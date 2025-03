Así se gestó la Comic Con de Málaga

Málaga se convertirá este año en el paraíso mundial de los frikis hasta 2027 con la celebración de la Comic Con. La 54 edición de la Convención Internacional de Cómics salta el charco y se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos.

Del 25 al 28 de septiembre se vivirá un evento único, por el que se espera que pasen 60.000 asistentes llegados de todo el mundo.

Su desembarco en Málaga representa un hito histórico para la ciudad y para toda Andalucía. La llegada de este evento ha sido el resultado de una estrategia planificada durante más de dos años, en la que las instituciones locales y autonómicas han trabajado arduamente para convertir a la región en un epicentro del ocio y la cultura pop.

El inicio de la gestión

En 2023, la Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía comenzó a identificar eventos de calibre internacional que pudieran recalar en la región. Entre ellos, la Comic Con de San Diego se posicionó como la opción más atractiva: «Empezamos a trabajar hace dos años en intentar conseguir encontrar a gente que tomará las decisiones en Comic Con para ver si era posible que saltaran el charco. Y así empezó todo, identificando una lista de eventos con un calado internacional que pudieran saltar o recalar en Andalucía», explica Lisardo Morán, director gerente de la entidad.

No fue hasta 2024 cuando se logró establecer contacto con las personas adecuadas dentro de la organización de la Comic Con, descubriendo que existía una posibilidad real de que la prestigiosa convención de San Diego pudiera expandirse fuera de Estados Unidos por primera vez en su historia.

Una vez confirmada la disposición de la Comic Con de expandirse internacionalmente, se llevaron a cabo diversas reuniones técnicas para evaluar los espacios idóneos en Andalucía. En paralelo, la organización también exploró opciones en otras ciudades europeas. Finalmente, una visita técnica a Málaga fue determinante para la decisión final: «Ellos evaluaron todos los espacios que nosotros creíamos que podían servir para albergar un evento de este estilo, desde el Palacio de Congresos hasta el Muelle Uno y otras zonas de la ciudad», explica Morán.

El resultado de esta evaluación fue altamente positivo. La ciudad contaba con todos los requisitos necesarios para acoger un evento de esta magnitud: un aeropuerto internacional con conexiones a las principales capitales del mundo, una infraestructura hotelera de primer nivel y espacios versátiles capaces de adaptarse a las diferentes actividades planificadas para la Comic Con.

Expectativas y repercusión

La confirmación de que Málaga acoja la primera edición de la Comic Con fuera de EE.UU. generó un gran revuelo tanto a nivel nacional como internacional: «Ya se han alcanzado cifras de repercusión mediática que no se esperaban, y eso sin haber lanzado aún la campaña a nivel europeo», señala Morán.

El impacto económico y turístico también se espera que sea significativo. La llegada de visitantes de todo el mundo, incluidos actores, directores, ilustradores y otros profesionales de la industria, posicionará a Málaga como un referente del sector: «Nos va a sorprender a todos, desde las instituciones hasta el público, por el carácter internacional de las visitas y todo lo que va a dejar para nosotros este evento», agrega.

Actores relevancia

Con la confirmación del evento, el siguiente paso inmediato es el anuncio de la fecha de venta de entradas, que se espera sea en las próximas semanas. Posteriormente, se irán revelando detalles sobre la programación y las celebridades invitadas, procedentes del mundo del cómic, las series y el cine.

La llegada de la Comic Con a Málaga marca un antes y un después en la proyección internacional de la ciudad. Un evento que, según Morán, «va a romper todas nuestras expectativas» y consolidará a Málaga como un epicentro global del entretenimiento.

Otro de los protagonistas y responsable de este desembarco es el asturiano Iván Fernández Lobo. Su papel ha sido clave para que Málaga se convierta en septiembre en la sede de la primera edición europea de la Comic-Con.

Fernández Lobo, licenciado en informática por la Universidad de Oviedo, cuenta con una amplia trayectoria en la organización de eventos en los que el ocio y la tecnología se dan la mano. Un claro ejemplo de ello es el Gamelab Conference, un evento que tuvo sus inicios en Asturias y posteriormente se trasladó a Barcelona, consolidándose como un punto de encuentro fundamental para la industria del videojuego en España y Europa. Ahora, en alianza con la prestigiosa agencia Dentsu, responsable de la Comic-Con de San Diego, ha hecho posible que Málaga albergue la primera edición española de este evento.

La Comic Con tendrá lugar en los pabellones del FYCMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Por otro lado, no todo recae en las personalidades de Hollywood asistentes, puesto que a lo largo de las jornadas programadas tienen lugar unas 700 actividades asociadas con los cómics y todos los aspectos de las artes del entretenimiento, como talleres prácticos y programación académica como la ‘Comics Arts Conference’.

Con el paso de los años, se ha transformado en un punto de referencia y encuentro para los fans de películas y series de Marvel o DC y también para los estudios de cine, televisión, videojuegos y marcas de merchandising que utilizan este acto para anunciar sus novedades más importantes debido a la gran cantidad de personas que reúne, y el impacto mediático que esto conlleva.

De media, se estima que la Comic Con de San Diego congrega a 130.000 aficionados, o lo que es lo mismo, a unos 45.000 visitantes cada día. Los looks añaden un encanto especial al evento, dado que los asistentes pueden acudir disfrazados de sus personajes favoritos. Sin embargo, no es obligatorio. De hecho, la mayoría de los asistentes no se disfrazan para el evento.

