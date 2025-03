Bernardo Quintero: "Ser investido por la Universidad de Málaga es un honor tremendo; es mi principal socio en la estrategia con Google"

Bernardo Quintero (Vélez-Málaga, 1973) será nombrado este jueves, 20 de marzo, doctor ‘honoris causa’ de la Universidad de Málaga (UMA). "Sin educación no hay futuro", comenta el fundador de Virus total y verdadero artífice de la llegada de Google a la capital, que confiesa en esta entrevista con La Opinión que vivirá "con mucha emoción" y "casi en shock" la concesión de este reconocimiento. Quintero, gran exponente del emprendimiento local, ha situado a Málaga y a su Universidad como referentes en el ámbito de la ciberseguridad.

-¿Qué supone para usted este reconocimiento? Imagino que estará emocionado, habida cuenta de la gran relación que mantiene desde hace años con la UMA y de lo que le gusta el tema de la formación de los jóvenes.

-Pues imagínate, no me lo hubiera esperado nunca; es un honor tremendo, de esos que te dejan un poco en shock. La Universidad de Málaga, nuestra UMA, no es solo una institución académica sino también mi principal socio estratégico en todo esto de la ciberseguridad en Málaga y en la estrategia que me marqué para atraer más inversión de Google a la ciudad. Y lo de la formación de los jóvenes... para mí, es la mejor inversión que podemos hacer como ciudad; al final el futuro está en sus manos y es donde vamos a obtener mejor retorno, por lo que ellos aportarán en el futuro. Sin educación no hay futuro.

-Precisamente, hace poco más de un mes Google anunció la lista de selección de las más de 20 universidades de todo el mundo que recibirán apoyo de la compañía para ampliar el acceso a la educación en ciberseguridad en sus campus. En esta relación aparecía la UMA, cuya selección ya se comunicó el pasado septiembre, como representante española ¿Qué frutos está generando esta apuesta de Google por Málaga?

-La subvención de Google para la Escuela de Informática es una noticia de ámbito internacional. No sólo fue la única española sino también la primera elegida a nivel mundial. Eso dice mucho a favor del gran trabajo que está haciendo la Escuela de Informática en materia de ciberseguridad. Por ejemplo la creación del primer grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial a nivel nacional, combinando dos de las áreas de mayor impacto a día de hoy y con proyección de futuro. Los frutos ya lo estamos viendo: llevamos mucho tiempo colaborando con la UMA en estos programas especializados, como por ejemplo el Diploma de Experto en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware, del que ya se han celebrado seis ediciones, además de patrocinar becas para mujeres y estudiantes de determinados grados. En esta última edición dimos becas a la primera graduación del doble grado de Ingeniería Informática + Matemáticas, que han podido cursar este diploma de experto en el centro de Google en Málaga, impartido por profesores de la UMA e ingenieros especialistas de Google. Al final tenemos un caldo de cultivo ideal para la generación de talento muy especializado, y esto favorece que grandes tecnológicas aterricen en Málaga. Google es el mejor ejemplo: nuestras vacantes son ocupadas principalmente por talento autóctono. Más del 80% de nuestra plantilla es andaluza, y la UMA es la universidad que más ingenieros aporta a nuestro centro en la ciudad.

-¿De quién se acordará más en el momento de recibir esta distinción? Y, ¿a quién le estará más agradecido? Imagino que la lista es amplia.

-Efectivamente, son muchas las personas con las que me he cruzado y con las que he tenido la suerte de compartir experiencias y aprender. Pero, sin duda, tendré un recuerdo muy especial para mis padres, que ya no están conmigo pero que, al mismo tiempo, siempre están presentes. Al final fueron ellos los que me inculcaron los valores más básicos pero importantes con su ejemplo, además de inyectarme el virus del emprendimiento, con la experiencia que tuvimos con el negocio familiar que viví desde muy pequeñito. También espero disfrutar mucho ese día de la compañía de mi mujer, Mari Carmen, y de mis hijas Carmen y Celia, que han sido y siguen siendo mi principal apoyo. Por lo demás, aprovecharé el discurso del ‘honoris causa’ para recordar a los mentores que encontré en mi camino. Al final, como dices, la lista es inmensa.

