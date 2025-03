El 4% de los niños andaluces no puede comer fruta ni verdura fresca cada día

La precariedad infantil sigue siendo una realidad preocupante en Andalucía. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 30,2% de los niños menores de 16 años en la región no puede ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, lo que supone la principal carencia detectada en este estudio.

Le sigue la imposibilidad de reunirse con amigos para jugar o invitar a tomar algo, que afecta al 7,4% de los menores. Un 6,7% no puede participar en viajes o acontecimientos escolares, y un 6,5% no tiene acceso regular a actividades de ocio. También preocupa la falta de recursos para celebrar ocasiones especiales, que afecta al 6,2% de los niños andaluces, así como la carencia de equipos de ocio al aire libre, que impacta en el 5,2%.En el ámbito de las necesidades básicas, un 4,1% de los niños no dispone de ropa nueva, mientras que un 4% no toma al menos una comida diaria que incluya carne, pollo o pescado. Además, un 3,9% no consume fruta fresca y verdura todos los días. Este dato preocupa especialmente, por duplicar el porcentaje de la media nacional, que se coloca entorno al 2%

Otros aspectos esenciales también presentan carencias: un 3,2% de los menores no tiene un lugar adecuado para estudiar o hacer los deberes, un 2,0% no dispone de juguetes para jugar dentro de casa, un 1,7% no tiene dos pares de zapatos adecuados y un 1,3% no cuenta con libros apropiados para su edad.

Acceso a la asistencia médica

El porcentaje de hogares con niños menores de 16 años que no recibieron asistencia médica habiéndose necesitado ha crecido, pasando del 0,2% en 2017 al 2,3% en 2024.

Por nivel de ingresos, el 2,2% de los hogares con ingresos más bajos no recibió asistencia médica habiéndose necesitado en 2024, frente al 1,8% de los hogares con ingresos más altos.

Por otro lado, el porcentaje de hogares con niños menores de 16 años que no recibieron asistencia dental habiéndose necesitado aumentó del 2,6% en 2017 al 4,0% en 2024.

La nacionalidad afectó en gran medida al acceso a la asistencia dental en los hogares con niños menores de 16 años. Así, en 2024, el 6,2% de los hogares cuya persona de referencia era extranjera de fuera de la UE no recibió asistencia dental habiéndose necesitado, frente al 3,6% de los hogares cuya persona de referencia era española.

Y lo mismo sucedió con el nivel de ingresos. El 6,7% de los hogares con ingresos más bajos no recibió asistencia dental habiéndose necesitado, frente al 1,5% de los hogares con ingresos más altos.

A pesar de los datos alarmantes, la tendencia es positiva. Y es que el porcentaje de hogares en los que los niños no pudieron disponer de ropa nueva disminuyó del 6,5% en 2014 al 4,5% en 2024.

Esta mejora fue de 6,8 puntos entre los hogares con ingresos más bajos (10,6% en 2024 frente a 17,4% en 2014).

Hogares

Por tipo de hogar, los porcentajes más altos se dieron entre los formados por un adulto con niños (10,6%) y los formados por dos adultos con tres o más niños (8,1%).

En relación con la carencia alimentaria, un 2,2% de los hogares declararon que no se podían permitir comer fruta o verdura a diario.

Este porcentaje osciló entre el 4,6% de los hogares con ingresos más bajos y el 0,7% de los hogares con ingresos más elevados.