfatiza la necesaria colaboración de las administraciones intervinieres, el Ministerio de Transportes como titular de la MA-20 y Ayuntamiento como titular del Bulevar Adolfo Suárez”, indica el consistorio.

Zona Norte y Buenavista

Además, la edil de Movilidad ha anunciado la realización de otros dos estudios, uno para la zona norte de Málaga, en la que se estudian las nuevas demandas de desplazamientos que provocará la construcción del tercer hospital, la construcción del centro comercial de Salyt y la ampliación de la Rosaleda.

También profundiza en otro estudio ejecutado por Estudio 7 Soluciones Integrales sobre las infraestructuras y conexiones necesarias para el futuro parque empresarial de Buenavista, en los terrenos donde se proyectaba la Expo 2027. En este trabajo se recalca, por ejemplo, la necesidad de una conexión con el metro y con el Cercanías.