El precio de la vivienda limita la llegada de trabajadores al sector turístico en Málaga

La subida del precio de la vivienda en Málaga se está traduciendo en daños colaterales que ya afectan, sin ir más lejos, al desembarco de trabajadores en el sector turístico de la Costa del Sol. La contratación de mano de obra llegada de fuera para los hoteles o restaurantes se ha visto limitada, una vez que el desembolso que deben hacer echa para atrás a estos empleados y optan, finalmente, por buscarse la vida en otros lugares en los que vivir no resulte tan caro.

Así lo admitieron ayer representantes de los empresarios de esta pujante industria durante la inauguración en Torremolinos de la Jornada ‘Emplea Turismo Málaga-Costa del Sol’, en la que cientos de personas entregaron su currículum para trabajar en el sector.

En relación al ‘drama habitacional’, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, recalcó que «el tema de la vivienda es uno de los grandísimos problemas» al que se enfrentan a día de hoy los empresarios turísticos al reclutar a sus empleados.

Luque reconoció que la subida del precio de la vivienda y de los alquileres ha provocado que gente que antes se desplazaba para trabajar a la Costa del Sol ya no lo haga: «Marbella, por ejemplo, está irradiando la subida de los precios de la vivienda a todo su entorno. Veo mucho más activa a Málaga en promoción de viviendas de protección oficial (VPO) que a otras ciudades de la costa, por dificultades administrativas, planes generales... La Junta de Andalucía sí acaba de sacar otro decreto que incluso bonifica las VPO y se han subido los módulos. Porque un colaborador nuestro, el más bajo, ya no entra en una VPO por su renta. El sueldo que tiene un ayudante de camarero no le da para entrar en una VPO. Por eso, es bueno que se suban los módulos para que ellos tengan la oportunidad de entrar en las viviendas protegidas».

Además, Luque llegó a sacar a la palestra situaciones que se dan en el día a día de los hoteles que él gestiona:«Nosotros, antes de contratar a una persona le preguntamos con quién vive, dónde vive y a qué distancia vive del hotel, y en función de eso a veces le decimos a la gente que no nos interesa, porque si viven muy lejos, el transporte -tal y como está la carretera- es un problema».

«Han dejado de venir»

Las declaraciones de Luque fueron completadas con un ejemplo muy concreto por el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas (Aeplayas), Manuel Villafaina.

Al referirse al impacto del elevado precio de los alquileres sobre la mano de obra de la que se nutren los chiringuitos y otros establecimientos del sector turístico, Villafaina comentó que trabajadores que se desplazaban desde el extranjero para trabajar en la Costa del Sol «han dejado de venir» por ese motivo. «Los que venían de la parte de Iberoamérica han dejado, lógicamente, de venir. Si ganaban 2.000 euros de sueldo y les costaba 300 euros dormir, ahora ya no les cuesta 300 sino 900 y ya no les interesa venir», afirmó Villafaina.