Voluntarios y personas sin hogar, unidos por la cámara

Delante tiene el libro de fotografías ‘Voluntades’ (Arguval), a beneficio de la Cruz Roja, que nace con el doble propósito de dar más visibilidad a la labor de sus voluntarios con las personas sin hogar y a estas, rescatarlas de los estereotipos negativos y «dotarles de humanidad», recalca Victoria Abón, profesora de Fotografía en la Escuela de Arte de San Telmo y presidenta de Ateneo.

De su autoría son todas las fotos del libro, que comenzó a gestarse, explica, el día que se topó en calle Hilera con una furgoneta de la Cruz Roja y sorprendió a un grupo de voluntarios atendiendo a un hombre en el suelo. "Escuché que le preguntaban si necesitaba algo, un chico joven le entregó un táper y le trataron de forma muy cariñosa", recuerda.

Este trato tan humano le animó a proponerle a Luis Utrilla el libro, que ambos han coordinado, y en el que la fotógrafa ha estado trabajando durante las vacaciones de los dos últimos años, mientras acompañaba a varios equipos de voluntarios por las calles de Málaga y Fuengirola.

Como explica Luis Utrilla, las personas que duermen en la calle tienen el sambenito de estar enganchadas al alcohol o las drogas "y que están ahí porque quieren". Pero, como detalla, hace cuatro años hicieron un estudio "y el 65 por ciento de los que están en la calle tiene bachiller; el 15 por ciento, carreras universitarias y más del 50 por ciento, un entorno familiar que les podría proteger"; lo que demuestra que la inmensa mayoría se encuentra en esa situación por un traspié en la vida, y no por decisión propia.

En este sentido, una parte importante de las fotografías para ‘Voluntades’ de Victoria Abón consiste en retratos en blanco y negro, en los que los voluntarios "no llevan el uniforme de la Cruz Roja, para que no se sepa en los retratos quién es voluntario y quién no".

Los rostros de personas sin hogar -un concepto más amplio que ‘sin techo’- y de los voluntarios se mezclan adrede en el libro porque todos podemos ser unos u otros, señalan los coordinadores.

Luis Utrilla, presidente provincial Cruz Roja y Victoria Abón con / A.V

Con respecto a las personas sin hogar, cuenta Victoria Abón que, a la hora de fotografiarlos, el objetivo "era conocerles, saber quiénes son, qué les ha pasado y esa mirada interpela al que ve la imagen; te explica todo, no hace falta más".

Los voluntarios de la Cruz Roja aparecen además en un segundo bloque de fotos en color, en pleno trabajo con los que nada tienen. "La intervención pretende ser lo más integral posible; es darles no solo alimentos, ropa o higiene, también cariño y cercanía", destaca el presidente de Cruz Roja Málaga.

El libro muestra a unos voluntarios entre los que hay abogados, fontaneros, conserjes, profesoras de Lengua... Cualquier persona interesada puede recibir los cursillos de formación adecuados y sumarse a la gran familia de Cruz Roja. Los coordinadores del libro buscan ahora patrocinador, para convertir las fotos en una exposición itinerante por las 30 ciudades andaluzas más importantes.