De la Casa Palacio Salinas al hotel Higuerón: vuelven las visitas gratuitas del Festival Open House

Málaga vuelve a prepararse para acoger la gran fiesta de la arquitectura que trae cada año el Festival Open House, la iniciativa que ofrece al público general un amplio programa con visitas y rutas a numerosos edificios y monumentos a menudo poco accesibles.

Esta edición se desarrollará en el fin de semana del 23 al 25 de mayo bajo el lema "Arquitectura que transforma", con Antequera y Vélez-Málaga como ciudades invitadas.

Según ha podido saber este periódico, este año el programa de actividades gratuitas en Málaga incluye dos grandes novedades. Por un lado, una visita guiada por el hotel Higuerón Resort, que abrió en 2019 bajo la marca de lujo Curio Collection. Tiene 177 habitaciones y en él se ubica el restaurante Sollo, by Diego Gallegos, con una estrella Michelin.

Y por otro, la visita a la Casa Palacio Salinas, ubicada en el Centro de Málaga, con un recorrido a cargo de la arquitecta Ester Ramos. Fue declarado en 2007 Bien de Interés Cultural (BIC) y data de la segunda mitad del XVII, siendo en sus orígenes una gran residencia y, posteriormente, durante el siglo XX, casa de vecinos, hasta su abandono en 1971. Entre 1990 y 1993, el edificio fue restaurado utilizando técnicas constructivas tradicionales y actualmente alberga oficinas y locales comerciales.

Recuperación y restauración del ‘Camarín de las Monjas’ en El Perchel. / Álex Zea

Asimismo, Open House volverá a adentrarse en el Camarín de las Monjas, en el corazón del Perchel, bajo la guía del arquitecto que estuvo al frente de su restauración, Ignacio Dorao Moris.

El arquitecto Enrique Bravo Lanzac ofrecerá una visita al Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en el Palacio Episcopal, y el arquitecto Juan Antonio Marín Malavé mostrará el Centre Pompidou de Málaga. Tambien se podrá visitar el Museo Ruso al igual que el Museo Carmen Thyssen, de la mano de Rafael Roldán; el Museo de Málaga, con Ángel Fernando Pérez Mora, el Museo Interactivo de la Música con Amparo Balón y el Museo Picasso con Isabel Cámara y Rafael Martín Delgado. El arquitecto Rafael Pozo descubrirá el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares.

Archivo - Centre Pompidou Málaga / MUSEOS - Archivo

Los arquitectos Juan Gavilanes y Ferrán Ventura realizarán una visita guiada al edificio denominado Espacio Educativo Exterior Eficiente junto a la Facultad de Ciencias de la Educación.

Con la restauradora Estrella Arcos se podrá recorrer la Escuela Infantil de Martiricos y con el arquitecto Sebastián del Pino se abrirá al público la Iglesia Stella Maris.

La arqueóloga y antigua jefa del Patrimonio Municipal, la arqueóloga, Fanny de Carranza, ofrecerá el recorrido "Alcazaba: Torres y Barrio Castrense".

Open House concretará las fechas y horarios más adelante en su página web.

Rutas

Además de las visitas a edificios concretos, también se realizarán rutas por diferentes zonas de Málaga para explicar la arquitectura e historia del entorno. Estas son algunas de ellas:

Así, por ejemplo, se hará una ruta sobre la beneficiencia en Málaga y los niños expósitos a cargo de Livia Cristina García Aguiar, profesora Titular de Lengua Española en la Universidad de Málaga y Soledad Guerrero González Doctoranda del Programa “Lingüística, Literatura y Traducción” en la Universidad de Málaga.

Corralón Santa Sofía. / Álex Zea

Se visitará la Alameda con el arquitecto Juan Antonio Marín Malavé y el Soho con las arquitectas de la Gerencia de Urbanismo, Aurora Requena Santos y Paula Cerezo Aizpun. En el Soho habrá otra ruta centrada en el arte urbano y el grafiti organizada por Alejo Tomás, de @degraffitis.

Juan Corbacho, historiador del arte y máster en Desarrollo Sociales de la Cultura Artística ofrecerá la ruta "El Perchel y la Trinidad, los arrabales occidentales" y Francisco González y Juan Gavilanes recorrerán la calle Larios, la plaza de la Constitución y de las Flores.

"Los espacios de la Memoria del siglo XX en Málaga, del Guadalmedina a Calle Larios y de la plaza de la Constitución" está a cargo de Javier González Torres, docente del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.

Interior del Aula Picasso, que el Ateneo quiere reabrir como museo / Álex Zea

La arquitecta Elena Crespo se encargará de la ruta "Málaga, urban development and challenges in the 21st century" y Juan Corbacho ofrecerá "Picasso desde el origen".

Evento en el Higuerón

Como parte de la programación de la 5ª edición de Open House Málaga, el próximo 3 de abril tendrá lugar un evento exclusivo en Higuerón Resort que reunirá a expertos en arquitectura para debatir sobre la conexión entre Arquitectura, Sostenibilidad y Lujo. La jornada contará con la participación de destacados arquitectos como Tristán López-Chicheri, Fernando Porras-Isla, Daniel Rincón de la Vega y Fernando Pérez del Pulgar, quienes compartirán su visión sobre las últimas tendencias en arquitectura sostenible y su impacto en el concepto de lujo contemporáneo.

Además del debate, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única, dirigida por el chef Diego Gallegos, del restaurante Sollo. Gallegos, al frente del restaurante que ha sido galardonado con una Estrella Michelin y una Estrella Verde, es reconocido por su enfoque innovador basado en la acuaponía. Su cocina se sustenta en un sistema sostenible de producción integrada de vegetales y peces en un ecosistema autosuficiente, reflejando el equilibrio entre naturaleza, innovación y alta gastronomía.