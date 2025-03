El PSOE pide una "financiación digna" para la UMA y que "se frene el avance de las privadas con dinero público"

El grupo municipal socialista llevará a pleno este jueves una moción para reivindicar el papel de la Universidad de Málaga y criticar "la infrafinanciación de la Junta de Andalucía" que "le obligó en 2023 a cerrar el capítulo en números rojos, más de 27 millones de euros y una deuda de 17". Así, el PSOE exige "financiación digna a la Junta" a la vez que solicita al Ayuntamiento de Málaga "que se frene el avance de las privadas con dinero y suelo públicos".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha atendido a los medios de comunicación en la puerta del Rectorado de la UMA este lunes junto al responsable de Educación en el PSOE, Rubén Viruel; el delegado sindical de CCOO en la Universidad de Málaga, Antonio Sánchez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga capital y miembro del Consejo Social de la Ciudad por la UMA, José Postigo, para presentar la moción de pleno.

"La UMA no necesita préstamos, sino necesita inversión. El Ayuntamiento y la Junta están condenando a nuestra universidad pública a la asfixia financiera", ha rechazado, puesto que "mientras la UMA cierra 2023 con un déficit de 27 millones de euros, el suelo público se regala a universidades privadas que cobran hasta 10.000 euros por curso a cada alumno".

Para el portavoz socialista, "invertir en universidades privadas con recursos públicos no es progreso, es elitismo institucionalizado", ha criticado, al tiempo que ha defendido que "la UMA es ciencia, cultura, innovación y futuro. Abandonarla es renunciar al desarrollo cultural, social y económico de Málaga". A su juicio, "una ciudad que infrafinancia su universidad pública y promueve la privada no apuesta por la igualdad, sino por la exclusión".

Ha agregado que la Universidad de Málaga forma a más de 35.000 estudiantes al año. "¿De verdad no merece una financiación digna? Privatizar la educación superior con suelo público es hipotecar el derecho a estudiar en función del dinero y no del mérito", por lo que ha pedido al equipo de gobierno local que "ni una sola universidad privada cuente más con apoyo institucional mientras la UMA tenga que endeudarse para pagar nóminas. El Ayuntamiento debe ser aliado de la UMA, no su competidor. Málaga no necesita más campus privados, necesita reforzar el suyo".

Falta de residencias universitarias

Además, Pérez ha recordado que "otro problema" derivado de "la instalación de universidades privadas para ricos" es "la falta de residencias universitarias, lo que dificulta que estudiantes de fuera puedan acceder a la UMA por la falta de alojamiento asequible e, incluso, que alcen los precios del alquiler en los barrios de la ciudad".

"Si las universidades privadas quieren instalarse en Málaga, que vengan con sus propias residencias y no contribuyan a encarecer el mercado del alquiler", ha zanjado.

Por su parte, el concejal socialista Rubén Viruel ha destacado los datos que reflejan "la precariedad financiera" de la UMA: "El ejercicio de 2023 cerró con un déficit de 27 millones de euros y una deuda adicional de 17 millones. En lugar de garantizar una financiación estable, la Junta ha optado por concederle un préstamo de 48,5 millones de euros, lo que no soluciona el problema estructural de falta de inversión".

"A esta problemática se suma la cesión de suelo público a universidades privadas en Málaga, con alrededor de 50.000 metros cuadrados adjudicados en los últimos meses", ha advertido.

No ceder terrenos

El grupo municipal socialista ha presentado una serie de acuerdos que incluyen el compromiso del Ayuntamiento de Málaga "de no ceder terrenos ni recursos públicos a universidades privadas, el aumento de la financiación de la UMA por parte de la Junta de Andalucía y la colaboración municipal con la universidad pública en materia de investigación, empleo y desarrollo tecnológico". Además, se plantea la creación de nuevas residencias estudiantiles asequibles para dar respuesta a la creciente demanda de alojamiento.

"No podemos permitir que el Ayuntamiento y la Junta prioricen la expansión de universidades privadas mientras la UMA sigue infrafinanciada. La educación superior debe ser un derecho, no un privilegio", ha concluido Pérez.

La moción socialista se debatirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde el PSOE espera contar con el apoyo del resto de grupos políticos "para defender el fortalecimiento de la universidad pública y garantizar una educación accesible y de calidad para todos los malagueños".