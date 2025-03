Málaga anuncia una moratoria "global" para las viviendas turísticas

Málaga prohibirá nuevas altas de viviendas turísticas en toda la ciudad durante tres años. Es la moratoria "global" que ha anunciado Francisco de la Torre, una medida que frenará de facto la proliferación de estos alojamientos, sin distinguir entre zonas saturadas como se hace en la actualidad.

El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar esta moratoria de forma inminente, probablemente en cuestión de un par de semanas, a tenor de los plazos dados por el alcalde, que ha asegurado se le dará luz verde en la Junta de Gobierno Local "inmediata" o en la siguiente a esta. Esto quiere decir que, salvo que se apruebe en una junta extraordinaria, esta medida podría estar aprobada este viernes o el próximo.

Esta moratoria acompañará al inicio de un estudio y adaptación del Plan General de Málaga (PGOU), según De la Torre, en el que se buscará la "compatibilidad" entre el turismo y la necesidad de vivienda de la ciudad.

"Cuando este estudio de Plan se ponga en marcha, irá acompañado [de la moratoria]. Eso lo anuncio con claridad porque es así como se viene trabajando en Urbanismo", ha señalado el alcalde ante preguntas de las periodistas.

"Compatibilidad" de turismo y vivienda

Ese estudio del PGOU pretende ofrecer una "reflexión", ha continuado De la Torre, "en relación a la problemática de vivienda y la problemática de turismo": "Queremos ver si hay que tomar medidas de orientación sobre tal zona donde pueda haber hoteles o no, donde tal zona que pueda haber apartamentos turísticos o no, o viviendas turísticas y un planteamiento general", ha insistido, al tiempo que ha anunciado que ha encargado un nuevo estudio estadístico sobre los alojamientos turísticos en la ciudad, que se sumará al estudio que ya se hizo público sobre el impacto de la vivienda turística en Málaga.

Más allá de esta medida, ha sacado pecho de las medidas que el Ayuntamiento ha desplegado hasta la fecha, como es la exigencia del acceso independiente o la declaración de 43 barrios saturados de viviendas de uso turístico.

"Las medidas que hemos tomado hasta ahora no la podemos llamar moratoria, pero son equivalentes a una moratoria o a más que una moratoria, porque no le hemos puesto límite a la duración de la entrada independiente, no le hemos puesto límite al 8% para zonas saturadas y la moratoria es como un tema temporal de 3 años".

Lo regula la Junta

La Junta de Andalucía dio a los ayuntamientos andaluces el paraguas legal para implantar esta moratoria a los pisos turísticos a través del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó en marzo.

En su artículo 6 permite a los ayuntamientos ordenar la "suspensión de las licencias y declaraciones responsables de viviendas de uso turístico" tanto en "la totalidad del término municipal o para zonas o tipologías de edificación concretas" durante la tramitación del instrumento de ordenación urbanística que regulará esta actividad en el municipio. Para ello, el ayuntamiento tendrá que "justifica la necesidad y proporcionalidad" de la medida.

Este artículo señala que el uso residencial de una parcela "no habilitará por sí mismo la posibilidad de destinar las viviendas al alojamiento turístico" por lo que establece que el planeamiento urbanístico del municipio debe tener "previsto la compatibilidad del uso de alojamiento turístico con el residencial". Una previsión que podrá ser definida por edificios, áreas, zonas o sectores.