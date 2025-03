"Queremos evitar que un enfermo de cáncer vaya a tratarse y no tenga fármaco"

La Opinión charla con el CEO de Pharmavic, un laboratorio farmacéutico nacional que tiene la máxima licencia exigida por la Agencia Española del Medicamento.

¿De dónde surge Pharmavic?

Llevo más de treinta años en posiciones directivas dentro de la industria farmacéutica y surge esa posibilidad ya que es un nicho de mercado que queda desasistido por algunas compañías farmacéuticas multinacionales, por eso nace Pharmavic para que no haya desabastecimiento de esos fármacos en los hospitales. Cuando celebramos días como el de hoy en el que luchamos contra el cáncer de colon, hablamos de nuevas terapias que pueden significar una supervivencia superior del enfermo, pero no hay que olvidarse, y ahí Pharmavic sí que cumple un papel importante, de que la mayoría de las terapias de cáncer, las terapias innovadoras no suelen estar en las primeras líneas, ya que siempre se suele probar con fármacos que ya tienen recorrido en el mercado, pero que por la circunstancia del propio sistema a la baja de precios que tenemos en España, pues tienen unos precios irrisorios. Entonces pasa que a las multinacionales no le es rentable seguir comercializando ese fármaco en España. Entonces puede pasar que un enfermo de cáncer pueda ir a recibir su tratamiento, que suelen ser terapias combinadas de fármacos, y le digan que el laboratorio que lo sirve o ha dejado de comercializarlo o ha roto stock. Este es el perfil de fármacos que Pharmavic va a tener en el mercado, son fármacos antiguos y muy testados. Pharmavic es un laboratorio farmacéutico, nacional, con capital privado español pero con la máxima licencia que pide la Agencia Española del Medicamento. Tenemos dos acuerdos de comercialización con dos multinacionales para comercializar en España algunos medicamentos que tienen registrados. En la actualidad estamos ya presentes en más de 200 hospitales de nuestro país y en nuestro portfolio ya figuran un total de seis fármacos.

¿Qué aportan al Sistema público andaluz?

Nosotros somos una empresa nacional, incluso te diría más que nacional, europea, porque ya tenemos un fármaco registrado en Portugal y nuestra idea es seguir expandiéndonos por el país vecino poco a poco. Vendemos en hospitales prácticamente de toda España, y como te he dicho antes, somos una empresa que va a dar servicio a los sistemas sanitarios. Vamos a tener fármacos con cantidades suficientes como para no caer en roturas de stock, que es lo peor que le puede pasar a un hospital y lo peor que le puede pasar a un paciente, que llegue a tratarse y no tenga ese medicamento y lo que es peor, que no se sepa cuándo va a llegar. Nuestro cliente objetivo es el farmacéutico hospitalario, que sí valora el modelo de negocio de nuestra empresa con personas que llevan más de 30 años de experiencia porque Pharmavic es un un partner fiable del sistema sanitario español, andaluz y malagueño.

Hoy celebramos el Día Mundial del Cáncer de colon. ¿Tienen en su catálogo algún medicamento para tratar esta enfermedad?

Muchos de los medicamentos que nosotros tenemos sirven para varias patologías porque suelen tener indicaciones múltiples. Lo normal es que un paciente cuando se le diagnostica, le pongan fármacos llamados estándar, es decir, lo habitual que viene en los protocolos que están más que testados, que se saben más o menos sus efectos en función del tipo de tumor y el tipo de extensión que tenga el paciente. Nosotros damos terapia de tratamiento y sí que tenemos fármacos que alguno de ellos tienen indicación en cáncer de colon. Nuestra preocupación, mi preocupación, como profesional y como directivo de la compañía es que ese fármaco esté en el hospital cuando el paciente lo necesite. Por eso queremos ser un socio fiable del sistema sanitario público.

¿Cuáles son los retos a corto y medio plazo de Pharmavic?

Sin duda el crecimiento sostenido de la compañía, como te decía, yo no he inventado nada, he estado en compañías parecidas donde lo hemos hecho bien, creceremos en posiciones este año tanto de desarrollo de negocio como en áreas comerciales donde hasta la fecha no llegamos para dar ese servicio a hospitales. También vamos a incorporar nuevos fármacos durante este año y el que viene . Ahora mismo en el mercado tenemos seis pero vamos a acabar este 2025 con 11 o 12. Ahora estamos valorando un fármaco para la fibrosis quística que se lanzaría en el mercado en el 2029 o 2030. Nuestro reto también pasa por el crecimiento en el número de empleados en puestos de trabajo de alta cualificación. Contratamos farmacéuticos, biólogos, economistas, etc.

¿Cómo ha sido o está siendo el trabajo con la Administración?

Tenemos muy claro que los plazos en este sector son muy largos para cualquier cosa. Para registrar un medicamento incluso genérico, se necesitan 370 días. Es entendible porque nuestros requerimientos son los más altos que te puedes encontrar, hablamos de salud humana y cualquier cosa tarda muchísimo. Han tardado dos años y medio en darnos la licencia y tengo la impresión de que hasta fue un proceso rápido. Es verdad que nuestra relación es más con la Agencia Española del Medicamento, porque una vez que lo tenemos aprobado por el tipo de fármaco que nosotros tenemos, vamos directo al hospital y no requiere en muchos casos de aprobación por parte de las comunidades autónomas.