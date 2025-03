Bernardo Quintero ya es doctor 'honoris causa' de la UMA: "La educación pública es el mejor ascensor social y el mayor acto de justicia"

El malagueño Bernardo Quintero, fundador de la empresa Virus Total y responsable del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, ya es doctor 'honoris causa' de la Universidad de Málaga. El acto de investidura se ha celebrado en la tarde de este jueves en un abarrotado paraninfo de la UMA, en el campus de El Ejido, donde Quintero, uno de los rostros más conocidos de la exitosa Málaga tecnológica, ha ensalzado el papel de la educación pública, a la que ha calificado como "el mejor ascensor social que existe" y "el mayor acto de justicia que una sociedad puede hacer por su futuro".

"Este doctorado 'honoris causa' no es solo un reconocimiento. Es un compromiso para seguir apostando por la educación pública, por la innovación, por el talento de Málaga. Para que más jóvenes, sin importar de dónde vengan, puedan encontrar su propio camino. Porque, al final, el éxito no es lo que uno consigue para sí mismo. El verdadero éxito es lo que eres capaz de generar para los demás", ha comentado el artífice de la llegada de Google, que ha recibido un atronador aplauso al término de su investidura.

"Si Málaga se ha convertido en un polo de referencia en ciberseguridad, no ha sido por casualidad. Ha sido porque universidad e industria han trabajado juntas, creando un círculo virtuoso donde la inversión genera talento y el talento atrae inversión. Y en ese círculo, la educación pública vuelve a demostrar su verdadero valor: No solo forma profesionales. Transforma el tejido económico y social de una ciudad", ha añadido en otro momento de su intervención. Para ello, ha solicitado el "compromiso" del tejido empresarial y, especialmente, de las tecnológicas. "No basta con buscar talento en el mercado, hay que ayudar a crearlo. Y para ello, no hay mejor aliado que la Universidad de Málaga", ha expuesto

Quintero ha destacado el "honor inmenso" que le produce este nombramiento y ha asegurado que todo lo que ha conseguido se lo debe a la formación que recibió, primero de su familia (ha tenido un emocionado recuerdo para su padre, ya fallecido) y también de todo el sistema educativo público, algo que considera "la mejor inversión posible, porque el conocimiento no solo cambia la vida de quien lo recibe, sino que se multiplica, regresa y transforma la sociedad".

"Si tuviera que elegir un solo hilo conductor en mi historia, sería ese. La educación pública no solo me dio acceso al conocimiento, sino que me ayudó a descubrirme a mí mismo, me permitió encontrar mi vocación y me conectó con personas clave en mi camino. No solo marcó mi etapa de formación, sino que ha seguido acompañándome y potenciando mi desarrollo profesional a lo largo de los años, hasta el día de hoy. Porque el talento está en todas partes, pero las oportunidades no llegan por igual a todo el mundo. ¿Cuántas historias valiosas se perderían sin una educación accesible y de calidad?", se ha preguntado.

Bernardo Quintero, pronunciando este jueves su discurso tras su nombramiento como doctor ´honoris causa' de la UMA. / Gregorio Marrero

En su discurso, Quintero ha repasado brevemente cinco historias en las que ha querido recordar a los mentores que le han acompañado por el camino. En la primera de ellas ha recordado la figura de su profesora Loli Domínguez (que ha estado también presente en el Paraninfo) y que le dio clase de primero de EGB en 1979 en el colegio público Zona Sur de Vélez-Málaga.

"Si les dijera que de pequeño no me gustaba la escuela, me quedaría corto. Era un niño difícil, extremadamente tímido y que no comenzó a desarrollar la comunicación verbal hasta pasados los tres años. Tras mi paso por el parvulario, mi futuro escolar no pintaba bien. Hasta que apareció "la hippy", como la llamaban en el colegio", ha comentado. "En lugar de verme como un problema, había visto un potencial que otros no habían identificado. Ella me logró reconducir y me salvó del fracaso escolar", ha relatado.

Otras personas clave a las que ha mencionado en estos relatos han sido el profesor Adolfo del Cid, que en la carrera de Informática lo orientó hacia el campo de los antivirus, y del director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, que lo animó cuando mostró su intención de montar en el año 2000 una empresa de seguridad informática (lo que sería Hispasec), un segmento que por entonces era prácticamente desconocido.

"Con su habitual toque de humor, Felipe nos llamaba cariñosamente, a los que llegábamos sin experiencia ni recursos, "unos mataos", pero tenía claro que cualquier "matao" podía ser un diamante en bruto que, con las condiciones adecuadas, terminara brillando en el ecosistema de innovación. Y eso es exactamente lo que hace la educación pública", ha aseverado.

