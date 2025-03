Casi un centenar de empresas malagueñas participan en el e-Commerce Meeting 2025

Casi un centenar de empresas han participado esta semana en Málaga en la cuarta edición del e-Commerce Meeting 2025, organizado por la empresa tecnológica Trevenque Group, que exporta a 24 países del mundo.

"El objetivo es que todas las empresas que pueden vender online sepan cuáles con las novedades para potenciar sus ventas. Con la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización de procesos conseguimos rentabilizar mucho más cualquier inversion en ecommerce", ha explicado a este periódico el responsable de la delegación de Trevenque en Málaga, Flavio Álvarez.

El encuentro, celebrado este jueves en el hotel H10 Croma de la capital malagueña, ha dado a conocer las últimas tendencias, estrategias y soluciones para potenciar los negocios andaluces, a tenor de los recientes datos de crecimiento exponencial del comercio en internet, que ya representa en España el 27% de todas las ventas, superando las 150.000 tiendas online registradas, según la organización.

Trevenque Group, con 30 años de trayectoria, cuenta con más de 200 profesionales y una facturación cercana a los 15 millones de euros en 2024. Más del 70% de esa cifra proviene de los servicios de Internet (cloud y ecommerce), donde la delegación de Málaga, en tan solo dos años de existencia, ya representa más del 10%.

"Hay empresas que ya venden más en canal on line que en físico. Hay ciertas actividades donde es más difícil vender on line, sobre todo los servicios, pero todo se puede modelizar. Lo importante es elegir un buen proveedor que te potencie, para que la gente sepa que tienes esa tienda, y que te pueda comprar, y que pongas precios competitivos. A partir de ahí, si se hace bien, las ventas se disparan", detalla.

Ponencias

El foro ha contado como ponentes como Antonio Guerrero, director de Tecnología y Seguridad de Trevenque Group; Santiago Pardilla, especialista en SEM y Paid Media de Trevenque Group; Miguel Ángel Díaz, CEO de Comic Stores Group; Sergio Simarro, consultor de Marketing Digital en MagnifiCRO; Frankie Carrero, CEO y cofundador de AI Hackers, y Odile Fernández, escritora y divulgadora.

Santiago Pardilla ha explorado las diferentes estrategias que se pueden aplicar a las tiendas online, a través de publicidad en el buscador Google y a través de herramientas de marketing automatizado. En este sentido, ha destacado la importancia de clasificar correctamente los productos y dividirlos en categorías y subcategorías para facilitar y optimizar las búsquedas de los potenciales clientes.

"Cualquier estrategia que queramos implementar depende de dos claves: cantidad de público al que podemos impactar y capacidad de ventas que podemos generar", ha argumentado Simarro, que ha detallado las técnicas que considera "infravaloradas y sobrevaloradas" para hacer escalables los negocios online.

Negocio y seguridad

En materia de Inteligencia Artificial, el reto actual del e-Commerce está en que "cada vez es más fácil lanzar una tienda online, lo difícil es hacer negocio de ella", según afirmado Franke Carrero. “Todo es más rápido y nuestros clientes exigen mucho", ha expuesto en su ponencia ‘Transformando el Commerce con Agentes Inteligentes’.

La base de toda esta estrategia comercial a través de internet radica en la seguridad, argumenta Antonio Guerrero. "La pregunta no es si me van a atacar, sino cuándo me van a atacar y qué voy a hacer cuando me ataquen", ha indicado en referencia a los crecientes ciberataques. De ahí la importancia del trabajo” en materia de ‘cloud' gestionado y seguro.

El ecommerce es una tendencia de consumo cada vez más extendida. / Unsplash

Casos de éxito

Los casos de éxito en la jornada han llegado de la mano de Miguel Ángel Díaz, CEO de Comic Stores Group y la 'influencer’ especializada en estilos de vida saludable, Odile Fernández, quienes detallaron las fórmulas que aplicaron para convertir sus negocios online en exitosos.

Para finalizar, una mesa redonda, con diferentes empresarios del sector, ha desarrollado y solventado las dudas que los asistentes pudieron acumular a lo largo de la jornada, en la cual también hubo espacio para el networking.