La Subdelegación del Gobierno en Málaga y Diputación se cruzan críticas por las carreteras

La Subdelegación del Gobierno central en Málaga ha criticado el "sectarismo" de las instituciones del PP en la provincia malagueña en relación con las carreteras y en respuesta al presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, que acusó al Ejecutivo por su "estrategia de asfixiar a la provincia".

Tras esa afirmación de Salado después del atasco de 16 kilómetros que se produjo este miércoles en la autovía A-7 por un accidente dentro de un túnel, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha pedido al presidente del organismo provincial "que no sea tan sectario".

"Las instituciones del PP en la provincia de Málaga lo único que se dedican es a criticar al Gobierno de España, aunque no sean competencias suyas. Los malagueños nos hemos dado cuenta del sectarismo de todas estas instituciones", ha manifestado.

"Las competencias en el transporte metropolitano son de la Junta y no escucho al presidente de la Diputación reclamar el metro a Rincón de la Victoria, con lo necesario que sería y que evitaría todos los atascos Ronda Este de Málaga", ha indicado.

Estudio para ampliar la Ronda Este

Salas ha explicado que el Gobierno central está haciendo un estudio para ampliar la Ronda Este y ha preguntado qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Precisa que no escucha a Francisco Salado reclamar nada a la Junta ni pedirle celeridad en arreglar la carretera de San Pedro Alcántara a Ronda, cuando afirma que "tiene toda la comarca aislada por culpa de la negligencia de la Junta".

El subdelegado añade que tampoco escucha en los plenos de la Diputación otra cosa que atacar al Gobierno central y no hablar de las competencias propias, cuando las vías de la provincia, "debido a toda esta dana y temporales están muy afectadas, carreteras que son competencia de la Diputación, que llegan a pequeños municipios y que no están arregladas, muchas están obstaculizadas por elementos y la Diputación no los retira".

"La Diputación de Málaga debía dedicarse a sus competencias, a hablar más de ella, a atender mejor a los pueblos pequeños de la provincia, que los tiene abandonados, y dejar ya de hacer sectarismo y política vacía y barata", ha destacado.

Diputación reclamó soluciones urgentes

Salado dijo que "la indolencia del ministro (Óscar) Puente, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque es tan culpable como el ministro con los problemas de movilidad en la provincia de Málaga, no tiene límite. No obtenemos respuesta a las soluciones urgentes que necesitamos para no sufrir".

"He salido de casa a las ocho menos cuarto y son las diez y media y estoy entrando en el túnel de Cerrado de Calderón", una distancia en torno a una docena de kilómetros en la que afirmó el presidente de la DIputación que empleó dos horas y tres cuartos coincidiendo con el referido atasco.

"Esto es una tortura para todos los malagueños: pérdida de horas de trabajo, de citas médicas, de vuelos, tardanza en la entrada en los colegios, es una imagen desastrosa para la provincia", destacó. La jornada de este miércoles arrancó en Málaga con grandes retenciones en hora punta, que alcanzaron los 16 kilómetros en la A-7 en sentido Cádiz y llegaron a Vélez-Málaga, y 7 kilómetros en la MA-24 debido a un accidente en el túnel de Cerrado de Calderón en la capital.