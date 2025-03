El PSOE se opone a la medalla de oro de la provincia a De la Torre y propone a los vecinos de Campanillas

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, ha mostrado la oposición de su grupo a que el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, reciba la medalla de oro de la provincia. "Son más merecedores de esta distinción los vecinos de Campanillas", ha asegurado durante su intervención en el pleno de la institución provincial.

González ha justificado el rechazo de su grupo en que "otorgar distinciones a quienes son políticos todavía en activo desvirtúa este tipo de reconocimiento". Por ello, ha anunciado que el PSOE va a impulsar una iniciativa "para que en el reglamento de honores y distinciones de la Diputación se regule que a políticos en activo no se le dé ningún tipo de distinción de este tipo".

"Una vez que un compañero que se dedica honrosamente a la política deja sus responsabilidades, yo creo que es el mejor momento para valorar sus años de gestión, si se han hecho bien las cosas, si se ha transformado una ciudad, si de alguna manera se han logrado esos objetivos que se propone o que nos proponemos aquellos que nos dedicamos a la política y que hemos tenido además la suerte de ser alcalde. Creo que no es el momento de hacerlo en una situación de política activa", ha explicado. "No tenemos absolutamente nada en contra desde el punto de vista personal con Francisco de la Torre, pero esos son los motivos por los cuales desde nuestro grupo no podemos apoyar esta propuesta", ha añadido.

El portavoz socialista ha criticado la "endogamia del PP" y ha asegurado que "llueve sobre mojado". En este sentido, ha recordado la entrega de la medalla de oro de la provincia a Elías Bendodo en el año 2022, cuando era consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, y la reciente entrega de la Bandera de Andalucía al propio Bendodo por la rehabilitación del Caminito del Rey.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha expresado su respeto por el parecer del grupo socialista, si bien ha defendido que Francisco de la Torre es merecedor de la medalla de la provincia. Y al respecto ha recordado que la medalla se da por los méritos en distintos ámbitos como el cultural, deportivo, político, social, empresarial... a personas que han contribuido al desarrollo en esos ámbitos de la provincia de Málaga.

"Yo creo que el despegue que ha tenido la ciudad de Málaga en todos los ámbitos, cultural, deportivo, tecnológico... ha hecho que se beneficie toda la provincia de Málaga. Además, la Diputación provincial de Málaga ha reconocido a todos los presidentes que han pasado por aquí. Es cierto que no estaban en activo, (y se les ha otorgado) independientemente del color político, porque con todos sus errores y aciertos han contribuido en su labor al desarrollo del bienestar de la provincia de Málaga. Y ese es el caso también de Paco de la Torre, que fue presidente de la Diputación provincial de Málaga, uno de los más jóvenes de España", ha expuesto. El actual alcalde fue nombrado para ese cargo en 1971, designado por el ministro de la Gobernación y bajo la tutela de la jerarquía provincial franquista del momento y los miembros del Consejo Provincial del Movimiento.

Salado ha resaltado que De la Torre dimitió como presidente de la Diputación provincial de Málaga "porque le querían imponer criterios" desde otras instancias. "Yo creo que son méritos suficientes, independientemente de que esté activo. Creo que los políticos también somos personas y hay que reconocer los errores y los aciertos", ha dicho el presidente de la Diputación.

Por último, Salado ha dicho que "es cierto que los vecinos de Campanillas" tendrían que tener la medalla de oro, y a renglón seguido ha añadido, "al igual que todos los malagueños que han sufrido hoy --este miércoles--- el atasco monumental que hemos tenido por la falta de movilidad, y al que habría que darle carbón es al señor Óscar Puente, evidentemente, que no termina de solucionar los problemas de movilidad que tiene la provincia de Málaga".

Cabe recordar que además del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recibirán la medalla de oro de la provincia de Málaga el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB); Antonio Carlos Ortega Pérez; la Fundación El Pimpi; Navarro Hermanos; y Pablo López.