Bernardo Quintero, en el GSEC de Málaga, situado en el paseo de la Farola, junto al Puerto. / Francis Silva.

El éxito del GSEC de Málaga

-El GSEC de Málaga se inauguró a finales de 2023. Google se muestra encantada y dice que sus expectativas con la ciudad se ha visto incluso superadas por la buena acogida y la pujanza de su ecosistema tecnológico ¿Qué balance hace de estos 15 meses de andadura? ¿Cuál cree que ha sido su impacto?

-Es increíble ver cómo ha crecido todo,... pensar que cuando nos adquirió Google en 2012 éramos solo un pequeño equipo de seis personas en un chalet en la urbanización El Candado y que ahora tenemos un centro de ciberseguridad que es referencia para Europa, por donde ya han pasado más de 7.000 personas, desde organismos institucionales, directivos de grandes empresas, hasta los más peques en visitas escolares. Para Málaga, creo que ha sido un espaldarazo importante por el efecto llamada que ha tenido, generando más inversión y oportunidades. Y lo mejor es que esto es solo el principio.

-Con Google, Málaga se ha convertido en un gran referente en ciberseguridad, un campo cada vez más en boga por la gran incidencia de los ataques informáticos ¿Hace falta que cobremos cada vez más conciencia de su importancia? Según Google, Europa necesita decenas de miles de nuevos profesionales en este ámbito.

-La ciberseguridad ya no es una cosa de frikis informáticos, es algo que nos afecta a todos. Con cada vez más cosas conectadas a Internet, desde nuestros móviles hasta los semáforos, la seguridad se ha vuelto crucial. Y sí, hacen falta muchísimos más profesionales en este campo, y no solo en Europa, en todo el mundo. Es una oportunidad increíble para los jóvenes que se están formando ahora, porque tienen trabajo asegurado.

"Una clave para el éxito es no tener miedo a equivocarse"

-Publicó la pasada Navidad el libro ‘Infectado’, (que además está entre los más vendidos de Amazon). Allí repasas toda su trayectoria de emprendimiento desde sus inicios como chaval que jugaba al ordenador Spectrum ¿Qué mensaje quiere transmitir? ¿Se imaginaba el éxito empresarial que finalmente ha logrado? ¿Es clave para el futuro que los jóvenes se animen a montar nuevas startups?

-Con el libro, sobre todo, quería compartir mi experiencia, con sus aciertos y sus errores, por si a alguien le puede servir de inspiración. Quería mostrar que no hace falta ser un genio ni tenerlo todo planeado desde el principio para emprender. Yo empecé cacharreando con un Spectrum, sin más pretensiones que aprender y divertirme. Nunca me imaginé que acabaría montando una empresa y que Google la compraría, pero aquí estamos. Lo importante es tener curiosidad, ganas de aprender, y no tener miedo a equivocarse. Y sí, creo que es fundamental que los jóvenes se animen a emprender, a crear cosas nuevas.

-Evidentemente, no todo en su camino como emprendedor y empresario habrá sido sencillo. En el libro comenta que, al igual que has tenido aciertos, muchas veces se has podido equivocar en alguna decisión ¿Cuál es entonces el secreto, para que una pequeña empresa llegue a buen puerto y, como en el caso de Virus Total, pueda suscitar el interés de un gigante como Google?

-No creo que haya una fórmula mágica pero sí que hay algo que, para mí, ha sido clave: rodearte de gente que sea mejor que tú. Suena a tópico, pero es la pura verdad. Si eres el más listo de la sala, estás en la sala equivocada. Y otra cosa importante es no tener miedo a equivocarse. Yo he metido la pata mil veces, pero de cada error he aprendido algo. Y, sobre todo, hay que ser perseverante, no rendirse a la primera de cambio. Montar una empresa es una carrera de fondo, no un sprint.

El malagueño Bernardo Quintero, gran exponente del emprendimiento local y del éxito de la Málaga tecnológica. / Francis Silva

-Supongo que el libro está repleto de anécdotas, tanto de sus comienzos como de la época en la que negociaron con Google la adquisición de Virus Total? ¿Puedes comentarnos alguna que le llame especialmente la atención o a la que tenga especial cariño?

