El atasco en la Ronda Este de Málaga retrasa dos horas el Pleno de la Diputación: "Buenos días, por decir algo"

En el marco de las innumerables consecuencias de índole laboral, personal o escolar generadas por el atasco de hasta 17 kilómetros por un accidente en la Ronda Este de Málaga, también se ha visto salpicado con un retraso dos horas el inicio del Pleno de la Diputación Provincial. Tanto el presidente de la institución, Francisco Salado, como varios diputados provinciales -o incluso el secretario del Pleno- se encontraban afectados por el colapso del tráfico y la sesión plenaria no pudo comenzar hasta las once de la mañana. Incluso, algún minuto más marcaban los relojes cuando Salado procedió al comienzo de la sesión con un ilustrativo "muy buenos días, por decir algo".

"Es un día muy accidentado, el tráfico se ha visto colapsado por un accidente en la zona este , dónde yo vivo", recordó antes de pedir disculpas por la demora a los estudiantes y profesores del IES Pablo Ruiz Picasso de Málaga, que llevaban allí desde las nueve de la mañana para asistir como invitados. Además, el presidente provincial explicó que a causa del contratiempo se había modificado el formato del propio Pleno y se había disminuido el número de turnos de intervención.

Tres horas en el coche

El propio presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria relató que el atasco ha provocado que su habitual desplazamiento en carretera hasta la capital malagueña se ha prolongado, en esta ocasión, durante unas tres horas: "Salgo de mi casa a las ocho menos cuarto y en este momento, que son las diez y media, estoy entrando en el túnel del Cerrado de Calderón", manifestó Salado en un audio difundido por la institución provincial gobernada por el PP algo antes de que él llegara a la sede de la Diputación.

Salado insistió en que situaciones como la vivida este miércoles por la mañana "supone una tortura para todos los malagueños, para todos los ciudadanos de la provincia" y se traduce en "la pérdida de horas de trabajo, de citas médicas, de vuelos, de tardanza en la entrada del colegio, etcétera, etcétera".

"Esto ofrece una imagen desastrosa para la provincia de Málaga y, sobre todo, es desastroso para la salud mental de los ciudadanos de la provincia", reiteró Salado antes de exigirle al Gobierno central una "respuesta rápida" que implemente medidas mediante "carriles reversibles" o "el tercer carril" en la A-7 para mejorar la movilidad en la zona este.

Estudio del Ministerio

No obstante, el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 487.412 euros la redacción de un estudio previo para analizar en esta zona este del área metropolitana de Málaga, desde la que se accede desde la Axarquía hasta la capital malagueña, "alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado".

Este estudio analizará "las distintas alternativas viables para la mejora de la red viaria en el ámbito de actuación comprendido entre los kilómetros 962 y 989 aproximadamente de la autovía A-7 del Mediterráneo" y "se estudiarán diferentes opciones, como la ampliación de la capacidad actual de la autovía A-7, de la oferta viaria o una combinación de ambas", según garantizó el Gobierno central cuando hace unos meses informó de su adjudicación.

"Indolencia" del Gobierno

Ahora bien, Salado atribuyó lo sucedido a "la indolencia" del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "El señor Sánchez es tan culpable como el ministro; el problema de la movilidad en la provincia de Málaga no tiene límites, no tenemos respuestas a las soluciones urgentes que necesitamos para no sufrir lo que estamos sufriendo en el día de hoy".

El presidente de la Diputación también aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno central por no abrir el peaje de las autopistas tras el corte total por los daños del temporal de la carretera A-397 entre Ronda y San Pedro, cuyo arreglo corresponde al Gobierno andaluz del PP y mantendrá esta vía sin circulación, al menos, hasta el mes de agosto.

En opinión de Salado, "es un hecho de verdad inimaginable, inaguantable, que en la situación que hemos vivido también con el corte de la carretera de Ronda ni siquiera se haya liberalizado el peaje de las dos autopistas que hay en la provincia de Málaga". "Creo que hay una clara estrategia del Gobierno de España para asfixiar a la provincia de Málaga por tintes claramente políticos y lo que hemos vivido hoy es indescriptible; los malagueños no se merecen este trato del Gobierno de España y nosotros seguiremos denunciando esto porque es intolerable", manifestó el también alcalde del PP en Rincón de la Victoria.