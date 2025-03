Málaga, en el top 3 español en captación de inversión extranjera 'greenfield': 224 proyectos y 23.000 empleos en cuatro años

Málaga es la tercera provincia de España que más inversión productiva 'greenfield' ha atraído entre los años 2020 y 2024 en el apartado de proyectos empresariales y empleo creado, solo por detrás de Barcelona y Madrid. La inversión 'greenfield' se define como la inversión de nueva planta e incluye, además de la entrada de capital extranjero, proyectos que suelen implicar la construcción de infraestructuras como fábricas, oficinas, plantas de producción o instalaciones logísticas, en lugar de adquirir o modificar instalaciones existentes. Así, según los datos recabados por este periódico de la entidad pública ICEX España Exportación e Inversiones, Málaga ha captado en este periodo un total de 224 proyectos que han permitido la creación de más de 23.000 empleos.

Este volumen sólo es superado por Barcelona, que atrajo 922 proyectos que generaron más de 71.500 empleos, y por Madrid, con 869 iniciativas y 70.303 puestos de trabajo creados. En la cuarta posición está Valencia, con 181 proyectos y 19.338 empleos, mientras que la quinta, completando el top 5 espalo, es para Sevilla, con 105 y 9.757 respectivamente. El ICEX, dependiente del Ministerio de Economía,Comercioo y Empresa elabora este ranking a partir de las cifras a partir de la base de datos de FDI Markets del 'Financial Times'.

"Es el tipo de inversión extranjera más interesante porque suelen requerir una inversión elevada debido a la necesidad de construir y equipar las instalaciones y además tienen un impacto muy positivo en nuestra economía al crear empleos y desarrollar infraestructuras", comentan fuentes a este periódico fuentes del ICEX.

La consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, Elisa Carbonell, que ha estado presente en Málaga esta semana para participar en un foro del Club Diálogos para la Democracia con el patrocinio de Promálaga y Fundación Unicaja, ha destacado el papel de la provincia malagueña que, además, ha triplicado desde 2007 el valor de sus exportaciones, pasando de los 1.000 de entonces a los 3.273 millones de euros de 2024.

Los participantes en el desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia. / L. O.

"No es cuestionable la capacidad de España para atraer inversión. España genera confianza al inversor y una visión de prosperidad y de hub internacional", ha asegurado Carbonell. España ha sido el quinto país del mundo que más inversión directa extranjera productiva ha atraído en los últimos cinco años, solo por detrás de Reino Unido, EEUU, Alemania y EAU.

Además, la consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones ha añadido que en España hay más de 50.000 exportadores de bienes habituales. En Málaga, la cifra de empresas que exportan de forma regular alcanzó en 2004 un nuevo máximo, con un total de 1.084. "Esto quiere decir que ya no exportamos de forma reactiva o puntualmente, sino que nuestras empresas, dentro de su estrategia empresarial, ya tienen los mercados internacionales como parte fundamental de su actividad", ha apuntado.

Carbonell destacado que a pesar del incremento de la competencia de los países asiáticos en los últimos años, "España ha sido capaz de mantener cuota de mercado internacionalmente y de incrementarla dentro de la UE. Cada vez nos diferenciamos más y nos alejamos del modelo de competitividad vía precio, a la vez que aportamos elementos más diferenciadores", ha añadido.

Asimismo, Elisa Carbonell ha hecho hincapié en que la internacionalización es "fuente de resiliencia y de prosperidad para las empresas". "Lo viene siendo desde hace ya más de una década, momento en el que las empresas españolas comenzaron a integrar el comercio exterior como parte de su estrategia de negocio y no sólo como respuesta ante las crisis, y también lo es de cara a afrontar el contexto incierto en el que nos movemos actualmente", ha expuesto.

"Desde ICEX trabajamos para aportar a las empresas servicios de valor añadido para planificar bien su abordaje de nuevos mercados, atendiendo a las principales barreras que suelen encontrar, y que tienen que ver con el acceso a inteligencia de mercado, a contactos de calidad, a talento y a financiación, así como la creación de una marca fuerte que contribuya a mejores posibilidades de éxito", ha añadido.

Apuesta de Málaga y aranceles de Trump

El encuentro del Club Diálogos para la Democracia también contó con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha asegurado que España ha hecho un esfuerzo en materia de creación de exportación que es significativo, pero sin que aún estemos en el promedio europeo. "No cabe duda de que crecer en nuestras exportaciones cinco puntos, si se pudiera, supondría crecer en el PIB un 2%", ha afirmado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, se ha referido a los nuevos aranceles de la administración Trump. "La guerra de aranceles, intensificada bajo la administración de Donald Trump, está generado una gran incertidumbre y tensiones comerciales a nivel global. En Málaga, sectores clave para nuestras exportaciones, con productos como el aceite de oliva o el vino, e incluso tecnológicos, podrían verse afectados, así como el turismo, nuestro principal motor económico, debido al encarecimiento del transporte, las materias primas y la menor capacidad de gasto de los visitantes", ha señalado.

En esta línea, Antonio Luque, presidente de Dcoop, ha añadido que su desacuerdo con los aranceles porque frenan el comercio. "Si se imponen, esperamos una defensa contundente por parte de nuestras administraciones, algo que hasta ahora no se ha hecho en casos como la aceituna de mesa en Estados Unidos", ha aseverado.

Por su parte, Miguel Gil, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, ha asegurado que Europa "tiene que ponerse las pilas y mucho" mediante "el diálogo, por supuesto, pero con firmeza". "No cabe ya la tibieza. Más que nada porque no sabemos cuál va a ser la evolución de EEUU, Rusia y China desde su perspectiva, pero sabemos que va a ser rápida. Por tanto, la reacción y el trabajo en Europa no puede demorarse ni un segundo", ha opinado.

Respecto al asunto de los aranceles, ha constatado que "hay que llegar a un equilibrio que permita el fomento y protección del tejido local, pero que también dé paso a unas relaciones comerciales internacionales coherentes".

Antonio Gavilanes, presidente del Club Diálogos para la Democracia, ha recordado que se ha constituido un gravamen extraordinario que son los aranceles y que en España afecta a productos como el aceite de oliva, el vino, las legumbres, la aceituna o el jamón. En concreto, cuatro de cada diez empresas del IBEX 35 sufren las consecuencias.

"¿Cuánto puede durar esto? Esa es la gran incógnita. Sin embargo, hay que dar estabilidad jurídica y política para que los empresarios puedan invertir y arriesgar lo menos posible. Hay que buscar nuevos mercados y eso tienen que ser los propios empresarios, con la ayuda de autoridades, quienes lo hagan. Todo esto viene conectado con la defensa. Demos por sentado que realmente el único camino para una internacionalización fuerte es tener una Europa fuerte", ha añadido.

Apoyo de Trade

Finalmente, Juan Cruzado, director de Fomento Empresarial de Andalucía Trade, ha puesto en valor el nuevo modelo de apoyo a la internacionalización de este organismo, con 63 millones de euros hasta 2027, a través de tres líneas estratégicas: un programa de incentivos que pronto verá la luz y que contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros hasta 2027, la ampliación de la Red Andalucía Trade Internacional, que ya presta servicios en 75 países de los cinco continentes y la prestación de servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas (información, formación, consultoría) y una programación de promoción a la medida de sus necesidades.