El PP de Málaga culpa a Montero del “atraco” a los ahorros de los ayuntamientos: “Es la nueva cobradora del Frac”

La semana se avecina repleta de actos reivindicativos en los que aflorará el combate vigente entre el PSOE y el PP. Para el fin de semana hay previstas manifestaciones por la sanidad pública, la vivienda o las comunicaciones en la Serranía de Ronda. Y antes de que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno o el regidor malagueño Paco de la Torre estén en el centro de las reclamaciones, los populares malagueños han atacado primero. Alcaldes y dirigentes del PP de Málaga han protagonizado un nuevo acto de protesta ante la Subdelegación del Gobierno de España y allí han proclamado que la ministra de Hacienda, vicepresidenta nacional y nueva líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, “es la nueva cobradora del Frac”. De hecho, la culpan del “atraco” a los ahorros de los ayuntamientos tras prohibirles usar el superávit generado el pasado ejercicio para inversiones y obligarles a utilizarlo para quitar deuda. Y, por ello, pidieron a todos los regidores malagueños, incluidos los del PSOE, que también se rebelen contra Montero: "Al prohibir a los municipios utilizar el superávit, quiere quedarse con los ahorros de los ayuntamientos como ya intentó en 2020, y no lo vamos a permitir”.

Ahorros de los ayuntamientos

Tanto el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, como la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid, consideraron que “es de lógica que cualquier alcalde, si de verdad defiende a sus vecinos, se rebele contra la ministra Montero para reivindicar que el ahorro de los ayuntamientos, fruto de su buena gestión, se reinvierta en los municipios en los que ha sido obtenido”.

Acompañado por una treintena de regidores populares de la provincia, Carmona reprochó a Montero que “sólo intente recaudar y recaudar, alzándose como el Gobierno que más impuestos ha subido a los españoles y que más aprieta el cinturón a las clases medias y trabajadoras”. "Ahí están las 97 subidas fiscales impulsadas por Pedro Sánchez desde que es presidente, alcanzando cada año un nuevo récord de recaudación en la provincia de Málaga", agregó.

Intervención del secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. / Álex Zea

Fue, en este punto, cuando el dirigente popular recalcó que “Montero se ha convertido en la nueva cobradora del Frac”. “A la mayor carga impositiva se suma la injusticia de no permitir a los ayuntamientos que utilicen esos remanentes para realizar inversiones en sus municipios y en beneficio de sus vecinos”, indicó.

Ofensiva institucional

Para dar rienda suelta a su cruzada, el PP de Málaga anunció una ofensiva institucional, con mociones en los ayuntamientos, para informar a los ciudadanos y también para que los partidos se posicionen ante este “segundo intento de la ministra de asaltar las arcas municipales para pagar favores políticos”.

Asimismo, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, denunció que Montero “ha decidido entrometerse en la autonomía local y, por eso, impide a los ayuntamientos utilizar los remanentes de tesorería para realizar inversiones financieramente sostenibles”.

Otra imagen del acto de protesta. / L.O.

“Existen dos motivos para ello. En primer lugar, el chantaje político porque el Gobierno, por su incapacidad de llegar a acuerdos con sus socios, quiere utilizar a los ayuntamientos como excusa de ese chantaje, pero se olvida de que las víctimas no son las entidades locales, sino los vecinos, que se quedan sin esas inversiones en sus municipios”.

“Son nuestros vecinos los que van a sufrir este ataque frontal a la autonomía local por parte de María Jesús Montero; pero además del motivo político, existe un motivo real: la intención del Ejecutivo de Sánchez de seguir endeudándose y pagando favores a los que les mantienen en el Gobierno y que los municipios no tengamos capacidad para hacer nada”, agregó.

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP, Margarita del Cid, atiende a los medios. / Álex Zea

A su juicio, “hay un mandato constitucional que se está incumpliendo, que es el de respetar la autonomía local”. “Montero parece que no tiene bastante con la presunción de inocencia; también quiere ir a por la autonomía local y, frente a eso, encontrará siempre a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, que no vamos a permitir que el dinero de las inversiones de nuestros ciudadanos se nos quite sin ningún tipo de criterio, por una carta”, enfatizó Margarita del Cid.