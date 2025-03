Emasa se prepara para mudarse del Hospital Noble

La liberación del Hospital Noble de las dependencias municipales que allí se ubican para destinar este espacio histórico a usos ciudadanos es una petición que desde hace más de tres décadas los vecinos de La Malagueta llevan demandando al Ayuntamiento de Málaga.

La primavera del año pasado, el consistorio dio un paso firme en esta línea al comprometerse por unanimidad de toda la Corporación municipal a convertir el edificio en un centro cívico y punto de asistencia sanitaria.

Después de aquel acuerdo, la Empresa Municipal de Aguas, Emasa, que es uno de los servicios municipales que están instalados en Hospital -también se encuentran las oficinas administrativas y sala de prensa de Cifal-, ha empezado a preparar su mudanza, con el objetivo de trasladar su sede central a las instalaciones de las que dispone en Olletas, en Camino del Colmenar. En estas instalaciones se encuentra, por ejemplo, el depósito de Olletas Bajo, que lleva en funcionamiento desde 1930.

Estudio de alternativas

Para acometer este traslado, Emasa ha encargado la redacción de un estudio de alternativas para establecer en este centro de trabajo su sede central, que actualmente se encuentra en el Hospital Noble, para lo que estudiará también una reurbanización de la parcela.

Miembros de la Asociación de Vecinos de La Malagueta. / A.V.

El contrato lo ha adjudicado a la empresa sevillana de ingeniería y consultoría Civile con un presupuesto de 20.376 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

Esta no es la primera ubicación que se plantea para el traslado de las dependencias de Emasa, ya que en su momento se estuvo valorando llevar este servicio hasta una parcela disponible en Teatinos. No obstante, como explicó Francisco de la Torre el año pasado, no fue posible acometer el proyecto porque la parcela en cuestión estaba calificada como de equipamiento, por lo que debía destinarse a usos sociales o ciudadanos.

Edificio de Emasa en Camino del Colmenar. / Google Maps

Edificio protegido

El Hospital Noble es un edificio del siglo XIX y cuenta con un grado de Protección Arquitectónica I, además de encontrarse en el entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Plaza de Toros de la Malagueta.

Este edificio está vinculado al doctor Joseph William Noble, médico inglés, alcalde de Leicester (1841-59) y miembro del parlamento británico, quien falleció en Málaga en 1861 durante una epidemia de cólera.

El hospital se construyó por orden de sus hijas, que destinaron parte de su herencia a este centro sanitario, con la premisa de atender tanto a los vecinos de la Malagueta como a los marinos de nacionalidades diversas que arribaban al puerto de Málaga. El 24 de septiembre de 1870 la Comisión Municipal de Beneficencia tomó posesión del edificio.