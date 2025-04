Málaga, llamada a movilizarse por tercera vez en nueve meses por la vivienda

Málaga está convocada a movilizarse el próximo sábado, 5 de abril, por tercera vez en nueve meses, por la vivienda; contra un modelo de ciudad que los convocantes de la manifestación califican de "clasista" y en defensa de barrios amenazados por el problema de acceso a un inmueble. El movimiento vecinal 'Málaga Para Vivir' extenderá en este caso la marcha hasta adentrarse en barriadas de la zona oeste de la capital y está coordinada a nivel nacional con otras que se desarrollarán el mismo día en 40 ciudades españolas, como Madrid, Sevilla, Granada, Cádiz o Jerez.

Partirá del centro de la ciudad hacia los barrios, "hacia donde se dirigen también las garras del rentismo y sus lacayos en las instituciones", según aseguran los organizadores, que precisan que pasarán "cerca de El Perchel o El Bulto" y que "hay barrios que no han podido evitar el destrozo".

"Modelo clasista"

"La Trinidad está en peligro, Lagunillas está en peligro, Huelin está en peligro; como lo están las vidas de inquilinas, precarias y migrantes, que sufren con mayor gravedad las consecuencias de este modelo de ciudad clasista que prima el beneficio de unos cuantos sobre las vidas de las vecinas", han manifestado.

Manifestación por la vivienda digna el pasado 29J en Málaga. / Gregorio Marrero

Para lanzar un llamamiento ciudadano a la participación, representantes del colectivo han acudido a los Callejones del Perchel, junto al derribo de unas viviendas que consideran que "certifica la destrucción del barrio y la expansión sin límites" de un modelo de ciudad, que dicen que les "expulsa".

"Hablamos de una oleada de movilizaciones sostenidas durante meses por luchas muy novedosas contra la especulación y el rentismo que empiezan a coordinarse desde abajo y que el día 5 demostrarán hasta qué punto se han convertido en un movimiento sólido y con arraigo organizativo", han indicado.

Miles de personas salen a las calles de Malaga para manifestarse contra el alto costo de la viviendas y la gentrificación. (Fotografía: Gregorio Marrero/La Opinión) / Gregorio Marrero

"Nerviosismo institucional"

El coordinador de portavocías del movimiento, Dani Machuca, ha asegurado a EFE que no mejoraron las cosas tras las dos marchas anteriores y que "institucionalmente no hubo ninguna respuesta suficiente", aunque advierte que cada vez que agitan la problemática, "hay cierto nerviosismo en las declaraciones institucionales".

"Pero conocemos bien a Paco de la Torre (alcalde de Málaga) y el gobierno local y no nos creemos que ninguna de las cuestiones que plantean se vayan a producir, hasta que no veamos leyes que nos parezcan suficientes para mejorar el nivel de vida de la gente que se ve afectada por el problema de la vivienda, no hacemos caso a cantos de sirena", ha añadido.

Ha señalado que "el problema de la vivienda es trasversal a otras cuestiones como la precariedad o el propio modelo de ciudad" y que tras las manifestaciones anteriores "algo ha cambiado en esta ciudad".

"El modelo de ciudad de Málaga está en crisis y en cuestión. Los altos precios del alquiler, las condiciones del trabajo explotado por el monocultivo turístico o la desaparición del tejido vecinal han reactivado la necesidad de construir contrapoderes vecinales desde los barrios", ha comentado.

El Perchel

Han recordado que en El Perchel muchos vecinos se plantaron ante los planes de la promotora Daiza "de forzar su expulsión" para construir 200 viviendas nuevas y que hay "una realidad sistemática, consecuencia de las políticas extractivas del gobierno local".

Unas 5.500 personas según la Policía, 25.000 a juicio de los convocantes, se manifestaron en Málaga el pasado 29 de junio para denunciar la "insostenible" situación de la vivienda y los alquileres en la ciudad y reclamar un cambio de modelo turístico que permita que "vuelva a ser una ciudad digna de ser habitada" con gritos como "Málaga no se vende" y "Queremos vivir, no sobrevivir".

Unas 10.000 personas según la Policía, 30.000 a criterio de 'Málaga Para Vivir', secundaron la segunda marcha el 9 de noviembre con una pancarta de cabeza con el lema 'Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad'.