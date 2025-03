Este es el restaurante de Málaga que ha marcado la vida de Antonio Banderas: "Allí llevaba a mis primeras novias"

La veneración que siente el actor Antonio Banderas por su Málaga natal, sus raíces y su cultura se puede apreciar en cada una de las entrevistas e intervenciones que el malagueño realiza por cada rincón del mundo, lo que le ha convertido en el mejor embajador que el territorio podría tener. Una pasión que se ha podido descubrir una vez más en la entrevista que le ha realizado el también malagueño Dani García, considerado uno de los cocineros más reputados e imaginativos del panorama actual, en su podcast 'Desmontadito'.

Durante el encuentro que se ha celebrado en uno de los buques insignia de la inversión gastronómica de Banderas en Málaga, el restaurante La Pérgola del Mediterráneo, el actor se ha sincerado con el chef y ha explicado cuál es el establecimiento de la provincia que más ha marcado su vida y que sigue ocupando una parte esencial de su historia: la bodega El Pimpi, uno de los lugares con más historia, tradición y recorrido de la ciudad.

"El Pimpi se abre en su nueva configuración en el año 1969 y cuando yo tenía 16, 17 años, para el año 1976 y 1977, llevaba allí a mis primeras novias, porque era adonde había que ir", ha relatado el actor durante la charla. Además, ha recordado que, en ese momento, aún pasaban coches por la zona, lo que "ha cambiado y le ha favorecido mucho al área".

Al hablar de esta bodega que se ha posicionado en una de las más reconocidas y buscadas por malagueños y turistas, un deje de emoción y admiración inunda su voz: "Está al lado del Picasso, enfrente del teatro Romano, con la Alcazaba allí arriba… Es un edificio que además es curioso, porque tiene recovecos, tiene sus balcones… El Pimpi para mí siempre ha sido…", se quiebra el actor al hablar sobre este negocio en el que decidió invertir en 2017 para convertirse en uno de los propietarios de la bodega y uno de los máximos accionistas.

Un nuevo local de El Pimpi

"Tiene solera y eso a mí me gustaba desde hacía mucho tiempo, y se me dio la oportunidad de entrar ahí y la agarré", ha explicado el actor. Pero este negocio no solo ha marcado la vida personal del actor, sino también su trayectoria profesional, pues fue uno de los escenarios escogidos para grabar 'El camino de los ingreses', una película malagueña que contaba con Bandera como director y que incluía en su electo a actores de la talla de Victoria Abril, Mario Casas , Marta Nieto, Alberto Amarilla, Juan Diego, Fran Pérez y Antonio Garrido.

Un recorrido que quiso ampliar aún más en mayo del pasado 2024, cuando inauguró una nueva bodega de El Pimpi en Marbella, en concreto, en el hotel de 5 estrellas Gran Lujo Puente Romano de Marbella, del que es socio y en el que también ha incorporado un restaurante el chef Dani García. "Me encanta la marca, me encanta la esencia. Y me encanta que estéis en Marbella ahora también. Sois mis vecinos", ha señalado el cocinero.

Durante la cita, el actor también ha hablado de otra de sus grandes apuestas empresariales y gastronómicas, el Grupo Tercer Acto, que aglutina varios restaurantes en Málaga entre los que se encuentran Tercer Acto, Doña Inés, Atrezzo Gastro, La Barra de Doña Inés y la Pérgola del Mediterráneo. "Cuando yo voy a los teatros de Broadway, hay una serie de restaurantes a los que hay que ir porque, si no, parece que no has ido a Broadway, porque hay debates de las obras que has visto, organizan programas de radio, y eso es lo que yo busco con Tercer Acto, que el restaurante y el teatro estén mucho más ligados", ha incidido Banderas.