Quintero también ha destacado a figuras de la Universidad de Málaga como Javier López, Manuel Enciso y el actual rector, Teodomiro López. "El verdadero desafío no era solo crear tecnología, sino construir un ecosistema que la hiciera crecer, atrajera talento y generara impacto real en nuestra ciudad. Y, una vez más, la Universidad de Málaga fue clave", ha comentado en relación al crecimiento de Virus Total, cuyo éxito motivó la compra por parte de Google y su apuesta por la capital malagueña como su gran referencia de ciberseguridad en Europa.

Su padre, el ejemplo clave de su vida

Pero el recuerdo más emotivo de Bernardo Quintero en su discurso ha sido para su padre. "Si miro atrás, antes de Google, antes de VirusTotal, antes de la Universidad de Málaga, hubo una persona que, sin ser consciente de ello, me dio la lección más valiosa sobre emprendimiento, esfuerzo y determinación", ha señalado.

Como ha rememorado le aconsejaba que se buscara un empleo seguro ("hazte funcionario", me decía). Sin embargo, él mismo, además de su trabajo en el ambulatorio, montó una academia de mecanografía en el salón su propia casa y siguió formándose en contabilidad, taquigrafía y estenotipia, incorporando cada nuevo conocimiento al negocio familiar.

"Así que, aunque con sus palabras me insistía en que buscara un empleo seguro, con su ejemplo me estaba dando una lección mucho más valiosa. Sin saberlo, me estaba ofreciendo una auténtica masterclass sobre emprendimiento basada en principios sólidos: la ética del trabajo, la constancia y la capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas", ha relatado ante los presentes.

Fue esa experiencia la que llevó a Quintero a emprender en ciberseguridad, a crear VirusTotal y, tras la adquisición por parte de Google, a seguir apostando por el emprendimiento y la formación de base como la clave para construir un ecosistema tecnológico en Málaga.

Un concurrido acto

El acto ha arrancado a las 18.00 horas con la propuesta de nombramiento por parte del director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Manuel Nicolás Enciso, seguida de la lectura, a cargo de la secretaria general de la UMA, Elsa Marina Álvarez, del acuerdo del consejo de gobierno por el que se concede el nombramiento. Como padrino de Quintero ha intervenido Francisco Javier López, Catedrático de Universidad del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, que ha realizado la laudatio.

A continuación se ha realizado la investidura del nuevo doctor 'honoris causa' que, tras pronunciar su discurso, ha recibido la bienvenida al claustro de doctores por parte del rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde Málaga, Francisco de la Torre, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, el presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, y el presidente de la Fundación Unicaja, José María Domínguez, además de diversos delegados de la Junta de Andalucía y representantes del ecosistema tecnológico malagueño como el director general del PTA, Felipe Romera, el director general de Aertec y presidente del grupo de ejecutivos del PTA, Antonio Gómez-Guillamón, y la presidenta del Consejo Social de la UMA, Blanca Hermana.

Bernardo Quintero, enel acto de investidura como doctor 'honoris causa' de la UMA, junto al alcalde, Francisco de la Torre. / Gregorio Marrero

El rector destaca el compromiso "inquebrantable" de Quintero con Málaga

El rector de la UMA, en su intervención de acogida, ha señalado que la inversión en conocimiento es "la más rentable para cualquier territorio".

"Para seguir avanzando, es fundamental contar con los recursos necesarios, una financiación adecuada y un entorno que fomente la colaboración entre los ámbitos institucional, académico, empresarial y la sociedad a la que servimos. Solo a través de este enfoque integral podremos crear un círculo virtuoso que refuerce nuestra misión pública", ha afirmado.

"Bernardo Quintero es, en realidad, un miembro de nuestra comunidad desde hace muchos años. Su vínculo con la Ingeniería Informática se forjó incluso antes de su paso por la Universidad de Málaga cuando, desde niño, demostró una curiosidad excepcional por la tecnología y, especialmente, por su gran pasión: la ciberseguridad", ha señalado.

Teodomiro López ha destacado el "compromiso inquebrantable" de Quintero "con su tierra malagueña". "Una historia que bien habría podido haber seguido el camino de tantos otros talentos que, en busca de oportunidades, partieron lejos. Sin embargo, él eligió el destino opuesto: traer a su tierra las oportunidades", ha alabado.

"Gracias a su liderazgo y visión, Málaga no solo se ha consolidado como un referente en ciberseguridad, sino que también se ha convertido en un imán para grandes compañías tecnológicas. Reconocer a Bernardo Quintero no solo es rendir homenaje a una trayectoria excepcional, sino también reivindicar el papel transformador de la educación, la investigación y la innovación como pilares esenciales para el bienestar colectivo", ha abundado.