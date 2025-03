La Consejería de Salud intensifica las medidas ante el aumento de los casos de sarampión

Ante el aumento de casos de sarampión que se lleva registrando en los últimos meses, la Consejería de Salud y Consumo ha decidido implementar nuevas medidas para reforzar el Protocolo de Vigilancia y Alerta del Sarampión. En total, en lo que va de año se han detectado 47 casos en Andalucía, 30 de ellos en Málaga.

A pesar de que la tasa de vacunación en la comunidad supera el 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde Salud prevén que, dado el contexto internacional de circulación activa del virus, se importen nuevos casos en las próximas semanas y meses.

Por ello, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica prepara un protocolo específico para tratar a los trabajadores agrícolas de la mano de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y uno para las personas en exclusión social, junto a la Consejería de Inclusión y las ONG.

Nuevas medidas

Otras de las medidas que se llevarán a cabo, será la realización de campañas de vacunación en los municipios en los que se han detectado brotes. Asimismo, se ofrecerá formación específica a los profesionales sanitarios y se cuenta con Salud Responde para llamar a los contactos de las personas con sarampión y ofrecerles una cita con enfermería, entre otras medidas.

Por otro lado, Salud también va a reforzar la coordinación con el sector privado para la declaración de los casos sospechosos y trabaja en la identificación de bolsas de personas susceptibles de contraer la enfermedad, especialmente por carecer de las dos dosis de la vacuna triple vírica, que es la que protege contra el sarampión.

Según los datos que ha dado conocer este martes la Consejería de Salud, de los 47 casos confirmados en Andalucía, ocho son menores de un año que todavía no se habían podido vacunar por su edad, ya que la vacunación se administra actualmente en dos dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los tres años. De manera que, el 49% de los casos han sido menores de 15 años y el 51% adultos (entre 21 y 65 años).

Sin vacunar

Desde Salud destacan que la mayoría de los contagiados no habían recibido la vacunación o no se ha podido confirmar su situación vacunal. En concreto, 24 de las personas contagiadas no estaban vacunadas y en 21 de ellas no se ha podido saber, entre ellos menores procedentes de Marruecos o Rusia. Tan solo dos de los casos tenían antecedente documentado de vacunación de una dosis.

Asimismo, de los datos ofrecidos por la Consejería se desprende que el 26% de los casos han sido importados, procedentes de Marruecos (10), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno). En cuanto a los casos no importados, 11 son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (cinco casos del municipio de Málaga, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva y uno de Palos de la Frontera).

Cinco brotes activos

Desde que comenzó el año 2025, hasta día de hoy, se han declarado seis brotes de sarampión confirmados de los que cinco siguen activos. El primero de ellos se detectó, precisamente, en una guardería de Fuengirola el pasado 6 de febrero, en el que se confirmaron diez casos. Según ha dado a conocer hoy Salud, todos ellos estaban relacionados con un caso importado y con una tasa de ataque en la clase de 0 a 12 meses del 50%.

El segundo de los brotes registrados en Andalucía se registró también en Málaga, el pasado 18 de febrero en un instituto de enseñanza secundaria de Mijas con seis casos, de fuente desconocida, con dos generaciones de casos, la primera en el propio centro y la segunda, familiar.

Más tarde, el 1 de marzo se declaró un brote de origen importado en Lepe (Huelva) con cuatro casos, en trabajadoras marroquíes que llegaron a España el 10 de febrero.

El 17 de marzo se registró un nuevo brote en la escuela de aviación de Málaga, con dos casos confirmados y un caso pendiente de confirmación. Un día después se declaró el quinto brote, el 18 de marzo, con dos casos y uno pendiente de confirmación en una misma familia en Málaga.

Málaga lidera los casos

Málaga es, con diferencia, la provincia andaluza donde se han registrado más contagios. En total, de los 47 casos registrado en Andalucía, 30 han tenido lugar en Málaga: nueve en Fuengirola, nueve en Málaga capital, siete en Mijas, dos Marbella, uno en Álora, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria. Desde la Consejería destacan que, en el caso de la provincia malagueña, los contagios se concentran principalmente en el Distrito Sanitario de Costa del Sol (19 casos).

Una mujer sostiene a un bebé con sarampión. / EL PERIÓDICO

En resto de contagios se han registrado en Almería, donde hay tres casos aislados; Granada ha declarado tres casos aislados; Huelva, 10 casos en total, y uno en Sevilla capital.

Ingresos hospitalarios

Ante el aumento de las cifras, desde Salud recuerdan que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, que puede cursar grave y quepuede afectar tanto a niños como adultos no vacunados. De hecho, advierten que el 47% de los casos ha precisado ingreso hospitalario.

Por este motivo, recomienda la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse, es decir, los niños menores de 12 meses, que representan el 17% de los casos declarados en Andalucía.

Más casos próximamente

“La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica estamos trabajando en un plan para intensificar nuestra respuesta a esta situación que no solo incumbe a Andalucía, sino que es internacional y vamos a reforzar tanto la vigilancia como el manejo de casos”, según afirma el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández Zurbarán.

Según explica la Consejería en un comunicado, la situación epidemiológica del entorno de Andalucía, especialmente Marruecos, está experimentando un importante brote de sarampión desde octubre de 2023, que se ha extendido por el país con más de 40.000 casos notificados, incluidas 150 muertes.

Por lo tanto, este contexto, sumado a la presencia de bolsas susceptibles "que pueden ser importantes en algunos distritos" y la estacionalidad del sarampión (primavera), “hace prever nuevos brotes en las próximas semanas y meses”. Por ello, a partir de ahora, según han anunciado hoy, la Consejería de Salud y Consumo ofrecerá un informe semanal los martes con los datos actualizados.