Óscar Puente defiende a su paso por Málaga que el tren litoral "va en serio", pero pide al PP que "tenga memoria y más vergüenza"

En el epílogo del Congreso Provincial del PSOE de Málaga, se cumplieron los pronósticos y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sacó a pasear su capacidad para no dejar indiferente a nadie y seguir los ataques por dónde los había dejado el PP, que calentó su visita a Málaga criticando que fuera para participar en un acto político y siguiera dejando a cero su agenda como ministro en esta provincia. Puente jugó con el escenario creado hasta el punto de adelantar que pronto habrá una visita suya a tierras malagueñas en calidad de ministro, con anuncios incluidos. Y, a su vez, reiteró que el tren litoral «va en serio», prometió que se hará, aunque instó al PP a "que pida y que no empujen, y que sobre todo tengan un poquito de memoria y de vergúenza". Los culpó, incluso, de la falta de planificación en materia de movilidad en esta provincia: "Es el momento de reflexionar sobre por qué Málaga tiene un déficit de infraestructuras, mi mensaje para el PP es que quienes especularon no nos metan prisa", dijo sin perder de vista los problemas por la orografía y el hiperdesarrollismo que, a su juicio, dificultan otras necesidades como el tercer carril en la A7 y complican hasta la ejecución prevista del desdoblamiento del Cercanías.

Puente insistió en las consecuencias "del modelo del hiperdesarrollismo y de la especulación" en la provincia de Málaga. "Se construyeron muchas casas y no se hicieron previsiones para que las infraestructuras se desarrollen; tendremos que poner un tren entre Algeciras y Nerja, veremos si no un poco más lejos, pero tenemos por un lado la naturaleza, que es muy escarpada, y por otro otra cosa que es producto de la mano del hombre, pues hay mucha vivienda por todas partes, para el tercer carril en la A7 nos tropezamos con piscinas en los arcenes y de ahí también las complicaciones para desdoblar el C1 de Cercanías", expuso con el tono dialéctico, entre sarcástico e hiperbólico, al que acostumbra.

Tren litoral

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sacó a colación que ya se ha licitado el estudio del futuro tren de la Costa del Sol: "Vamos en serio con el tren litoral, el tren del litoral es posible pero no nos engañemos, solo será posible si hay una administración socialista al frente".

Puente también alabó el papel de Magdalena Álvarez, con la que tuvo la oportunidad de hablar este domingo, como ministra de Fomento, “¿quién trajo la alta velocidad? ¿quién amplió el aeropuerto? ¿quién amplió el puerto? ¿quién ha ampliado y mejorado las carreteras? El PSOE, que es el partido que pone sello a todas las mejoras que ha habido en materia de infraestructuras en la provincia de Málaga”, enfatizó.

Antes de hablar de infraestructuras, Puente también le dedicó unas palabras al nuevo secretario general del PSOE de Málaga: "Josele Aguilar es una persona muy querida en el partido y muy capaz, estoy convencido de que no va a defraudar”.