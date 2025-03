Ni jamón ni licores, este es el producto que más se roba en los supermercados andaluces

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, los hurtos son las infracciones más cometidas en Málaga. Los supermercados son los comercios donde más robos se denuncian, de hecho el 40% de los delitos relacionados con la alimentación se llevan a cabo en estos espacios. Pero, ¿qué es lo que más se roba?

Pues bien, la respuesta varía dependiendo la comunidad autónoma. En Andalucía, el producto que más se roba es el aceite de oliva, tendencia que se extiende al resto del país.

Así lo indica el IV estudio sobre el hurto en los supermercados que lanza STC. Esto responde a los precios desorbitados del precio del oro líquido, llegó a alcanzar un precio récord de 8,98 euros por litro.

Tanto que en algunos supermercados han decidido poner alarmas a estos productos, y evitar así su robo: Si bien los precios se han ido reduciendo en los últimos meses, los hurtadores profesionales han encontrado un filón”, dice Salvador Cañones, socio director de STC.

Mapa de los productos más robados en España. / La Opinión

Los otros productos que más se roban son los licores y el atún - bonito. Completan los productos de afeitado y los ibéricos: "Cada año observamos que los productos más hurtados no son de primera necesidad, sino que siempre son productos de un precio elevado. No desaparece el arroz o la pasta o ni siquiera el jamón barato, sino el ibérico. Con estos datos, podríamos estar de acuerdo en que el "hurto famélico", aunque existe, no es relevante", afirma Salvador Cañones.

Las bandas organizadas siguen siendo un quebradero de cabeza para las cadenas de alimentación

El estudio también revela que hay un producto que cada vez se roba más: el chocolate: "La preocupación creciente en el hurto del chocolate y del café se debe principalmente a los incrementos de precio que las cadenas de alimentación y, en consecuencia, los consumidores estamos sufriendo”, recalca.

¿Qué se roba en el resto de España?

Hasta un total de 12 CCAA lo que más se roba es el aceite de oliva mientras que en comunidades como La Rioja, el País Vasco o Canarias lo son los licores como el whisky, la ginebra el vodka etc.

Productos con mayor incremento / La Opinión

A nivel general, lamentablemente, las cadenas de supermercados no vaticinan un gran cambio en la tendencia: el 71% consideran que en 2025 los hurtos seguirán subiendo, un 24% opina que permanecerá igual y tan solo el 5% considera que se reducirá.

Y aunque el hurto profesional -aquel de las bandas organizadas que posteriormente revenden el producto- sigue siendo extremadamente preocupante, se ha observado un aumento en el hurto cometido por individuos reincidentes.