-El libro es un no parar de anécdotas... desde aquella vez que me confundí y le mandé un correo a un directivo en pleno April Fools’ Day (internacionalmente nuestro Día de los Inocentes), y al pensar que le estaba tomando el pelo por la propuesta se me vino abajo un acuerdo, hasta el día que firmé la venta de Virus Total con un bolígrafo BIC de los de toda la vida, en lugar de la pluma elegante que me habían preparado, si bien esta anécdota tiene un trasfondo y significado importante que se descubre al leer el libro. No quiero hacer spoilers.

-La Málaga tecnológica vive un momento de auge. No paran de surgir y de llegar a la ciudad nuevas empresas, tanto startups como multinacionales, y enclaves como el PTA logran cifras récord de empresas y trabajadores (casi 28.000 empleados y 715 compañías en 2024, según hemos conocido esta semana) ¿Cree que Málaga se ha consolidado ya como uno de los principales polos tecnológicos de Europa?, ¿o todavía nos queda?

-Yo creo que Málaga ya es un referente, sin duda. Pero lo mejor es que todavía tenemos mucho margen de crecimiento. Se ha creado un ecosistema muy potente, con empresas, universidad, instituciones... todos trabajando juntos. Y eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo y atrayendo talento e inversión. Málaga tiene un potencial enorme, y lo mejor está por llegar.

Apuesta por un modelo metropolitano para Málaga

-Se habla mucho de que, ante tal éxito, las costuras de Málaga capital se puede quedar pequeñas. Como vecino y residente de Vélez-Málaga, ¿cree que el futuro de la provincia pasa por que la economía y las infraestructuras de movilidad se basen en un modelo más metropolitano?

-Totalmente. Málaga capital es el motor, pero la provincia tiene mucho que ofrecer. Hay un montón de talento y de oportunidades en otros municipios, como es el caso de Vélez-Málaga y de otros muchas localidades. Y para que ese talento se desarrolle, es fundamental que haya buenas conexiones. Un modelo metropolitano, donde la gente pueda vivir en un sitio y trabajar en otro sin problemas, sería ideal. Y en eso, la colaboración entre las administraciones es clave. Yo mismo hago todos los días el trayecto a Málaga desde Vélez en coche para trabajar, junto a mi hija mayor que viene a estudiar. Ojalá que sea algún día en tren.

El malagueño Bernardo Quintero será nombrado este jueves 20 de marzo doctor 'honoris causa' por la UMA. / Francis Silva

La llegada del IMEC y el papel clave de Innova IRV

-La futura llegada del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC) de Lovaina (Bégica) es otro de los grandes fichajes que ha conseguido Málaga, tanto por su magnitud como por lo que significa de presencia en el ámbito de los microchips, que es vital para Europa ¿Es importante que en el ecosistema malagueño esté presente esta diversificación de segmentos?

-El IMEC es una institución de referencia mundial en el campo de los microchips, y que hayan elegido Málaga es una noticia no sólo fantástica pero con la capacidad de transformar todo el ecosistema. No solo va a atraer inversión y talento, sino que va a diversificar nuestro ecosistema tecnológico. Ya no seremos solo un referente en ciberseguridad, sino también en microelectrónica. Y eso nos va a hacer mucho más fuertes y competitivos a nivel global.

-Es uno de los vicepresidentes de la Fundación Innova IRV, que ha sido clave en el desembarco del IMEC a Málaga ¿Cómo valora el trabajo que se está haciendo desde Innova IRV, presidida por Ezequiel Navarro?

-La labor de Innova IRV está siendo fundamental. Están haciendo un trabajo increíble para atraer inversiones estratégicas a Málaga, como la del IMEC, y para conectar a empresas, universidad e instituciones. Ezequiel Navarro es un visionario, y su liderazgo fue y es clave para impulsar el ecosistema tecnológico de la ciudad. Sin Ezequiel no existiría ni Innova IRV ni el proyecto del IMEC. Creo que aún no somos conscientes de lo que supondrá el IMEC para Málaga, y espero que más pronto que tarde sepamos reconocer a Ezequiel su tremenda aportación.

Suscríbete para seguir leyendo