Magdalena Álvarez acusa al PP de mentir sobre los ERE

La exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, acusó ayer sábado al PP de mentir sobre los ERE y criticó el «juego sucio» del presidente de la Junta, Juanma Moreno. «Nos han querido hacer un daño montados en los lomos de un bulo, de una mentira, de una corrupción que nunca existió en los dirigentes y en la cúpula de la Junta de Andalucía», dijo Álvarez a los medios de comunicación en Málaga antes de recibir el Premio Carmen Olmedo que le entregó el PSOE malagueño. Según la exdirigente socialista, el PP trata de manipular la política y «la verdad» de forma interesada ya que, a su juicio, pretenden mantener viva una mentira y tapar su propia corrupción. «Me parece importante denunciar el juego sucio que tiene con los ERE el PP encabezado por Moreno Bonilla, que es la mano que mece la cuna. Ahora se han inventado algo, una pantomima, una barbaridad jurídica, algo que nadie entiende. Nadie que, de alguna manera, conoce el funcionamiento de los tribunales», aseveró antes de afirmar que el caso de los ERE «se acabó» con la anulación de la sentencia por parte del TC.

Respecto al recibimiento del Premio Carmen Olmedo, dedicado a una histórica militante socialista feminista y primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta, Álvarez ha reconocido sentirse «apoyada» y «querida». «Es un día especial para mí. Es un día en el que me siento apoyada, querida, en el que me siento acompañada por todas aquellas personas que con las que he compartido pues muchas vivencias, mucho trabajo y mucho esfuerzo», resaltó.