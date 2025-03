Casi 3 de cada 4 malagueños invitados al cribado de cáncer de colon no participan

El cáncer de colon, que es el tumor con mayor incidencia, tiene la ventaja de que cuenta con un programa de cribado poblacional que permite detectarlo a tiempo y reducir la mortalidad. Se calcula que 9 de cada 10 personas pueden sobrevivir a la enfermedad si se diagnostica precozmente. Sin embargo, a pesar de ello, más de un 70% de los malagueños invitados a participar en este cribado no se realizan la prueba.

En concreto, según los datos proporcionados por la Consejería de Salud, de las 481.819 invitaciones que se enviaron en el año 2024 a los malagueños de entre 50 y 69 años -a quienes están destinados este programa-, solo participaron el 28,68%, la cifra más baja de toda Andalucía.

Huelva, con un 54,61%, es la provincia con mayor tasa de participación en todo el proceso sobre la población invitada, seguida de Jaén (48,94%), Córdoba (45,14%), Granada (43,64%), Almería (43,07%), Sevilla (41,21%) y Cádiz (39,67%).

Málaga a la cola

En el caso de Málaga, aunque las cifras han mejorado ligeramente respecto a los años anteriores -en el año 2022 la respuesta de participación fue del 23,39% y en 2023 del 28,51%-, continúa por debajo de la media andaluza y del porcentaje mínimo del 65% establecido para que un programa de cribado sea “eficaz”, como señalan desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que, con motivo de Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, que se celebra este 31 de marzo, ha hecho un llamamiento a la población en riesgo para que participen en este programa que disminuye el riesgo de morir por esta enfermedad.

“Con el 65% la capacidad de supervivencia es enorme”, subraya Alfredo Herrera, vicepresidente provincial de la AECC en Málaga, que recuerda que en el año 2024 se diagnosticaron 1.400 casos nuevos de cáncer de colon en la provincia, lo que lo convierte en el tumor con mayor incidencia por delante del de mama (1.283 casos) y el de próstata (1.222 casos).

Falta de concienciación

Respecto a los posibles motivos por los que los niveles de participación son tan bajos en la provincia malagueña, Herrera lo achaca a la falta de concienciación. “Precisamente, esta campaña es para concienciar al ciudadano de la importancia del cribado, porque si se hace esa prevención sobrevivirían el 90% de las personas con cáncer de colon. Es un cáncer que se puede curar perfectamente si hay una prevención adecuada”, subraya.

“Tenemos una tendencia a dejar estos temas en un segundo punto. No me va a pasar a mí, no tengo tiempo, tengo muchas cosas, ya lo haré y, al final, pues dejándolo y dejándolo lo que estamos haciendo es aumentar las posibilidades de que algo ya haya empezado a ocurrir y que no lo estemos trabajando a tiempo”, opina Elena Ybarra, técnica en prevención y promoción de la Salud de la AECC en Málaga, que insiste en que, “cuanto antes encontremos cualquier tipo de cáncer, mejores garantías y más facilidad vamos a tener para la hora de sobrevivir y tratarlo mejor”. Asimismo, apunta la importancia de dar conocer los detalles de esta prueba para que la gente sea así consciente de lo sencilla que es.

Mesa informativa de la AECC en la Plaza de Félix Sáenz / A.T.

¿En qué consiste?

Como explica Ybarra, el cribado de cáncer de colon consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba sencilla e indolora que analiza la presencia de sangre en heces. Para participar, solo hay que aceptar la invitación que envían desde la Consejería de Salud.

A partir de ahí, se entregará en el propio domicilio el kit con el material necesario para la recogida de la muestra, que habrá que llevar al centro de salud. En caso de resultado positivo, se le dará cita para informarle y recomendar otras exploraciones. De esta forma, tras la realización del test, en los casos indicados se realiza una colonoscopia. “Algo tan sencillito como es hacer lo que hacemos todos los días y recoger la muertecita y llevarlo al centro de salud, nos puede salvar la vida”, afirma Ybarra.

Testimonio

“Haceros la prueba que es muy importante y libra de muchas cosas malas”, anima Adela Cortijo, paciente oncológica de cáncer de colon desde hace dos años. En su caso, no participó en el cribado y, aunque le diagnosticaron el tumor a raíz de unos dolores que tenía en la espalda, ya era tarde. “Haceros la prueba y no lo dejéis, no lo dudéis, que es muy importante”, reitera Adela, que se ha emocionado al compartir su testimonio.

Adela Cortijo / L.O.

Este lunes, la delegación de la AECC en Málaga ha instalado una mesa informativa en la Plaza de Félix Sáenz para sensibilizar a la población sobre la importancia de este programa de cribado. El lema de la campaña de este año es: ‘Juega tu papel en la detección del cáncer de colon’ y, a lo largo del mes de abril, organizarán cerca de 50 mesas informativas más por toda la provincia.

18 cánceres detectados

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha realizado también este lunes un llamamiento a la población, animando a todos los malagueños a participar en el cribado. “Este tipo de cáncer no presenta molestias hasta que está bastante avanzado, y su curación dependerá de la fase en la que se diagnostique; cuanto antes se diagnostique antes podrá atajarse su evolución y podrá elegirse el mejor tratamiento por lo que es importante participar en estos programas de cribado”.

Según los datos proporcionados por Salud, en 2024 se realizaron en Málaga un total de 838 colonoscopias tras la prueba de cribado, las cuales permitieron detectar 18 cánceres y 133 lesiones premalignas.