La Junta elimina 2.397 viviendas turísticas en Málaga

La saturación de viviendas turísticas en Málaga se está aliviando poco a poco. De las 82.000 que hay dadas de alta en la provincia, la Junta de Andalucía ha eliminado 2.397 desde enero. Apenas es un 3% del total, pero es un principio. Lo que sí llama la atención es que Málaga acumula casi un tercio de los pisos turísticos que se han dado de baja en Andalucía en ese periodo, que ascienden a 6.771.

La Consejería de Turismo ha tomado esta medida para controlar el número de viviendas de uso turístico (VUT), tras las medidas de "control, regulación y ordenación" impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces. De esta forma, se han suspendido las autorizaciones de aquellas viviendas que no cumplían con los requisitos mínimos o no tenían la documentación. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha asegurado que su tarea es "la regulación y ordenación de estas viviendas, no su demonización".

Málaga es, con diferencia, la provincia donde más cancelaciones de licencia se han registrado, con 2.397 viviendas turísticas, seguida a mucha distancia por Granada, con 1.090 pisos turísticos menos (530 en la capital). De hecho, entre ambas, suponen la mitad de todas las eliminadas en Andalucía. No obstante, sigue siendo una cifra muy baja sobre el total, ya que según datos de la Junta de Andalucía hay 116.000 viviendas en toda Andalucía, por lo que se ha reducido sólo en un 5,8%. No obstante, Bernal aclara que "no todo aquel que cuenta con una licencia explota este negocio", razón por la que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) contempla una cifra sensiblemente menor: unas 86.000 licencias estarían en activo en Andalucía.

Resto de Andalucía

Después de Málaga y Granada, la siguiente provincia donde más bajas se han producido ha sido Sevilla con 1.032 viviendas turísticas menos (917 en la capital); le sigue Cádiz, con 888 (395 en la capital); Córdoba con 437 viviendas menos (358 en la capital); Almería con 425 menos (69 en la capital); Huelva con 280 licencias canceladas (39 en la capital) y, por último, Jaén, con 222 cancelaciones en toda la provincia siendo 48 correspondientes a pisos de la capital.

Bernal ha defendido que la gestión de la Junta "no está pensada solo para el visitante" y ha asegurado que el habitante de las ciudades es "un actor decisivo" a la hora de planificar las políticas turísticas que han permitido las cancelaciones de parte o de oficio a instancias de los ayuntamientos y la Consejería.

El consejero ha explicado que la cancelación de la VUT podrá implicar la imposibilidad de una nueva alta para la misma vivienda por un plazo de un año. Además, en la nueva Ley de Turismo está infracción será considerada como muy grave y tendrá una sanción de entre 100.000 y 600.000 euros.

Poco apoyo

Según el consejero, la proliferación de las VUT se ha extendido por todo el país, por lo que le sorprende la "poca implicación" que a su juicio ha tenido hasta ahora el Ministerio de Turismo después de que la Junta lleve más de tres años solicitando una conferencia sectorial en la que se aborde este asunto, ha detallado.

"Sorprende el poco peso que el Turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España y siendo motor de motores”, ha lamentado Bernal, que ha presumido de que el Ejecutivo andaluz sí intenta "consolidar el turismo sostenible, regenerativo y respetuoso con los residentes".

Se ha referido al decreto de viviendas de uso turístico, un texto "consensuado" que reconoce las competencias de los ayuntamientos, estableciendo que, por "razones imperiosas de interés general", podrán establecer limitaciones en el número de VUT por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zonas.

Además se han firmado convenios de colaboración con Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga y Jerez de la Frontera, con el objetivo de mejorar la coordinación administrativa para "una gestión eficiente y más ágil en el intercambio de información".

Lucha contra la clandestinidad

Bernal ha destacado el "esfuerzo" de la Junta en la lucha contra la "clandestinidad" de estas viviendas y ha valorado las denuncias recibidas a través del buzón de colaboración ciudadana, que derivan en la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores.

A esto se suma la futura puesta en marcha del proyecto 'Scraping', un proceso por el que se extrae información de sitios web de forma automatizada y a través del cual los inspectores podrán detectar VUT que, sin contar con el correspondiente número de Registro de Turismo de Andalucía, se encuentran en las principales plataformas virtuales.

Además el Plan de Inspección Programada de 2025 avanza en otras medidas preventivas de gestión automatizada, con la generación de avisos al ciudadano sobre la inscripción que pretende realizar en los casos en los que haya limitaciones urbanísticas del ayuntamiento.

Así, en ciudades como Sevilla o Málaga se introducirá una mejora que permitirá que, cuando se pretenda inscribir una VUT en zona limitada, saldrá un aviso que avise de esta circunstancia y alerte sobre la posible exigencia de responsabilidades administrativas.