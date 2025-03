El Gobierno adjudica el proyecto para duplicar la vía del Cercanías entre Málaga y Fuengirola

El Ministerio de Transportes ha adjudicado ya la redacción del proyecto para duplicar el tramo del Cercanías Málaga-Fuengirola que discurre entre el aeropuerto y el Campamento Benítez.

La empresa TPF Ingeniería ha resultado adjudicataria de un contrato al que se presentaron un total de seis ofertas. Tendrá tres años para redactar el proyecto de construcción de duplicación de vía de la línea C-1, por un importe de 1.059.026,52 euros. Se actuará sobre 2,8 kilómetros de vía en un tramo en el que los trenes circulan a 90 kilómetros por hora.

En los pliegos del contrato, consultados por este periódico, Adif reconoce que aunque esta actuación otorgará "estabilidad" a la circulación de la línea y le permitirá "absorber posibles retrasos", con esta única intervención no se podrá aumentar la frecuencia. "Para ello habría que duplicar conjuntamente otros tramos de la línea".

Viajeros suben al tren del Cercanías C2 en la estación María Zambrano / Javier Lerena

Al mismo tiempo, destaca la línea C1 del Cercanías de Málaga como una de las vías con "mejores datos de demanda de toda la red nacional" y apunta que en el último trimestre de 2022 alcanzó valores medios de aprovechamientos del 80%. "Datos tan elevados de aprovechamiento requieren aumentar la oferta de plazas, bien aumentando las frecuencias de servicios u ofertando servicios con mayor número de plazas", asume.

No obstante, la línea presenta varios tramos en vía única que "imposibilitan poner frecuencias menores de un servicio cada veinte minutos", a lo que añade Adif que algunas estaciones como, por ejemplo, Benalmádena, no cuentan con andenes preparados para que circulen trenes de 100 metros de longitud y no de 80 metros como los actuales.

Estudio de alternativas

En una primera etapa, la empresa adjudicataria deberá elaborar un estudio de alternativas previo al proyecto de construcción. En ese documento, se deberán estudiar soluciones técnicas para diversos puntos del tramo por el que discurre la vía que se va a duplicar.

Por ejemplo, se incluye el viaducto que pasa por encima de la N-340, que no tiene la anchura suficiente para una vía doble; el paso inferior de la Loma de San Julián, que se estrecha permitiendo la circulación de un único coche; se deberá estudiar también la construcción de un nuevo andén en el apeadero del Plaza Mayor que permita la duplicación del tramo y se actuará también en el paso superior del Parador de Turismo para poder duplicar la vía.