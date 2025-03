Pérez Casero recibe las medallas de oro de la Cámara de España y de Málaga: "Me siento muy feliz; el trabajo ha dado sus frutos"

El expresidente de la Cámara de Comercio de Málaga Jerónimo Pérez Casero, que encabezó la institución desde 2002 a 2019, ha sido doblemente distinguido este viernes con la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de España y la Medalla de Oro de la Cámara de Málaga. El homenajeado ha mostrado su agradecimiento por estas dos distinciones y ha destacado la apuesta de las empresas malagueñas por la internacionalización, que viene dejando en los últimos años cifras récord por encima de los 3.000 millones de euros anuales (el triple que en el año 2007).

"Málaga tenía un extraño desarrollo en lo que a exportaciones se refería, pero vamos por el camino adecuado", ha comentado en referencia al crecimiento sostenido de la provincia en el apartado exterior. Pérez Casero ha rememorado el trabajo realizado todos estos años y la unidad empresarial que habido en la provincia de Málaga. "Creo que ha dado sus frutos y sus resultados", ha manifestado satisfecho.

El Salón Villalcázar de la Cámara de Comercio de Málaga ha acogido el acto de doble imposición de medallas al que fuera el vigésimo presidente de la centenaria historia de esta institución. Las medallas le han sido entregadas por el presidente de Cámara España, José Luis Bonet, y por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano.

Al mismo han asistido autoridades y representantes económicos, empresariales y sociales de la provincia, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; y el presidente de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) y CEM (Confederación de Empresarios de Málaga), Javier González de Lara.

"Un día muy feliz y esperado"

"Es un día para mí muy feliz y esperado que, desgraciadamente, no hemos podido celebrar antes por la pandemia y por mi salud, que ha sido débil durante un tiempo. Me siento muy feliz de que se reconozca el tiempo que he dedicado a la Cámara de Málaga y a Cámara España en su conjunto", ha comentado Pérez Casero.

A la pregunta de si los empresarios "se han puesto las pilas" en cuanto a la apuesta por la exportación, el expresidente de la Cámara ha señalado que "afortunadamente, así ha ocurrido". No obstante, considera que el potencial económico y turístico de Málaga da para seguir aumentando mucho más el canal de internacionalización.

La foto de familia previa l aacto de entrega de las medalla de oro a Jerónimo Pérez-Casero, en la Cámara de Málaga.. / Álex Zea

Tiempos "delicados" en comercio exterior

El expresidente ha afirmado también que los tiempos actuales son "delicados" para el comercio exterior y ha mostrado su "preocupación" por la guerra comercial arancelaria auspiciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que las cámaras de comercio "tendrán que poner toda la carne en el asador" para superar esta situación.

Por su parte, el presidente de Cámara España, José Luis Bonet, que ha alabado la figura de Pérez Casero. "Es un placer estar en Málaga y un honor estar en un acto donde se reconoce y agradece a Jerónimo el trabajo que ha hecho para Málaga, para las empresas malagueñas y también para el conjunto de Cámara España en un terreno que es vital, el de la exportación", ha aseverado.

Bonet coincide en que son momentos "complicados" para el comercio exterior, pero ha recordado que las pymes españolas van a realizar un "recorrido muy importante" para seguir creciendo. "Quizá se tendría que haber hecho antes, pero se va a hacer ahora con estas turbulencias. Los empresarios españoles son de buena raza", ha asegurado.

Semblanza de Pérez Casero

Pérez Casero fue elegido presidente de la Cámara el 7 de julio de 2002, puesto que ocupó hasta 2019. "Son 17 años, en los que la Cámara alcanzó unas nuevas cotas de mejora de sus servicios en beneficio del tejido empresarial malagueño. Toda una vida dedicada al mundo empresarial, con entrega y responsabilidad, persiguiendo lograr los objetivos marcados, como muestran las importantes actuaciones puestas en marcha durante su mandato”, ha manifestado el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano.

Entre otros logros de la presidencia de Pérez Casero, ha destacado la constitución en 2002, con la participación de la Cámara, de la Sociedad de Capital Riesgo Inversiones de Iniciativas Málaga; la firma del convenio de colaboración con la Asociación Profesional de Oficinas de Farmacia de Málaga en 2003 para desarrollar el proyecto “Receta XXI”; la organización en 2005 de la Asamblea General de la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo; la concesión en 2011 del Premio Málaga de Consumo a la Cámara o su designación en 2014 para la elaboración del documento rector del sector turístico en el Programa EuroMed Invest, celebrado en Marsella.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez-Casero, este viernes. / Álex Zea

También se ha destacado la colaboración prestada a diversos ayuntamientos para poner en marcha ocho viveros de empresas en la provincia. Pérez Casero recibió en 2020 el premio ‘M de Málaga” de la Diputación Provincial, en reconocimiento a su trayectoria profesional y empresarial.

"Su labor se ha caracterizado por su trabajo y acierto, precisamente en unos años en los que se sucedieron muchos acontecimientos y donde se tuvo que lidiar también con problemas y obstáculos de los que siempre supo salir con éxito en favor de la Cámara y de nuestras empresas”, ha continuado Escribano.

Otros cargos

Entre los años 2006 y 2010, Jerónimo Pérez Casero compatibilizó la presidencia de la Cámara con la vicepresidencia de la CEM; la presidencia de la Comisión de Turismo de la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo y la presidencia de la Asociación de Consignatarios de Buques y Empresas Portuarias de Málaga.