Marisa Bustinduy irrumpe como presidenta en la nueva Ejecutiva del PSOE de Málaga

La irrupción de la ex secretaria general Marisa Bustinduy como presidenta es una de las grandes novedades en la nueva Ejecutiva del PSOE de Málaga, que fue aprobada con un respaldo del 83,5% de los votos en el Congreso Provincial que se celebra en el Hotel NH de la capital malagueña. Además, Josele Aguilar ha plasmado en la cúpula la continuidad como secretario de Organización de Pepe Bernal y renueva a todos los vicesecretarios generales, que suben de tres a cuatro.

Eso sí, en estas cuatro vicesecretarías generales estarán representadas nuevamente las tres principales familias del partido, las que lideran el propio Aguilar, Bernal y el secretario general saliente, Dani Pérez.

Los ocupantes de esta segunda línea estelar serán la diputada provincial y teniente alcalde de Álora, Desirée Cortés, los diputados nacionales Nacho López y Mari Nieves Ramírez, así como el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste.

A su vez, la líder de Juventudes Socialistas, Ana Villarejo -que al igual que Nacho López, ha estado en la 'cocina' del proyecto de Josele Aguilar- será la nueva portavoz del PSOE de Málaga.

Igualmente, la concejala de Rincón de la Victoria Yolanda Florido asume la Secretaría de Igualdad y el hasta ahora presidente del partido y senador, Rafael Granados, pasa a la Secretaría de Coordinación Territorial, lo que confirma la mayoría de exponentes de afines al nuevo secretario general en estos puestos altos. Sin ir más lejos, Granados saltó del núcleo duro de Dani Pérez para negociar su apoyo con Aguilar.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno central, Javier Salas, estará al frente del Área de Política Institucional; el exdiputado José Carlos Durán se hará cargo de Política Municipal; y el concejal en Málaga Mariano Ruiz Araujo, hasta ahora cercano a Pérez, se ocupará de Acción Electoral.

Y sobre una persona de la confianza de Dani Pérez como el exalcalde de Mijas y portavoz en la Diputación, Josele González, ha recaído el área de Municipios del Litoral.

Por otro lado, la hasta ahora vicesecretaria general y alcaldesa de Almogía, Toñi García -del entorno de Bernal y José Luis Ruiz Espejo- sigue en la zona alta como coordinadora del Área Económica.

Regresos 'susanistas'

Al igual que ha sucedido con Marisa Bustinduy, se le han reservado diversas cotas de poder al entorno malagueño más próximo a la expresidenta de la Junta Susana Díaz. Y así se confirma con la presencia de la exsenadora Estefanía Martín Palop en un responsabilidad destacada, encargada de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía.

Asimismo, ha sido 'rescatada' la exparlamentaria Beatriz Rubiño, al frente del área de Formación, de la que se ocupaba en la anterior etapa pero terminó dimitiendo por discrepancias con la dirección provincial.

Al desvelarse la Ejecutiva, también se ha corroborado el fichaje de perfiles técnicos que formaban parte de la militancia. El catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga dirigirá la Secretaría de Universidad, Innovación y Sostenibilidad, mientras que el arquitecto Antonio Vargas llevará Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, tal y como adelantó La Opinión de Málaga.

«Gracias, Dani»

Cuando él completó la presentación de la ejecutiva como secretario general, Josele Aguilar trazó un discurso ante el que podía intuirse que la jornada no había sido fácil, sino compleja y con momentos de presiones y tensiones. Aguilar defendió que en el cónclave el partido había dado «un ejemplo de democracia y transpariencia» justo antes de tener unas palabras de agradecimiento para su antecesor, Dani Pérez: «Gracias, Dani por hacer fácil las cosas, por poner el partido por encima y por delante de cualquier cosa».

A renglón seguido, se refirió a la suya como «una ejecutiva de unidad, que integra capacidad de trabajo y talento», y la emplazó para su primera reunión este lunes por la tarde. «Podría haber hecho cuatro o cinco ejecutivas como esta», añadió antes de dirigirse a los que se sientan defraudados por no formar parte: «Aquí no sobra nadie, todos vais a tener hueco, hay espacios para todos, si alguien se quiere quedar en una trinchera, se quedará en absoluta soledad, la derecha nos quiere divididos y enfrentados, pero no le hagamos el juego a la derecha», insistió para reclamar unidad en el PSOE de Málaga tras meses complejos.

Cuota municipalista

En la amplitud que ofrece una Ejecutiva tan sobredimensionada, con 68 miembros que incluso superan a la de Dani Pérez, también se aprecia la habitual cuota municipalista.

Precisamente, al frente del Consejo de Alcaldes está el regidor de Álora, Francisco Martínez Subires.

A su vez, en el área de Nuevos Afiliados estará la hasta ahora vicesecretaria general y alcaldesa de El Burgo, Mariló Narváez; y el diputado provincial y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, coordinará la comarca de Antequera.

Quién no aparece en el nuevo equipo es el alcalde del municipio más grande que conserva el PSOE, el regidor de Cártama, Jorge Gallardo, que era otro de los vicesecretarios generales y en el Congreso Federal 'ascendió' a representante de la provincia en la Ejecutiva de la calle Ferraz.

Otros alcaldes socialistas presentes en el multitudinario equipo de Josele Aguilar son Siro Pachón (Fuente de Piedra); Meritxell Vizuete (Periana); Eugenio Sevillano (Mollina); Auxiliadora Gámez (Humilladero); Francisco Javier Anet (Arriate); Katrin Ortega (Periana); Miguel Ángel Herrera (Genalguacil); Daniel Gómez (Campillos); Sagrario Fernández (Sayalonga); Antonio Pérez (Alozaina); Juan Luis Gallardo (Villanueva del Rosario) o José Juan Jiménez (La Viñuela).