Transportes ya tiene empresa para el estudio del tren litoral

El Ministerio de Transportes tiene ya perfilado el equipo de empresas que se encargará de redactar el estudio de viabilidad del tren litoral, la conexión ferroviaria entre Nerja y Algeciras.

La Mesa de Contratación de Transportes ha propuesto a la Unión Temporal de Empresas (UTE) WSP Spain-Apia SAU como adjudicataria del contrato, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de licitación de 1,2 millones de euros (IVA incluido).

Según se recoge en el acta de la Mesa de Contratación, esta UTE ha presentado una oferta económica por valor de 819.761,25 euros y destaca también la experiencia de 33 años del autor del estudio, por lo que se posiciona como la propuesta mejor valorada de las 15 que se llegaron a presentar.

Las otras empresas aspirantes fueron IDOM; la UTE Fulcrum-Tema; la UTE ARCS Estudios-Cemosa; la UTE TPF Ingeniería- TRN Taryet; la empresa Grupo TYPSA; la UTE Caf Turnkey & Engineering -Estudio 7 Soluciones Integrales; la empresa Prointec.; la empresa Grupo Sener; la consultora Alomon; la empresa Proes Consultores; la UTE G.O.C. - Estudios y servicios de movilidad y gestión de infraestructuras; la empresa SGS; laUTE Costa del Sol SANVI-ARGON-ACTISA y la UTE EYSER Ingeniería -CPS.

A través de este contrato, el Gobierno pretende analizar soluciones "de gran calado" para mejorar la movilidad y la conectividad ferroviaria entre los municipios de la zona con el refuerzo de la línea C1 de Cercanías Málaga-Fuengirola y su posible ampliación o extensión hacia el oeste, hasta Algeciras (Cádiz), y hacia el este, hasta Nerja (Málaga).

Tramos

El estudio de viabilidad se estructura en cinco tramos: uno hacia la Costa del Sol oriental, entre Málaga y Nerja, y cuatro hacia la Costa del Sol occidental. En concreto, se divide en el tramo Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella, Marbella-Estepona y Estepona-Algeciras.

Este estudio de viabilidad contendrá, además, un estudio de demanda basado en un modelo construido específicamente para esta actuación y un estudio de rentabilidad financiera y socioeconómica.

No obstante, hay que recordar que una vez concluya la redacción del estudio de viabilidad, habrá que emprender otros estudios informativos por tramos, que podrían alargarse hasta 2029 y servirían de antesala a la redacción de los proyectos para su construcción, que no estarían listos hasta 2031 aproximadamente, como ya explicó este periódico. Y hasta entonces no sería posible el inicio de las obras, un hito para el que tendrían que transcurrir otros siete años a partir de ahora.