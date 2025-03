«Hay chiringuitos que no abrirán en Semana Santa, la lluvia ha parado sus obras»

A diferencia de otras veces, a los empresarios del sector de los chiringuitos no les preocupa el estado que presentarán las playas en Semana Santa. De hecho, dan por seguro que «las playas estarán preparadas por parte de los ayuntamientos y de la Dirección General de Costas». Ahora, el problema es otro, según explicó el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas (Aeplayas), Manuel Villafaina: «Algunos de nuestros negocios, posiblemente, no estarán preparados. Muchos habíamos empezado obras de reforma, a causa de la lluvia no se han podido terminar esas obras y algunos en Semana Santa puede ser que no abran. Pero, por lo demás, estaremos pendientes y vamos a tener nuestros espetos de sardina a punto», manifestó.

Carretera cortada

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, fue muy contundente al señalar hasta qué punto puede condicionar el desarrollo de la temporada alta turística el corte total al menos hasta agosto de la carretera A-397, que conecta Ronda con Marbella: «Es un tema prioritario para la Costa del Sol que se arregle esa infraestructura. En Ronda, los hoteles y la restauración van a sufrir mucho», aseveró antes de continuar refiriéndose al impacto sobre «la ocupación de Ronda en relación a todas las excursiones que subían por Marbella y ahora tienen que dar toda la vuelta».

«Para que nos hagamos una idea, de Marbella a Ronda en autobús son 50 minutos por la carretera de San Pedro y ahora será una hora y media como poco», manifestó. Y, en este punto, insistió en que «es un grandísimo problema». «Hay muchos colaboradores nuestros que bajan de Ronda todos los días. Y muchísima gente que dan servicio a jardines, urbanizaciones... A mucha gente de la obra, que bajaban desde los pueblos vecinos a Ronda, se les ha complicado la vida radicalmente», dijo.