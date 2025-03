¿Qué películas y series se han grabado en Málaga?

El mundo del cine acude a su cita anual en la Costa del Sol con la celebración de la 28º edición del Festival de Cine de Málaga, que durará hasta el sábado 22. La ciudad andaluza ha estado siempre muy ligada a la producción de largometrajes y contribuye en gran medida al desarrollo del cine español.

De hecho, tanto Málaga como sus localidades colindantes han sido escenario de grandes películas y series. En 2006, Antonio Banderas dirigió ''El Camino de los Ingleses'', una película basada en la novela de Antonio Soler y en la que participaron nombres como Raúl Arévalo, Mario Casas o Fran Perea.

El film está ambientado en esta ciudad andaluza y se grabó en distintas localizaciones como el Castillo de Gibralfaro, la calle San Juan y calle Granada o la plaza de la Merced.

Otra película, de estreno mucho más reciente, que tiene lugar en Málaga es ''Culpa Mía''. La adaptación del bestseller homónimo fue la película más vista del mes de junio y cuenta con varios sets de rodaje situados en Málaga y alrededores, por ejemplo, en Playamar, Torremolinos.

Además, en esta localidad también se rodaron una gran cantidad de películas de los años 60, como "Amor a la española" o "Faustina". Cabe destacar también la película de 2021, "El culpable" de Jorge Porras y Fran Rodríguez grabada en Fuengirola.

Las series y cortometrajes también eligen Málaga

Más allá de las películas, la pequeña pantalla también se ha movido hasta Málaga para grabar algunas de sus series más exitosas.

Una de ellas es "The Crown", la serie que retrata la vida de la monarquía inglesa, ha rodado varios capítulos en localizaciones malagueñas como el hotel Málaga Palacio que se convirtió en Brisbane, Australia, y la calle donde Lady Di recibe ovaciones del pueblo, es nada menos que la calle Molina Larios.

Por otro lado, "La Chica de la Nieve", protagonizada por Milena Smith también se ha grabado principalmente en Málaga. En esta producción se pueden observar diferentes localizaciones como el edificio del restaurante Casa Pedro en la calle Quitapenas, el puerto, el centró histórico o la Alameda Principal.

La serie 'Kaos', de Netflix, también fue rodada en Málaga a mediados del 2022. Disney+ convirtió San Juan en una calle brasileña para su nueva serie liderada por los actores Joey King ('Mi primer beso', 'Bullet train') y Logan Lerman ('Percy Jackson', 'Hunters', 'Bullet train') convirtió la zona en una pequeña calle de Río de Janeiro durante los años 50. También eligió a la ciudad para su serie 'We were the lucky ones'.

Acceder andando o en tren

La liberalización del Corredor Sur ha facilitado y aumentado los viajes en tren a Andalucía, concretamente la ruta Madrid-Málaga duplicó en 2024 sus pasajeros, en comparación al año anterior, quienes además, ahorraron un 13%* al comprar sus billetes.