El Último Mono ya tiene sustituto: así es la nueva cafetería que abre en el Centro de Málaga

Tras doce años de actividad, El Último Mono, una de las cafeterías más emblemáticas del Centro de Málaga, cerró sus puertas definitivamente el pasado 30 de octubre.

En el mismo sitio, pero con distinta gente, el espacio que ocupaban en calle Duende vuelve a levantar sus persianas de la mano de The Lab Next Level. Nombrados como una de las mejores cafeterías de especialidad por The Best Coffe Shops, The Lab abre su primer negocio en Málaga.

Con la intención de "desarrollar nuestra pasión por el café, la gastronomía, y en crear esos lugares donde uno se siente como en casa".

De 09:00 a 16.00 horas ofreceran no solo café de especialidad, sino una amplía carta de desayunos y brunch. Como sus huevos turcos, tostadas francesas, bagels o los famosos Açaí Bowl, entre otros.

Además de ofrecer una amplia variedad de cafés preparados de formas exquisitas, acompañados de una deliciosa oferta gastronómica, su objetivo es educar y compartir la cultura del café, permitiendo que todos puedan aprender más sobre esta bebida en cada uno de sus detalles.