Las cinco heladerías "imprescindibles" que tienes que probar en Málaga: desde sabores tradicionales a las creaciones más virales

El aumento de las temperaturas que se ha registrado en Málaga tras largas semanas de intensas precipitaciones ha provocado que malagueños y turistas se hayan lanzado a las heladerías de toda la provincia para degustar sus exquisitas creaciones durante estas jornadas primaverales. Así, ya se han podido ver largas colas en muchos de estos locales con decenas de ciudadanos que ven en este cambio de estación una puerta abierta a probar los mejores helados de todo el territorio.

Se cuentan por centenares las heladerías que se pueden encontrar por toda la provincia con todo tipo de productos, sabores e innovaciones, pero no todas ellas han conseguido colarse en el imaginario colectivo como las "imprescindibles" que hay que probar por su extraordinario sabor, la variedad de sus productos y su técnica artesanal.

Clara y Jose, los malagueños que dan a conocer los mejores establecimientos, rincones y curiosidades de la provincia a través de su perfil 'Malagadictos', han mostrado a sus miles de seguidores las cinco mejores heladerías de todo el territorio. Entre ellas se encuentra la heladería "más famosa" de toda Málaga que se ha convertido en una parada obligatoria de malagueños y visitantes en cuanto la primavera hace su aparición: la Heladería Inma.

Situada en la barriada de Las Delicias de Málaga capital, este negocio localizado en el número 15 de la calle Moreti que nació en 1972 se caracteriza por las largas colas que continuamente se pueden observar en sus puertas para disfrutar de sus creaciones.

En su extensa carta destaca sabores como el de 'Kinder', el helado más "brutal" de toda Málaga, además de una amplia variedad de especialidades "repletos de tropezones", como la leche de búfala, el pistacho, el baklava o la crema belga.

"No eres de Málaga si no te has tomado un helado de la Inma, sobre todo el de Kinder", recalcan desde 'Malagadictos', que han señalado que se trata de "una de las mejores heladerías de toda la ciudad". "El kinder es una pasada. Pero coge ticket y ponte a la cola, porque si pillas mala hora vas a esperar tela", indican sobre este establecimiento que tiene sus tarrinas de un litro a 17,50 euros.

Heladerías de Málaga caracterizadas por su cremosidad

Esta ruta por las mejores heladerías de Málaga continúa con D'Lorenzo, donde "la cremosidad está por encima de todo". "Destacan sus cubetones especiales y el helado de calabaza", indican los malagueños. Este negocio cuenta con tres establecimientos diferenciados, situadas en la calle Mauricio Moro Pareto número 1, en Cruz de Humilladero; en la calle Andrómeda, en Teatinos, y en la Alameda de Andalucía, en Antequera. "No solo hacemos helados, creamos pequeñas obras maestras con amor y pasión italiana", señala al respecto la propia heladería.

"Cada sorbo, cada bocado, es una experiencia que te transporta a las calles de Italia, donde el helado es más que un postre, es un arte", indican desde la propia heladería. "Son un espectáculo", afirman, por su parte, desde 'Malagadictos'.

Esta ruta por los mejores sabores helados incluye, además, la heladería Frágola, "nuestra heladería favorita, en la que solo hay que apreciar los pedazo de tropezones que ponen". "Nosotros la definimos como la heladería-pastelería, sabor que pidas, sabor que tienes una 'jartá' de tropezones", recalcan los malagueños sobre este negocio situado en la calle Jerez Perchet número 14, en Ciudad Jardín.

Más de 70 sabores de helado en Málaga

Entre la amplia oferta de este establecimiento que asegura que crea "el auténtico helado malagueño elaborado con productos italianos" se pueden descubrir más de 70 sabores, entre los que destacan el de donetes, 'Happy Hippo', pistacho, capuchino lotus y palomitas, entre otros muchos. Sus tarrinas se pueden degustar a un precio de 3,20 euros las pequeñas y 4 euros las medianas.

A los pies de la calle Larios, en el número 1 de la calle Córdoba, se encuentra otra de las heladerías imprescindibles de Málaga, 'Lucciano's', el "mejor gelato de calidad". "Es una heladería criticada por sus precios pero, ¿es caro un cono mediano a 4,50 euros a los pies de la calle Larios? Contando con que es un helado de calidad y no los helados de solo azúcar y hielo que suelen vender por el centro de Málaga", aseguran Clara y Jose.

Entre su amplia variedad de sabores destaca el cheesecake de avellana y crumble de pistacchio; mascarpone, con frutos del bosque y el 'Pistacchio Sicília'.

"La última y quinta heladería, aunque esté en Marbella, la tenemos que incluir porque estos helados son nuestro nuevo vicio", explican desde 'Malagadictos' sobre la heladería 'Dvizio', situada en la avenida General López Domínguez de la ciudad costera. Entre su carta, los malagueños destacan sus helados de pistacho, que "juegan en otra liga". "Es súper cremoso y lo acompañan siempre con un cremino bestial", afirman.

Además, sus clientes también pueden degustar sus creaciones artesanales con sabores como 'Kinder Bueno', 'Happy Hippo', 'Ferrero Rocher' o yogur griego con naranja.