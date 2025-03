El efecto "cautela" empuja a un nuevo récord el ahorro bancario en Málaga

El sector privado de Málaga sigue acumulando máximos históricos de ahorro en depósitos bancarios, a pesar de que tanto la escalada de la inflación en 2022 y 2023 como los altos tipos de interés podían hacer vaticinar un descenso. Las familias y empresas de la provincia tienen ingresados en sus cuentas bancarias actualmente 35.842 millones de euros a cierre de 2024, según las últimas cifras del Banco de España. El volumen supera en un 3,3% al que se registraba hace un año y en un 44,2% al de finales de 2019, justo antes del estallido del Covid. El aumento, en números reales, ha sido de más de 11.000 millones en los últimos cinco años.

La pandemia abrió en marzo de 2020 una etapa en la que, de inicio, la declaración del estado de alarma congeló buena parte del consumo (sobre todo el vinculado al ocio) y mantuvo tanto a las familias como a las empresas, en los meses siguientes, en posiciones de gasto muy prudentes, en parte porque no hubo tampoco ocasiones de gasto extra (por ejemplo, las vacaciones). Todo eso motivó que el volumen de dinero que familias y pymes tenían ingresado aumentara mucho durante 2020 y 2021. El ritmo de subida aflojó a partir de 2022, cuando terminaron las restricciones del Covid, aunque la bolsa de ahorro extra en depósitos persiste.

Vivienda e incertidumbre

El Colegio de Economistas de Málaga vincula esta dinámica a diversas cuestiones, entre ellas al hecho de que hay hogares que vienen ahorrando para la compra de una vivienda pero sin posibilidad todavía de realizar esa operación debido a los altos precios y los elevados tipos de interés de los últimos dos años. La desescalada del Euríbor registrada desde el pasado verano ha provocado el repunte las ventas de viviendas y la firma de hipotecas, pero está por ver si eso deja un descenso del ahorro en este 2025.

Por otro lado, la situación general de incertidumbre motivada por el contexto internacional (conflictos bélicos e inestabilidad política) y nacional (ausencia de presupuestos) hace que la inversión privada no esté en su mejor momento. El ahorro "amarrado" de las familias y empresas sigue así en niveles máximos en lo que los economistas definen como un "efecto cautela", según el Colegio.

"Hay un ahorro remansado porque no se sabe qué va a ocurrir. El ciudadano se protege y también lo hacen las empresas, que no están invirtiendo en proyectos al no tener claro el panorama. Son tiempos convulsos y todo el mundo está, como se dice, nadando y guardando la ropa", comenta el decano de los economistas, Manuel Méndez. Factores como la guerra comercial auspiciada por EEUU con los aranceles y el turbulento contexto geopolítico, con aumentos previstos en el gasto en defensa por parte de la UE, también desincentivan el consumo privado y la inversión de las empresas.

"La economía es una ciencia social, depende mucho del comportamiento humano. Y el escenario es muy inestable, no sólo por los conflictos bélicos que hay en el mundo, sino por los problemas de gobernabilidad que hay en los grandes países europeos. Eso lastra siempre el consumo. Hace a la gente cauta, por mucho que la economía haya mostrado en estos años mucha resiliencia", añade.

Un imagen de la calle Larios. / Álex Zea

Mayor prudencia de los hogares tras los shocks

Por su parte, Caixabank Research, el gabinete de estudios de esta entidad financiera, Caixabank, achaca la "fortaleza" del ahorro financiero en 2024 a numerosos factores, algunos coyunturales y otros más estructurales. Entre los coyunturales, cita los altos tipos de interés que se mantuvieron durante la primera parte del pasado ejercicio (el BCE empezó a bajar los en verano), y que incentivaron el ahorro al aumentar sus rendimientos.

"Otros motivos detrás del mayor ahorro pueden ser también para destinarlo a amortizar deuda, unos niveles de confianza por debajo de los promedios y quizás incluso una mayor prudencia por parte de los hogares tras los recientes shocks (Covid, energía y encarecimiento de los alimentos)", señala Caixabank.

En todo caso, esta entidad de análisis cree que la tasa de ahorro va a ir descendiendo en los próximos años gracias a la mejora en los factores cíclicos (reducción de los tipos) aunque sí existe una gran incertidumbre sobre la velocidad a la que se reducirá. "Si el repunte del ahorro que estamos viendo responde también a factores estructurales, entonces la bajada de la tasa de ahorro en los próximos años podría ser relativamente suave y gradual", señala.

Entre los factores estructurales, Caixabank Research apunta a una posible incidencia del envejecimiento de la población. Así, al haber aumentado la longevidad, los hogares pueden considerar que deben ahorrar más de cara a capítulos como el de gastos sanitarios de los próximos años.

Depósitos a la vista y a plazos

Aunque el total de los depósitos sigue en niveles máximos, se percibe ya una tendencia diferente. Los depósitos a la vista (aquellos donde se puede retirar una parte o la totalidad de los fondos en cualquier momento), que llegaron a alcanzar un pico de 31.200 millones en 2022, han bajado ligeramente y son ahora 30.911 millones.

Esta bajada se ha visto compensada con creces por el incremento de los depósitos a plazos (donde se deposita un dinero por un período de tiempo establecido y con una rentabilidad pactada de antemano). En los dos últimos años, el volumen ha subido un 250% para alcanzar los 4.926 millones, según el Banco de España.

Esta doble dinámica se explica por varias razones: los depósitos a la vista bajan por el uso normal del ahorro para el consumo mientras que el plazo fijo aumenta debido a que los hogares siguen buscando la fórmula que les proporcione un extra de rentabilidad por su dinero en el banco.

Más ahorro que créditos

El aumento del ahorro refleja, en todo caso, una economía "más saludable", dicen los economistas. El sector privado malagueño adeuda ahora mismo a los bancos en créditos 31.819 millones de euros, un volumen inferior en más de 4.000 millones a lo que tiene ahorrado en depósitos. La ratio es la contraria a la de 2008, año del estallido de la gran crisis económica, cuando se manejaban 47.500 millones en préstamos, lo que suponía un 135% más de los apenas 20.000 millones que se tenían ahorrados por aquel entonces. El cambio obedece a que, por un lado, el sector privado se ha "desapalancado" (redujo deuda) y, por otro, a que el ahorro en depósitos ha crecido.