Las Peñas de Málaga, en desacuerdo con la nueva ordenanza de Feria: "Estamos a tiempo de un acuerdo"

La Federación Malagueña de Peñas no oculta su gran descontento con el contenido de la nueva ordenanza de Feria que se aprobará de forma definitiva la semana que viene en el Pleno ordinario.

Su presidente Manolo Curtido insiste a este periódico que su intención no es abrir una "guerra" o un "conflicto" con el Ayuntamiento de Málaga pero sí quiere dejar claro que el nuevo texto no cuenta con el apoyo de las peñas, que presentaron sus propias alegaciones durante el proceso de elaboración -como también hicieron otros colectivos como la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos)-, todas desestimadas.

"Seguimos con nuestra mano tendida para colaborar. Todavía estamos a tiempo de un acuerdo", ha recalcado Curtido, que lamenta que la ordenanza se vaya a aprobar sin contar tampoco con el apoyo de los grupos políticos, ya que tanto el PSOE, como Vox y Con Málaga votaron en contra durante la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental de esta semana.

Entre sus peticiones, las Peñas propusieron al ayuntamiento la creación de una comisión para el reparto de casetas para "garantizar la transparencia y la equidad" del proceso. Esta estaría presidida por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, e incluiría a los grupos políticos y entidades sociales implicadas en la Feria de Málaga. Una propuesta que el consistorio rechazó argumentando que "no cabe la presencia de agentes externos en la valoración y adjudicación de autorizaciones administrativas", según se recoge en el expediente de la nueva ordenanza consultado por este periódico.

La Feria en el Real Cortijo de Torres, este domingo / Alex Zea

Concesión

La Federación solicitaba, además, que la ordenanza mantuviera la posibilidad de otorgar concesiones demaniales para la explotación de las casetas, como recogían las ordenanzas de 2016 y 2018. Una fórmula que se ha retirado de este nuevo texto, según contesta el consistorio a las alegaciones, "porque implicaría un uso de las mismas [las casetas] que, mayoritariamente, se desarrollaría durante un período de tiempo que no es el de celebración de la Feria y para el desarrollo de actividades que no son propias de las casetas de feria, habilitando incluso a construir establecimientos fijos, características constructivas que no es propia de las casetas de feria".

Esto es algo que, como recuerda Manolo Curtido, las peñas llevan pidiendo desde hace años, la posibilidad de seguir desarrollando actividades fuera de la semana de Feria en el Cortijo de Torres, permitiéndoles también aprovechar las inversiones que realizan para acondicionar la caseta de un año para otro. No obstante, asegura que esto nunca se ha llegado a permitir pese a que estuviera regulada la figura de la concesión demanial, que otorgaba un derecho a la continuidad de las actividades durante un período máximo de 15 años, prorrogables por 10 años y hasta un máximo de 75 años.

"Se recogió en aquella ordenanza pero jamás llegó a buen puerto. Lo pedías para 15 años y te lo daban por un año", señala el presidente de la Federación de Peñas. "Todos los años desde el 2016 venimos reclamando que realmente eso se conceda y que podamos utilizar el Cortijo de Torres, que es una ciudad muerta durante todo el año, que no sirve para nada".

Operarios realizan tareas de montaje en las casetas de la feria del Cortijo de Torres / Álex Zea

Fianza y tasas

Asimismo, solicitaban una reducción de la fianza de 500 euros que exige el consistorio para montar las casetas pensada para las peñas y entidades federadas, dejándola en 250 euros, una cantidad "adecuada y accesible" para colectivos sin ánimo de lucro. En su respuesta, el consistorio lo rechazaba asegurando que hay que respetar "el principio de igualdad entre adjudicatarios ante una misma obligación".

Por otro lado, Curtido sostiene que desconocen aún qué ocurrirá con las tasas anunciadas por el Ayuntamiento de Málaga para la explotación de las casetas y así lo incluyeron en las alegaciones, solicitando que los importes quedaran reflejados en la ordenanza "para garantizar la claridad y la previsibilidad", así como que se creen exenciones para las casetas familiares".

Operarios realizan tareas de montaje en las casetas de la feria del Cortijo de Torres / Álex Zea

"El tema de las tasas se deja ahí abierto, no se dice ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Vamos a reunirnos y vamos a ver qué tipo de tasa se pone y cómo se pone y de qué manera se pone, ¿no?", se pregunta Curtido, que añade que la nueva ordenanza apenas incluye novedades. "Nosotros entendemos que la Feria es una cosa de todos y de todas y se debería de haber consensuado. Nosotros no tenemos intenciones ni políticas ni económicas, lo que queremos es que tengamos una feliz feria de Málaga, donde podamos llevar nuestra cultura, nuestras tradiciones y disfrutar con nuestra familia".