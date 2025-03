El Hospital Regional de Málaga crea una consulta para pacientes adultos con Síndrome de Down

Las personas con síndrome de Down experimentan un envejecimiento precoz y requieren de un seguimiento continuo, multidisciplinar y adaptado a sus características. Por ese motivo, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha decidido poner en marcha una consulta de atención para personas adultas con síndrome de Down, una iniciativa que ya se está implementado en algunos otros centros andaluces y nacionales.

Esta consulta multidisciplinar, impulsada por la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna, tiene como objetivo general mejorar la prevención y la detección precoz de cualquier alteración o enfermedad en personas con síndrome de Down. Además, gracias a esta atención sanitaria especializada, no solo se podrá valorar el estado general de las mismas, sino también la existencia o no de las patologías más comúnmente asociadas a este síndrome, con lo que se podrá hacer un seguimiento de la situación clínica de esta población

“Con esta consulta buscamos individualizar el abordaje clínico de las personas con Síndrome de Down, atendiendo a las patologías más prevalentes en esta población y mejorando de manera activa su calidad de vida. Es una respuesta concreta a una demanda asistencial hasta ahora no cubierta en nuestra área de referencia”, explica Ricardo Gómez, jefe del servicio de Medicina Interna y principal promotor del proyecto, con el que se pretende ofrecer una mejor cobertura asistencial con la intención de prevenir, o demorar el desarrollo de la evolución cronológica normal.

Según indican desde el hospital, la consulta contará con la colaboración tanto de la federación andaluza de Síndrome de Down, a través de su asociación provincial, como de los centros ocupacionales y los centros de salud para la identificación de pacientes con este perfil clínico, independientemente de su afiliación a las mencionadas entidades.

Unidad multidisciplinar

Asimismo, destacan que en este modelo la Medicina Interna actuará como el “eje central”, trabajando en coordinación con diversas especialidades para proporcionar una valoración holística y multidimensional de cada caso. Se calcula que en la provincia de Málaga podría haber entre 700 y 800 personas con síndrome de Down. Teniendo en cuenta que en Andalucía hay registradas más de 6.700, de las cuales el 53% son adultas entre 35 y 64 años, desde la Consejería de Salud estiman que cerca de 400 personas con síndrome de Down podrían ser "potenciales destinatarias” de estas Unidades.

Este enfoque integral se enmarca dentro del Convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down, que culminó el pasado 22 de enero con la publicación de la ‘Guía de Atención Sanitaria de la Persona con Síndrome de Down’, que busca favorecer la atención sanitaria y la equidad en el acceso a los servicios para este colectivo.

Atención integral

Hasta ahora, el cuidado sanitario de las personas con síndrome de Down en edad adulta recaía exclusivamente en los médicos de familia. Sin embargo, a partir de ahora, gracias a esta iniciativa, este colectivo tendrá acceso a una “atención integral” que contempla un modelo específico de historia clínica y evaluaciones físicas detalladas.

La esperanza de vida de los síndrome de Down se ha multiplicado. / Getty Images

“Esta metodología permitirá determinar la necesidad de pruebas complementarias y coordinar, en caso necesario, la colaboración con especialistas, con un enfoque prioritario en la evaluación neurológica. Esto cobra especial relevancia debido a que las personas con síndrome de Down tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar Alzheimer que el resto de la población”, subrayan desde el hospital.

Detección precoz

Por su parte, los especialistas en medicina interna destacan la importancia de la detección precoz de síndromes geriátricos y otras condiciones asociadas al síndrome de Down, como problemas cardiovasculares, metabólicos, digestivos, osteoarticulares y sensoriales, entre otros, ya que se trata de una población que presenta un envejecimiento acelerado y requiere un seguimiento continuo, multidisciplinar y adaptado a sus características propias.

Aun así, resaltan que los avances científicos en las últimas décadas han mejorado “notablemente” la expectativa de vida de las poblaciones con síndrome de Down, permitiendo que en la actualidad muchos individuos alcancen la vida adulta e incluso la senectud, cuando hace un siglo su esperanza de vida apenas alcanzada los veinte años.

Por ello, insisten en la importancia de la detección precoz de síndromes geriátricos que aparecen precozmente en esta población, como los déficits sensoriales (visuales y auditivos), el deterioro cognitivo, la hipomovilidad, las caídas o la depresión.

Además, aseguran que es crucial reconocer aquellos procesos asociados a la trisomía 21, como las cardiopatías, los trastornos metabólicos (sobrepeso, diabetes, hipotiroidismo), los problemas digestivos (estreñimiento, celiaquía, reflujo gastroesofágico), los trastornos bucodentales, la apnea-hipopnea del sueño, los problemas osteoarticulares (osteoporosis, lesiones de la columna cervical), las alteraciones en la piel, así como un mayor riesgo de infecciones y de trastornos hematológicos (como la leucemia linfoblástica) o genitourinarios (criptoorquidea).