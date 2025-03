Estas son las cinco cosas que hay que hacer en Málaga para ser "el mejor guiri": "Son los planes definitivos..."

Al igual que le pasa a muchas personas por sus rasgos o su aspecto físico, el 'influencer' Ismael Sepúlveda siempre se encuentra con un problema cuando viaja a cualquier rincón de España: "Me confunden con un guiri". Es lo que le ha ocurrido en su visita a Málaga, lo que le ha hecho pensar que, ya que parece un turista más, va a hacer las visitas y actividades que todo "guiri de bien" debe hacer cuando viaja al territorio malagueño.

"Es la lista de planes definitivos para ser un buen guiri en Málaga", ha explicado el joven a través de su perfil de TikTok 'ismasepul', en el que acumula miles de seguidores. Tal y como ha relatado, el primer paso que debe cumplir cualquier persona para conseguir la distinción de "mejor guiri de Málaga" es subir al Castillo de Gibralfaro, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de la capital. "Lo suyo es subir andando. También lo puedes hacer en autobús, pero eso te convierte en un peor guiri", ha señalado.

Además, ha recalcado que es necesario pagar por entrar en este monumento, pero que esto permite disfrutar no solo de su belleza, sino también de las impresionantes vistas de la ciudad, "que son las mejores que hay". Para entrar, los visitantes tienen que adquirir una entrada por un precio que va desde los 7 a los 10 euros.

La segunda parada obligatoria en esta guía del buen "guiri" es la Catedral, "La Manquita", que conjuga diversos estilos arquitectónicos, como el gótico en su planta, renacentista en su alzado y cabecera, y barroco en su fachada principal y en la decoración de sus cubiertas. Entre sus obras de arte destaca la Sillería del Coro, de Pedro de Mena. Los visitantes pueden conocer su interior pagando una entrada de diez euros. "En general, es de buen guiri darse una vuelta por el centro histórico", ha afirmado.

Comer en un restaurante "típico" de Málaga, lo mejor para "guiris"

"El número 3 es comprarte algo del Málaga. El club no está pasando por su mejor momento y los guiris tienen el dinero por castigo, así que no seas rata y colabora con el equipo", ha pedido el joven.

En su listado de imprescindibles también se encuentra tomarse una cerveza en alguna terraza, "siempre después de las diez de la mañana", así como comer en un restaurante "típico" de Málaga. "Nada de cadenas de restaurantes, hay que ir a uno de aquí. Tómate unos espetos, unas berenjenas fritas, quisquillas y, para finalizar, un campero y te coronas".

"Yo creo que si vas a Málaga y haces esto, ya sí que te puedes considerar un guiri de bien", ha afirmado Ismael. Este recorrido por los rincones "más guiris" de la ciudad ha despertado los comentarios de decenas de ciudadanos, que han señalado: "Literalmente todas las señales para identificar un buen guiri y para saber si lo has hecho bien". "Falta la típica foto en las letras de la Malagueta", le ha recalcado uno. A lo que otro ha señalado: "No te preocupes, soy de Málaga y en los restaurantes me han preguntado si hablo español".